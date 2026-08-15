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महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक फॉर्म्युला ई फ्रीडम एडिशन लाँच; किंमत 24.45 लाख रुपये

महिंद्रानं बीई 6 स्पोर्टेक फॉर्म्युला ई फ्रीडम एडिशन 24.45 लाख रुपयांपासून लाँच केलीय. तीचे दोन व्हेरिएंट उपलब्ध असून 683 किमी रेंज मिळते.

Mahindra BE 6 Formula E Freedom Edition
महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक फॉर्म्युला ई फ्रीडम एडिशन (Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 1:25 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 1:31 PM IST

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मुंबई : महिंद्रा अँड महिंद्रानं आपल्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही बीई 6 स्पोर्टेक मालिकेत नवीन फॉर्म्युला ई फ्रीडम एडिशन लॉंच (BE 6 Formula E Freedom Edition) केलीय. या विशेष आवृत्तीचे दोन व्हेरिएंट उपलब्ध आहेत, एफई आणि एफई फोर. त्यांची किंमत अनुक्रमे 24.45 लाख रुपये आणि 26.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. ही आवृत्ती मागील फॉर्म्युला ई एडिशननंतर एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत लाँच झाली आहे.

डिझाइनमध्ये बदल आणि नवीन आकर्षणे : मागील बीई 6 फॉर्म्युला ई एडिशनपेक्षा या नवीन आवृत्तीत अधिक आक्रमक स्टायलिंग टाळण्यात आलं आहे. आता ती स्टँडर्ड बीई 6 स्पोर्टेकसारखी दिसते. समोर आणि मागं सी-आकाराचे डीआरएल आणि स्लीक बंपर आहेत. तरीही फ्रंट फेंडरवर ‘फॉर्म्युला ई’ बॅजिंग कायम ठेवण्यात आले आहे. नवीन रोसो इंपल्सो रंग पर्याय आणि बॉडीवर ट्राय-कलर डिकल्स देण्यात आले आहेत. मागील आवृत्ती आता कंपनीच्या वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आली आहे. आत डॅशबोर्ड लेआउट मुख्यतः तसाच आहे, पण फायरस्टॉर्म ऑरेंज कलर स्कीम, लेदरेट आणि स्वेड अपहोल्स्ट्री, ‘फॉर्म्युला ई फ्रीडम एडिशन’ प्लाक, पॅनोरामिक ग्लास रूफवर फॉर्म्युला ई डिकल्स आणि युनिक व्हर्च्युअल इंजिन साउंड्स जोडण्यात आलं आहेत. या आवृत्तीत डॅशबोर्डवर हॅलो-सारखा लूप आहे, जो ड्रायव्हर आणि को-ड्रायव्हरला वेगळं करतं. त्यामुळं फक्त ड्युअल 12.3-इंच स्क्रीन उपलब्ध आहेत. यात तुम्हाला ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप मिळणार नाहीय.

वैशिष्ट्ये आणि सुविधा : बीई 6 स्पोर्टेक फॉर्म्युला ई फ्रीडम एडिशनमध्ये 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पॅड, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, अ‍ॅम्बियंट लाइटिंग, 450-डिग्री कॅमेरा (360डिग्री + अंडरफ्लोर व्ह्यू), लेव्हल 2 एडीएएस, पॉवर्ड ड्रायव्हर सीट आणि इतर अनेक सुविधा आहेत. कनेक्टेड कार फीचर्समध्ये गुगल जेमिनी इंटिग्रेशन, गेमिंग आणि कराओके सुट्स, युजर प्रोफाइल्स विथ ऑटो-डिटेक्शन आणि ‘कस्टम’ ड्राइव्ह मोड यांचा समावेश आहे. ‘रिव्हाइव्ह’ फंक्शनमुळे बॅटरी 0 टक्के झाल्यानंतरही काही अतिरिक्त रेंज मिळते, जे फक्त पाच वेळा वापरता येते.

बॅटरी, परफॉर्मन्स आणि रेंज : ही आवृत्ती 79 किलोवॉट-अवर बॅटरी आणि रियर-व्हील-ड्राइव्ह मोटर्सह येते. ती 286 हॉर्सपॉवर आणि 380 न्यूटन-मीटर टॉर्क देते. अ‍ॅडॉप्टिव्ह सस्पेंशनही कायम आहे. एमआयडीसी-प्रमाणित रेंज 683किलोमीटर आहे. 180 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जिंगमुळं 20 ते 80 टक्के चार्ज फक्त 20 मिनिटांत होतो. 11.2 किलोवॉट एसी चार्जरनं पूर्ण चार्ज होण्यास सुमारे 8.7 तास लागतात, तर 7.2 किलोवॉट चार्जरनं 11.7 तास लागतात. महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक फॉर्म्युला ई फ्रीडम एडिशन हे फॉर्म्युला ई रेसिंगशी संबंधित आणि प्रीमियम फीचर्स एकत्र आणणारे मॉडेल आहे. इलेक्ट्रिक एसयूव्ही खरेदीदारांसाठी ही आकर्षक पर्याय ठरू शकते.

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Last Updated : August 15, 2026 at 1:31 PM IST

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BE 6 FORMULA E FREEDOM EDITION
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FORMULA E FREEDOM EDITION
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