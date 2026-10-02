सरासरी दर 40 सेंकदात तयार होते महिंद्राची एक कार, देशातील सर्वात मोठ्या चाकण प्लांटची खास सफर
महिंद्रानं चाकण प्लांटमधून 30 लाख वाहनं उत्पादित करत 80 वर्षांचा ऐतिहासिक टप्पा गाठलाय.
Published : October 2, 2026 at 5:31 PM IST
मुंबई : भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या महिंद्रा अँड महिंद्रानं आपल्या 80 वर्षांच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘मेड इन इंडिया विथ प्राईड’ या धोरणाखाली कंपनीनं अनेक ऐतिहासिक यश संपादन केली आहेत. दणकट एसयूव्हीसाठी जगभरात ओळख असलेल्या महिंद्राचं खणखणीत नाणं आता इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) क्षेत्रातही वाजवतंय. सध्याच्या घडीला चाकण येथील देशातील सर्वात मोठ्या कारखान्यातून 30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनं यशस्वीरित्या उत्पादन होऊन बाहेर पडली आहेत. ही कामगिरी कंपनीच्या वाढत्या उत्पादनाच्या वेगाचं उत्तम उदाहरण आहे. पहिल्या 10 लाख गाड्या तयार करण्यासाठी कंपनीला 107 महिने लागले होते. मात्र तंत्रज्ञानाचा वापर करून कंपनीनं 10 लाख वाहनांचं उत्पादन अवघ्या 27 महिन्यांत चौपट वेगानं पूर्ण केलं. हा बदल महिंद्राच्या कार्यक्षमतेत आणि ग्राहकांच्या विश्वासार्हतेत झालेल्या वाढीचं प्रतीक आहे.
टेरेन कॉन्करर्सचा विशेष उपक्रम: महिंद्राच्या सर्वाधिक लोकप्रिय आणि विक्रमी उत्पादन असलेल्या ‘थार’ वाहनाच्या मालकांचा मुंबईतील एक कार शौकिनांचा ग्रुप ‘टेरेन कॉन्करर्स’ यांच्या वतीनं चाकण प्लांटकरिता एक खास भेटीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मुंबईतील निवडक 30 थारप्रेमींना चाकण एमआयडीसीत प्रत्यक्ष जाऊन एका लोखंडी शीटपासून एक दणकट एसयूव्ही तयार होण्याची संपूर्ण प्रक्रिया स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहण्याची संधी मिळाली. या ग्रुपचे संस्थापक विशाल शर्मा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, “महिंद्रा हा अशा काही मोजक्या कार ब्रँडपैकी एक आहे जे त्यांच्या ग्राहकांना अग्रस्थानी मानतात. ते आपल्या ग्राहकांकडून आलेली प्रत्येक सूचना फार गंभीरतेनं ऐकतात आणि त्यानुसार स्वतःमध्ये व आपल्या उत्पादनात बदल करतात. जेणेकरून ग्राहकांच्या नेमक्या गरजा ओळखून एक यशस्वी उत्पादन अधिक प्रगल्भ आणि विकसित करण्याकडं त्यांचा विशेष कल असतो.” या भेटीमुळं थारप्रेमींना कंपनीच्या उत्पादन प्रक्रियेबद्दल थेट अनुभव मिळाला आणि ब्रँड, ग्राहक यांच्यातील नाते आणखी दृढ झालं आहे.
चाकणमध्ये महिंद्राचा देशातील सर्वात मोठा प्लांट: डिसेंबर 2009 मध्ये सुरू झालेला चाकण प्लांट महिंद्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 675 एकरांवर पसरलेल्या या प्लांटमधून महिंद्रा स्कॉर्पिअन एनसह एक्सयूव्ही, इलेक्ट्रिक वाहने आणि व्यावसायिक वाहनांची निर्मिती होते. सध्या इथल्या प्रॉडक्शन लाईनवर 19 मॉडेलच्या तब्बल 450 हून अधिक व्हेरिएंट्सचं उत्पादन केलं जातं. जून 2026 मध्ये महिंद्राच्या एसयूव्ही विक्रीत 37 टक्के वाढ झाली असून ती आता 60,000 युनिट्सच्या पार गेली आहे. चाकण प्लांटमधून भारतासह दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांकरिताही वाहनं तयार केली जातात. आगामी काळातही महिंद्राच्या जागतिक विस्तार आणि भविष्यातील गाड्यांच्या धोरणात चाकण प्लांट अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या प्लांटमध्ये पुरुष कामगारांच्या खांद्याला खांदा लावून 400 कुशल महिला कामगारही कार्यरत आहेत, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. महिला कामगारांच्या सहभागामुळं उत्पादन प्रक्रियेत विविधता आणि कार्यक्षमता वाढली आहे.
हे वाचलंत का :