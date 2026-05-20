महाराष्ट्र सरकारचा Uber, Ola आणि Rapido ॲप्सवरील बंदीबाबत यू-टर्न
महाराष्ट्र सरकारनं उबर, ओला आणि रॅपिडो ॲप्स बंदी बाबत यू टर्न घेतलाय. आता राज्य-विशिष्ट ॲप्स आणि जिओ-फेन्सिंगद्वारे बाईक टॅक्सी सेवांवर कठोर नियंत्रण ठेवण्याची योजना आहे.
Published : May 20, 2026 at 10:14 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं उबर, (Uber ) ओला (Ola ) आणि रॅपिडो (Rapido ) ॲप्सवर लादलेल्या बंदीबाबत यू-टर्न घेतला (Uber Ola and Rapido ban) आहे. सायबर विभागानं केलेल्या कारवाईनंतर केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानं ॲप्स पुन्हा उपलब्ध झाले आहेत. आता सरकार राज्य-विशिष्ट ॲप्स आणि जिओ-फेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे बाईक टॅक्सी सेवांवर कठोर नियंत्रण ठेवण्याची योजना आखत आहे.
बंदीचा प्रयत्न आणि उलटाफेर : शुक्रवारी महाराष्ट्र सायबर विभागानं अॅपल आणि गुगलला नोटीस पाठवून उबर, ओला आणि रॅपिडो ॲप्स डिलिस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. या कंपन्यावर बाईक टॅक्सी नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचा आरोप होता. त्यामुळं शुक्रवारी रात्री काही वेळ ॲप्स काढण्यात आले. मात्र शनिवारी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर ती पुन्हा उपलब्ध झाली. या कारवाईमुळं केवळ बाईक टॅक्सी सेवाच नव्हे, तर सामान्य कॅब आणि ऑटोरिक्षा बुकिंग्सही प्रभावित झाल्या. कंपन्यांनी केंद्राकडे तक्रार केल्यानंतर केंद्रीय सरकारनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला आणि ॲप्स तातडीनं पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश दिले.
सरकारची नवी योजना : आता महाराष्ट्र सरकार बाईक टॅक्सी ऑपरेटर्ससाठी कठोर नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. राज्य-विशिष्ट ॲप्लिकेशन्स अनिवार्य करण्यात येणार आहेत. या ॲप्सना जिओ-फेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल, ज्यामुळं सेवा केवळ महाराष्ट्राच्या सीमेतच चालू राहतील आणि नियंत्रण सोपं होईल. सप्टेंबर 2024 मध्ये लागू झालेल्या बाईक टॅक्सी धोरणाचं उल्लंघन झाल्याचं सरकारचं म्हणणे आहे. ऑपरेटर्सनी इलेक्ट्रिक वाहने अनिवार्य प्रमाणात वापरणे, हिरव्या-पिवळ्या व्यावसायिक नंबर प्लेट्स लावणे आणि रायडर-पॅसेंजर दरम्यान सेफ्टी डिवायडर बसवणे अपेक्षित होते. याशिवाय ड्रायव्हर व्हेरिफिकेशन, विमा कव्हरेज, महिला सुरक्षा आणि इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टीममध्ये कमतरता असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सुरक्षेच्या कारणास्तव कारवाई : “बाईक टॅक्सीमुळं होणारी घाईघाईची आणि निष्काळजी ड्रायव्हिंग जनतेच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका आहे,” असं परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यानी सांगितलं. यामुळं सरकार धोरणात बदल करून डिजिटल नियंत्रण मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक ॲग्रिगेटर कंपनीला महाराष्ट्र सरकारनं मंजूर केलेल्या लायसन्सशी जोडलेले स्वतंत्र बाईक टॅक्सी ॲप विकसित करावं लागणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे विधान : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं की, या आठवड्यात ऑपरेटर्सशी बैठक घेण्यात येईल. सुरक्षा नियमांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनं बदलण्यात अडचण येत असल्यास वेळ देण्याचा विचार केला जाईल. बेकायदेशीर ऑपरेशन्स खपवलं जाणार नाही. तसंच बाईक टॅक्सी सेवा मुख्य ॲप्सपासून वेगळी ठेवावी लागेल, ज्यामुळं भविष्यात अशा प्रकारचा गोंधळ टाळता येईल.
परिणाम आणि भविष्य : ही नवी नीती अमलात आल्यास बाईक टॅक्सी क्षेत्रात मोठे बदल होतील. कंपन्यांना स्वतंत्र राज्य ॲप्स तयार करावे लागतील आणि संपूर्ण ऑपरेशन्स महाराष्ट्रात मर्यादित राहतील. यामुळं राज्य सरकारला चांगले नियंत्रण मिळेल आणि सार्वजनिक सुरक्षाही वाढेल.
