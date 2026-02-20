महाराष्ट्राचा जागतिक कृषी एआय आराखडा : भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये फडणवीसांचं सादरीकरण
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा जागतिक कृषी एआय आराखडा सादर केलाय.
Published : February 20, 2026 at 1:03 PM IST
नवी दिल्ली : भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये (India AI Impact Summit 2026) महाराष्ट्र सरकारनं कृषी क्षेत्रासाठी जागतिक दर्जाचा एआय ब्लूप्रिंट सादर करून सर्वांचं लक्ष वेधलंय. ‘एआय फॉर अॅग्रीकल्चर: स्केलिंग इंटेलिजन्स फॉर फूड अँड क्लायमेट रेझिलियन्स’ या सत्रात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis ) यांनी एआय लाखो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार व्यक्त केलाय. सरकानं महा अॅग्री-एआय धोरण 2025-2029 अंतर्गत खुले आणि परस्परसंनियोजित ecosystem तयार केलंय. यात शेतकरी-केंद्रित तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आला आहे, असं ते म्हणाले.
महा अॅग्री-एआय धोरण
महाराष्ट्राच्या महा अॅग्री-एआय धोरण 2025-2029 मुळं एआय कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवणार आहे. हे धोरण पायलट प्रकल्पांच्या पलीकडे जाऊन थेट शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचेल. या अंतर्गत विकसित एआय प्लॅटफॉर्म बहुभाषिक, वैयक्तिक सल्ला सेवा, रिअल-टाइम बाजार माहिती, कीड सर्वेक्षण आणि भू-स्थानिक आधारित पूर्वसूचना प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हे सर्व शेतकरी-केंद्रित असल्यानं तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करेल. यामुळं शेतकऱ्यांना योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणं शक्य होईल. यातून उत्पादन वाढेल आणि नुकसान कमी होणार आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश एआयला शेतकऱ्यांचं सामर्थ्य बनवणं आहे.
राज्यस्तरीय कृषी डेटा एक्सचेंज
महाराष्ट्र आता विश्वास आणि कठोर डेटा गव्हर्नन्सवर आधारित राज्यस्तरीय कृषी डेटा एक्सचेंज तयार करत आहे. यासोबतच ट्रेसेबिलिटी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय) सादर करण्यात येत आहे. हा आराखडा ग्लोबल साऊथसाठी आदर्श ठरेल असा आहे. यामुळं अन्न सुरक्षा मजबूत होईल, निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल आणि शेतकरी-ग्राहक यांच्यातील विश्वास दृढ होईल. ट्रेसेबिलिटीमुळं उत्पादनाची संपूर्ण साखळी पारदर्शी होईल, ज्यामुळं जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना प्राधान्य मिळेल. हा उपक्रम अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे आणि जागतिक दक्षिणी देशांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असं देवेद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
ग्लोबल साऊथसाठी सहकार्य
महाराष्ट्र सरकार ग्लोबल साऊथमध्ये अन्न सुरक्षा, हवामान स्थिरता, महिला सशक्तीकरण आणि समृद्धी यासाठी एआयला परिवर्तनकारी शक्ती बनवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. यासाठी भागीदार राज्ये, जागतिक संस्था, संशोधक, गुंतवणूकदार आणि शेतकरी संघटनांशी सहकार्य करण्यास सरकार तयार आहे. एआयच्या माध्यमातून जागतिक अन्न व्यवस्थेत क्रांती घडवून आणणे हा महाराष्ट्राचा उद्देश आहे. या सत्रात क्रीडा मंत्री अॅड. आशिष शेलार, मंत्री नितेश राणे, एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. सौम्या स्वामिनाथन, वर्ल्ड बँकेचे दक्षिण आशिया उपाध्यक्ष जोहान्स झुट, एकस्टेप फाऊंडेशनचे सह-संस्थापक आणि सीईओ शंकर मरुवाडा यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
