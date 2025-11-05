ETV Bharat / technology

स्टारलिंकशी भागीदारी करणारं महाराष्ट्र भारतातील पहिलं राज्य - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र स्टारलिंकशी भागीदारी करणारं देशातील पहिलं राज्य बनलंय, या भागीदारीमुळं दुर्गम भागात इंटरनेट पोहचणार आहे.

CM Devendra Fadnavis, Starlink
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर (CM Devendra Fadnavis X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्राने एलॉन मस्कच्या जागतिक उपग्रह इंटरनेट कंपनी स्टारलिंकशी (Starlink Satellite ) औपचारिक भागीदारी केली आहे. या भागीदारीमुळं उपग्रह-आधारित ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवांचा लाभ घेणार महाराष्ट्र भारतातील पहिलं राज्य बनणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेअर यांचं स्वागत करताना हा ऐतिहासिक करार जाहीर केला. या करारामुळं राज्यातील दुर्गम आणि अल्पविकसित भागांमध्ये डिजिटल समावेशकता वाढेल, ज्यामुळं शिक्षण, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या क्षेत्रांमध्ये क्रांती घडेल.

महाराष्ट्र सरकारची स्टारलिंकशी भागीदारी
महाराष्ट्र सरकारनं स्टारलिंक कंपनीशी पत्रव्यवहाराचा हेतू (लेटर ऑफ इंटेंट - LoI) नावाच्या महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या भागीदारीमुळं राज्यातील सरकारी संस्था, ग्रामीण समुदाय आणि महत्त्वाच्या सार्वजनिक सेवांसाठी उपग्रह-आधारित इंटरनेट ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध होईल. विशेषतः गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशिमसारख्या 'आकांक्षी जिल्ह्यांत' (अस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स) आणि दुर्गम भागांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "महाराष्ट्र हे स्टारलिंकशी सहकार्य करणारे भारतातील पहिलं राज्य आहे. हे सहकार्य दूरवस्थ आणि अल्पविकसित भागांमध्ये डिजिटल सेवांचा विस्तार करेल."

या कराराची घोषणा फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर केली, ज्यात त्यांनी स्टारलिंकला 'आयसीटी उद्योगातील सर्वात मोठी कंपनी' आणि 'जगातील सर्वाधिक संप्रेषण उपग्रह असलेली संस्था' म्हणून संबोधलं आहे. त्यांनी या भागीदारीला 'डिजिटल समावेशकतेसाठी गेम चेंजर' म्हटलं आहे. मुंबईतील बैठकीनंतर फडणवीस यांनी ट्विटरवर (X) "महाराष्ट्राला स्टारलिंकच्या उपग्रह नकाशावर स्थान मिळवून देण्याची ही अभूतपूर्व संधी आहे.", असल्याचं म्हटलं आहे.

"या करारामुळं राज्यातील डिजिटल तुट दूर होईल आणि नागरिकांना उच्च दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल." - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र

ही भागीदारी महाराष्ट्राच्या 'डिजिटल महाराष्ट्र' मोहिमेशी पूर्णपणे जुळणारी आहे. यामुळं विद्युत वाहने (ईव्ही), किनारी विकास आणि आपत्ती प्रतिकारक्षमतासारख्या उपक्रमांशी एकीकरण होईल. उदाहरणार्थ, दूरस्थ भागांमध्ये टेलिमेडिसिन सेवा, ऑनलाइन शिक्षण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा मजबूत होतील. स्टारलिंकची लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रह प्रणाली, जी 540-570 किमी उंचीवर 4,408 उपग्रहांवर आधारित आहे.

भारतातील स्टारलिंकच्या प्रवेशाची पार्श्वभूमी पाहता, जुलै महिन्यात केंद्रीय संचारमंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी स्टारलिंकला उपग्रह इंटरनेट सेवा सुरू करण्याची परवानगी जाहीर केली. मे महिन्यात विभागीय दूरसंचार विभाग (DoT) कडून ऑपरेटर लायसन्स मिळाल्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय अवकाश संवर्धन आणि मान्यता केंद्र (IN-SPACe) नं स्टारलिंकच्या जेन-1 उपग्रहला मंजुरी दिली. तसेच, स्टारलिंकने भारतीय दूरसंचार कंपन्यांशी हार्डवेअर वितरणासाठी करार केला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागात सेवा विस्तार होईल.

हा करार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्राला आदर्श म्हणून स्थापित करेल. देशातील डिजिटल असमानता दूर करण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल महत्वाचं ठरणार आहे. स्टारलिंकच्या उपग्रह नेटवर्कमुळं तिथं पारंपरिक इंटरनेट उपलब्ध नाही तिथेही हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी मिळेल. या सेवांमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि ग्रामीण युवकांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सामील होण्याची संधी मिळेल, असं सरकारनं म्हटंल आहे.

फडणवीस यांनी या कराराला 'उच्चतंत्रज्ञानाची उडी' म्हटली आहे. स्टारलिंकच्या वैश्विक नेटवर्कमुळं महाराष्ट्रातील नागरिकांना जागतिक स्तरावरील सेवा मिळतील. भविष्यातील योजना म्हणजे शाळा, रुग्णालये आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये स्टारलिंकची उपकरणे बसवणे. हे सहकार्य केवळ इंटरनेटपुरते मर्यादित नसून, स्मार्ट सिटी, कृषी मॉनिटरिंग आणि पर्यावरण संरक्षणासारख्या क्षेत्रांपर्यंत विस्तारेल. एकंदरीत, महाराष्ट्र-स्टारलिंक भागीदारी भारतातील उपग्रह संप्रेषण क्रांतीची सुरुवात आहे. यामुळं राज्य डिजिटल महासत्तेत रूपांतरित होईल आणि इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.

हे वाचलंत का :

  1. अ‍ॅमेझॉननं पर्प्लेक्सिटीवर ठोकला दावा : एआय एजंटला खरेदी थांबवण्याची मागणी
  2. Moto G67 Power 5G : 7,000mAh मोठ्या बॅटरीसह भारतात लॉंच, जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये
  3. व्हॉट्सअ‍ॅपनं अ‍ॅपल वॉचसाठी लाँच केलं अ‍ॅप; आयफोनशिवाय चॅटिंग शक्य

TAGGED:

STARLINK
CM DEVENDRA FADNAVIS
देवेंद्र फडणवीस
स्टारलिंक
MAHARASHTRA STARLINK PARTNERSHIP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.