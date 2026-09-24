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Made On YouTube 2026 : युट्यूबनं कंटेंट क्रिएटर्ससाठी केला एआय टूल्सचा विस्तार

'मेड ऑन यूट्यूब' कार्यक्रमात, यूट्यूब 'आस्क म्युझिक' आणि 'युवर पॉडकास्ट लाइनअप' यांसारखी नवीन एआय वैशिष्ट्ये जाहीर केली.

Made On YouTube 2026
Made On YouTube 2026 (YouTube)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 11:59 AM IST

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मुंबई: यूट्यूबनं 'यूट्यूब म्युझिक' ॲपमधील 'आस्क म्युझिक'साठी नवीन वैशिष्ट्ये जाहीर केली. सध्या, या वैशिष्ट्याचा वापर प्रामुख्यानं वैयक्तिकृत (पर्सनलाइज्ड) स्टेशन्स तयार करण्यासाठी आणि मूडनुसार संगीत शोधण्यासाठी केला जातो. आता, यूट्यूब म्युझिकचे वापरकर्ते ते ऐकत असलेल्या गाण्यांच्या आधारे नवीन संगीत शोधू शकतील. वापरकर्ते 'आस्क म्युझिक'ला एखाद्या विशिष्ट गाण्याला प्रेरणा देणाऱ्या गाण्यांबद्दल किंवा अल्बमबद्दल माहिती विचारू शकतात. जर एखाद्या वापरकर्त्याला एखादं गाणं खूप आवडले, तर ते त्या कलाकाराचे पॉडकास्ट आणि एपिसोड्स शोधू शकतात किंवा त्या गाण्याबद्दल अधिक तपशील मिळवू शकतात.

'Ask Music' ची वैशिष्ट्ये: 'Made on YouTube' या कार्यक्रमादरम्यान दिलेल्या एका प्रात्यक्षिकात, युट्युबर डेरिक जी (Derrick Gee) यांनी स्पष्ट केलं की, वापरकर्ते 'Ask Music' ला एखाद्या विशिष्ट गाण्यातील 'बास' (bass) कोणी वाजवला आहे, हे विचारू शकतात आणि त्यानंतर त्या संगीतकाराची इतर गाणी शोधू शकतात. तसंच, एखाद्या विशिष्ट गाण्यातील 'सॅम्पल'चा वापर करून तयार केलेली इतर गाणी शोधण्यातही 'Ask Music' श्रोत्यांना मदत करू शकते. या वैशिष्ट्यामुळं संगीत शोधण्याची प्रक्रिया अधिक परस्परसंवादी आणि माहितीपूर्ण बनते; वापरकर्ते आता केवळ गाणे ऐकण्यापलीकडे जाऊन त्या गाण्यामागची पार्श्वभूमी जाणून घेऊ शकतात. यामुळं संगीतप्रेमींना नवीन कलाकार आणि संगीत प्रकार शोधणे अधिक सोपे होईल.

'युवर पॉडकास्ट लाइनअप' : पॉडकास्ट हा यूट्यूब म्युझिकचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि इथेच 'युवर पॉडकास्ट लाइनअप' हे नवीन वैशिष्ट्य उपयुक्त ठरतं. 'युवर पॉडकास्ट लाइनअप'द्वारे, वापरकर्ते त्यांच्या वैयक्तिक आवडीनिवडींवर आधारित यूट्यूब म्युझिकच्या एआय (AI) द्वारे सुचवलेली पॉडकास्टची यादी (लाइनअप) तयार करू शकतात. हे वैशिष्ट्य साप्ताहिक सारांश उपलब्ध करून देते, ज्यामुळं श्रोत्यांना नवीन पॉडकास्ट शोधणे सोपं जातं. यूट्यूबनं स्पष्ट केलं आहे की यूट्यूब म्युझिक हा केवळ एक दुय्यम प्रकल्प नसून प्लॅटफॉर्मचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. संगीत आणि ऑडिओ सामग्रीवर अधिक भर देऊन, कंपनी वापरकर्त्यांचा अनुभव समृद्ध करत आहे.

प्रेक्षक, क्रिएटर्स आणि लाईव्ह स्ट्रीमर्स : 'मेड ऑन यूट्यूब' इव्हेंटमध्ये, यूट्यूबने प्लॅटफॉर्म अधिक उपयुक्त, वैयक्तिकृत आणि सुलभ बनवण्यासाठी अनेक वैशिष्ट्ये सादर केली. प्रेक्षक त्यांच्या मूडनुसार कस्टम फीड्स तयार करू शकतील, 'आस्क यूट्यूब' द्वारे त्वरित शिफारसी मिळवू शकतील आणि टीव्हीवर क्युरेटेड शॉर्ट्स सिरीज पाहू शकतील. क्रिएटर्ससाठी, वैशिष्ट्यांमध्ये शॉर्ट्सकरिता एक इंटरॅक्टिव्ह एआय एडिटिंग पार्टनर, यूट्यूब स्टुडिओमध्ये सुधारित फीडबॅक, ब्रँड्ससाठी वाढीव दृश्यमानता आणि आवाज, आणि त्यांची प्रतिमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी विस्तारित लाइकनेस प्रोटेक्शन यांचा समावेश आहे. लाईव्ह स्ट्रीमर्सना रिअल-टाइम ऑटो-डबिंग आणि इतर क्रिएटर्ससोबत मैत्रीपूर्ण लाईव्ह शोडाऊनची सुविधा मिळते. ऑडिओ शौकिनांसाठी, 'आस्क म्युझिक' आणि पॉडकास्ट सूची ही प्रमुख आकर्षणे होती.

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MADE ON YOUTUBE 2026

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