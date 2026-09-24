Made On YouTube 2026 : युट्यूबनं कंटेंट क्रिएटर्ससाठी केला एआय टूल्सचा विस्तार
'मेड ऑन यूट्यूब' कार्यक्रमात, यूट्यूब 'आस्क म्युझिक' आणि 'युवर पॉडकास्ट लाइनअप' यांसारखी नवीन एआय वैशिष्ट्ये जाहीर केली.
Published : September 24, 2026 at 11:59 AM IST
मुंबई: यूट्यूबनं 'यूट्यूब म्युझिक' ॲपमधील 'आस्क म्युझिक'साठी नवीन वैशिष्ट्ये जाहीर केली. सध्या, या वैशिष्ट्याचा वापर प्रामुख्यानं वैयक्तिकृत (पर्सनलाइज्ड) स्टेशन्स तयार करण्यासाठी आणि मूडनुसार संगीत शोधण्यासाठी केला जातो. आता, यूट्यूब म्युझिकचे वापरकर्ते ते ऐकत असलेल्या गाण्यांच्या आधारे नवीन संगीत शोधू शकतील. वापरकर्ते 'आस्क म्युझिक'ला एखाद्या विशिष्ट गाण्याला प्रेरणा देणाऱ्या गाण्यांबद्दल किंवा अल्बमबद्दल माहिती विचारू शकतात. जर एखाद्या वापरकर्त्याला एखादं गाणं खूप आवडले, तर ते त्या कलाकाराचे पॉडकास्ट आणि एपिसोड्स शोधू शकतात किंवा त्या गाण्याबद्दल अधिक तपशील मिळवू शकतात.
This is what it looks like to innovate in the @YouTube Era, where entertainment is built from the ground up by creators and the communities that fuel them.— Neal Mohan (@nealmohan) September 23, 2026
At our fifth annual #MadeOnYouTube, we announced 30+ new products and features to power the next wave of creativity and… pic.twitter.com/cGO7BQ9J1x
'Ask Music' ची वैशिष्ट्ये: 'Made on YouTube' या कार्यक्रमादरम्यान दिलेल्या एका प्रात्यक्षिकात, युट्युबर डेरिक जी (Derrick Gee) यांनी स्पष्ट केलं की, वापरकर्ते 'Ask Music' ला एखाद्या विशिष्ट गाण्यातील 'बास' (bass) कोणी वाजवला आहे, हे विचारू शकतात आणि त्यानंतर त्या संगीतकाराची इतर गाणी शोधू शकतात. तसंच, एखाद्या विशिष्ट गाण्यातील 'सॅम्पल'चा वापर करून तयार केलेली इतर गाणी शोधण्यातही 'Ask Music' श्रोत्यांना मदत करू शकते. या वैशिष्ट्यामुळं संगीत शोधण्याची प्रक्रिया अधिक परस्परसंवादी आणि माहितीपूर्ण बनते; वापरकर्ते आता केवळ गाणे ऐकण्यापलीकडे जाऊन त्या गाण्यामागची पार्श्वभूमी जाणून घेऊ शकतात. यामुळं संगीतप्रेमींना नवीन कलाकार आणि संगीत प्रकार शोधणे अधिक सोपे होईल.
Hey, creators! 🗣️Today at #MadeOnYouTube, we revealed what’s coming next to your channel:— Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) September 23, 2026
🎬 Test up to 3 video cuts against each other to see which hook performs best with Video A/B testing
💡 Get personalized feedback in Studio on pacing, structure, and storytelling before… pic.twitter.com/1CybztaYku
'युवर पॉडकास्ट लाइनअप' : पॉडकास्ट हा यूट्यूब म्युझिकचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि इथेच 'युवर पॉडकास्ट लाइनअप' हे नवीन वैशिष्ट्य उपयुक्त ठरतं. 'युवर पॉडकास्ट लाइनअप'द्वारे, वापरकर्ते त्यांच्या वैयक्तिक आवडीनिवडींवर आधारित यूट्यूब म्युझिकच्या एआय (AI) द्वारे सुचवलेली पॉडकास्टची यादी (लाइनअप) तयार करू शकतात. हे वैशिष्ट्य साप्ताहिक सारांश उपलब्ध करून देते, ज्यामुळं श्रोत्यांना नवीन पॉडकास्ट शोधणे सोपं जातं. यूट्यूबनं स्पष्ट केलं आहे की यूट्यूब म्युझिक हा केवळ एक दुय्यम प्रकल्प नसून प्लॅटफॉर्मचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. संगीत आणि ऑडिओ सामग्रीवर अधिक भर देऊन, कंपनी वापरकर्त्यांचा अनुभव समृद्ध करत आहे.
#MadeOnYouTube has big updates for watching YouTube on your biggest screen. Here’s what you can expect on your TV soon:— Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) September 23, 2026
🎬 Creators can organize Shorts into series of episodes and seasons, with sequential playback so everyone can follow along
🎤 You’ll soon be able to comment… pic.twitter.com/8xKKIbGsTD
प्रेक्षक, क्रिएटर्स आणि लाईव्ह स्ट्रीमर्स : 'मेड ऑन यूट्यूब' इव्हेंटमध्ये, यूट्यूबने प्लॅटफॉर्म अधिक उपयुक्त, वैयक्तिकृत आणि सुलभ बनवण्यासाठी अनेक वैशिष्ट्ये सादर केली. प्रेक्षक त्यांच्या मूडनुसार कस्टम फीड्स तयार करू शकतील, 'आस्क यूट्यूब' द्वारे त्वरित शिफारसी मिळवू शकतील आणि टीव्हीवर क्युरेटेड शॉर्ट्स सिरीज पाहू शकतील. क्रिएटर्ससाठी, वैशिष्ट्यांमध्ये शॉर्ट्सकरिता एक इंटरॅक्टिव्ह एआय एडिटिंग पार्टनर, यूट्यूब स्टुडिओमध्ये सुधारित फीडबॅक, ब्रँड्ससाठी वाढीव दृश्यमानता आणि आवाज, आणि त्यांची प्रतिमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी विस्तारित लाइकनेस प्रोटेक्शन यांचा समावेश आहे. लाईव्ह स्ट्रीमर्सना रिअल-टाइम ऑटो-डबिंग आणि इतर क्रिएटर्ससोबत मैत्रीपूर्ण लाईव्ह शोडाऊनची सुविधा मिळते. ऑडिओ शौकिनांसाठी, 'आस्क म्युझिक' आणि पॉडकास्ट सूची ही प्रमुख आकर्षणे होती.
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