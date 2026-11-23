ॲपलच्या सर्वात स्वस्त लॅपटॉपची नवीन आवृत्ती: 'मॅकबुक निओ 2'बद्दल महत्त्वाची माहिती आली समोर, जाणून घ्या, कधी होणार लाँच!
ॲपलच्या सर्वात स्वस्त लॅपटॉप, 'मॅकबुक निओ' (MacBook Neo 2) च्या प्रचंड यशानंतर, कंपनी आता त्याच्या दुसऱ्या पिढीतील मॉडेल लाँच करण्याच्या तयारीत आहे.
Published : November 23, 2026 at 9:59 AM IST
मुंबई: या वर्षी मार्च महिन्यात, ॲपलनं भारतात आपला सर्वात स्वस्त लॅपटॉप 'मॅकबुक निओ' लाँच केला. 'मॅकबुक एअर' (MacBook Air) श्रेणीच्या खाली स्थान असलेला 'निओ' (Neo) सीरिजचा हा लॅपटॉप कंपनीचा सर्वात किफायतशीर पर्याय ठरला आहे. 'मॅकबुक निओ' आणि इतर मॉडेल्सच्या दमदार विक्रीमुळं, ॲपलनं नुकतीच विक्रमी कमाई नोंदवली आहे. ग्राहकांकडून मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळं कंपनीनं या लॅपटॉपचं उत्पादनही दुप्पट केलं आहे. आता ॲपल या लॅपटॉपची पुढची आवृत्ती दुसऱ्या पिढीतील 'मॅकबुक निओ'तयार करत असून, त्याबद्दलची महत्त्वाची माहिती ऑनलाइन समोर आली आहे. हा नवीन लॅपटॉप पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला जागतिक स्तरावर लाँच होण्याची शक्यता आहे; कदाचित याच वेळी नवीन आयफोन (iPhone) आणि आयपॅड (iPad) मॉडेल्सही सादर केलं जाऊ शकतात.
The MacBook Neo 2 could be getting a notable upgrade as early as March, according to Mark Gurman. • Expected launch around March • A19 Pro chip reportedly replacing the A18 Pro • 12GB RAM, up from 8GB • New colour options expected • Price reportedly increased to $699 from its original $599 launch price #MacBookNeo2 #Apple #MacBook #AppleLeaks #mymobileindia— My Mobile (@MyMobile_India) November 23, 2026
2027 च्या सुरुवातीला लाँच होण्याची शक्यता: ब्लूमबर्गचे प्रसिद्ध पत्रकार मार्क गुरमन यांनी त्यांच्या 'पॉवर ऑन' (Power On) या साप्ताहिक न्यूजलेटरमध्ये या आगामी लाँचबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. जॉन टर्नस यांच्या नेतृत्वाखाली, ॲपल 'iOS 27.4' रिलीज सायकलदरम्यान दुसऱ्या पिढीतील 'मॅकबुक निओ' सादर करण्याची तयारी करत आहे. याचा अर्थ असा की, हा नवीन आणि अधिक परवडणारा मॅकबुक फेब्रुवारी ते मार्च 2027 च्या दरम्यान बाजारात येऊ शकतो. विशेष म्हणजे, याच काळात कंपनी आपला नवीन 'आयफोन 18ई' (iPhone 18e) आणि 'आयपॅड'चे (iPad) नवीन बेस-मॉडेल देखील लाँच करण्याची शक्यता आहे.
ॲपलची इतर आगामी उत्पादनं: 'मॅकबुक निओ'सोबतच, 'आयफोन 18' (iPhone 18) आणि पुढच्या पिढीतील 'मॅकबुक एअर' (MacBook Air) देखील पुढील वसंत ऋतूत (spring) लाँच होण्याची चर्चा आहे. याव्यतिरिक्त, 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत OLED डिस्प्ले असलेला नवीन 'iPad Air', पुढच्या पिढीचा 'iPad Pro' आणि अत्यंत पातळ, हलक्या 'iPhone Air' ची दुसरी आवृत्ती बाजारात येऊ शकते. मात्र, अहवालात असंही नमूद केलं आहे की, या नवीन मध्यम श्रेणीतील (mid-tier) iPad आणि iPhone मॉडेल्सचे उत्पादन, 'iPhone 18e' आणि '2027 MacBook Neo' च्या तुलनेत सध्या काहीसं मागं आहे.
'A19 Pro' चिपसेट: नवीन MacBook Neo मध्ये शक्तिशाली 'A19 Pro' चिपसेट आणि 12 GB रॅम (RAM) असेल. अहवालानुसार, 'J701' असे सांकेतिक नाव (codenamed) असलेल्या नवीन MacBook Neo चे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा प्रोसेसर. या लॅपटॉपमध्ये ॲपलचा उच्च-कार्यक्षमता असलेला 'A19 Pro' चिपसेट असेल, जो 'iPhone 17 Pro' मध्येही वापरला जातो. या चिपसेट अपग्रेडमुळं ॲपलला यात 12 GB रॅम समाविष्ट करणे शक्य होईल, ज्यामुळं लॅपटॉपचा वेग आणि ग्राफिक्स कामगिरी लक्षणीयरीत्या सुधारेल. याशिवाय, ॲपल नवीन मॉडेल्सच्या लाँचसोबतच MacBook Neo मालिकेसाठी उपलब्ध असलेल्या रंगांच्या पर्यायांमध्येही वारंवार बदल करण्याचा विचार करत आहे.
सध्याच्या MacBook Neo ची वैशिष्ट्ये काय आहेत? : संदर्भासाठी, सध्याचा MacBook Neo भारतात 4 मार्च रोजी चार आकर्षक रंगांत ब्लश (Blush), सिट्रस (Citrus), इंडिगो (Indigo) आणि सिल्व्हर (Silver) लाँच करण्यात आला होता. यात 'A18 Pro' चिपसेट आहे (ज्यात 'iPhone 16 Pro' मालिकेच्या तुलनेत कमी GPU कोअर्स आहेत) आणि तो 8 GB रॅमसह येतो. यात 13-इंचाचा (2,408× 1,506पिक्सेल) 'लिक्विड रेटिना IPS' (Liquid Retina IPS) डिस्प्ले आहे, जो 60 Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. हा लॅपटॉप 256 GB आणि 512 GB स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे; ज्यापैकी उच्च श्रेणीतील (higher-end) मॉडेलमध्ये 'टच आयडी' (Touch ID) सेन्सर आणि 36.5Wh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे.
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