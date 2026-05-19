mAadhaar अॅप लवकरच होणार बंद : नवीन Aadhaar अॅप कसं डाउनलोड आणि रजिस्टर करावं
UIDAI लवकरच mAadhaar अॅप बंद करणार आहे. त्याऐवजी नवीन प्रायव्हसी फर्स्ट Aadhaar अॅप सुरू होत आहे.
Published : May 19, 2026 at 7:06 PM IST
मुंबई : युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियानं (UIDAI) महत्त्वाची घोषणा केली आहे. लवकरच लोकप्रिय mAadhaar अॅप बंद केलं जाणार आहे. त्याच्या जागी नवीन, प्रायव्हसी-फर्स्ट डिझाइन असलेलं 'Aadhaar' अॅप आणलं जात आहे. हे नवीन अॅप डेटा मिनिमायझेशन, फेस ऑथेंटिकेशन आणि क्यूआर-बेस्ड व्हेरिफिकेशन सारख्या आधुनिक वैशिष्ट्यांसह तयार करण्यात आलं आहे. जुन्या अॅपमधील डेटा नवीन अॅपमध्ये आपोआप येणार नाही, त्यामुळं वापरकर्त्यांना प्रोफाइल्स पुन्हा मॅन्युअली तयार करावं लागणार आहे.
mAadhaar निवृत्त? : mAadhaar अॅपनं गेल्या काही वर्षांत लाखो नागरिकांना डिजिटल आधार कार्ड उपलब्ध करून दिलंय. मात्र, ते जुन्या काळासाठी डिझाइन केलं होतं. प्रत्येक वेळी हॉटेल, हॉस्पिटल किंवा सरकारी कार्यालयात आधार दाखवताना संपूर्ण व्यक्तिगत माहिती, आधार नंबर, जन्मतारीख, पत्ता इत्यादी उघड होत असे. यामुळं गोपनीयतेचा धोका निर्माण होत होती. नवीन Aadhaar अॅप भारतातील डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायद्याशी सुसंगत आहे. यात डेटा मिनिमायझेशनचा सिद्धांत लागू करण्यात आला आहे. म्हणजे, सेवा प्रदात्याला फक्त आवश्यक तेवढी माहितीच शेअर करता येईल. उदाहरणार्थ, वयाची पडताळणी करताना फक्त वयाची माहिती शेअर होईल, इतर कोणतीही डिटेल उघड होणार नाही. हे अॅप गोपनीयता आणि सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.
नवीन Aadhaar अॅपची प्रमुख वैशिष्ट्ये : नवीन अॅप Google Play Store आणि Apple App Store वर उपलब्ध आहे. याची ओळख Pehchaan लोगोनं होईल. अॅप Android 9 आणि त्यावरील तसंच iOS 16 आणि त्यावरील डिव्हाइसेसवर चालेल. त्यात 13 भारतीय भाषांचा समावेश आहे.
- फेस ऑथेंटिकेशन – केवळ OTP वर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.
- क्यूआर कोड स्कॅन – सेवा प्रदाते स्क्रीनवरील डिजिटली साइन केलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून ओळख पटवू शकतात.
- सिलेक्टिव्ह डेटा शेअरिंग – नाव, पत्ता, फोटो, जेंडर, मोबाईल नंबर किंवा आधार स्टेटस वेगवेगळे शेअर करता येईल.
- एका डिव्हाइसवर पाच आधार प्रोफाइल्स – कुटुंबातील सदस्यांची व्यवस्था सोपी.
- अॅपमध्येच मोबाईल नंबर अपडेट – फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे शक्य.
- बायोमेट्रिक डेटा लॉक – फिंगरप्रिंट, फेस आणि आयरिस डेटा लॉक करता येईल.
नवीन Aadhaar अॅप डाउनलोड आणि रजिस्ट्रेशन कसं करावं? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
1. Play Store किंवा App Store वर "Aadhaar" by UIDAI शोधा. Pehchaan लोगो तपासून डाउनलोड करा. थर्ड-पार्टी APK टाळा.
2. अॅप उघडल्यावर 13 भाषांमधून आपली भाषा निवडा.
3. आधारशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर टाका. OTP येईल, तो एंटर करा.
4. लाईव्ह फेशियल स्कॅन पूर्ण करा (चांगल्या प्रकाशात करा).
5. सिक्युरिटी PIN तयार करा किंवा फिंगरप्रिंट/फेस अनलॉक सेट करा.
6. 12-अंकी आधार नंबर टाका आणि OTP नं व्हेरिफाई करा.
7. कुटुंबातील इतर सदस्यांचं प्रोफाइल्स त्यांच्या आधार नंबर आणि OTP नं जोडा (कमाल 5 प्रोफाइल्स).
8. सर्व प्रोफाइल्स यशस्वीरीत्या जोडल्यानंतर जुन्या mAadhaar अॅपला अनइंस्टॉल करा.
UIDAI नं स्पष्ट केलं आहे की जुने PDF, QR कोड किंवा कॅश डेटा नवीन अॅपमध्ये येणार नाही. त्यामुळं सर्व वापरकर्त्यांनी लवकरात लवकर नवीन अॅप डाउनलोड करावं.
