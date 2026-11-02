चंद्र गिळंकृत करणार गुरू ग्रहाला, 3 नोव्हेंबरच्या पहाटे डोळ्यांनी पाहता येणार चमत्कार
3 नोव्हेंबर 2026 च्या पहाटे आकाशात चंद्र गुरु ग्रहाला आपल्यामागे लपवणार असून, दक्षिण भारतातून ही दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार उघड्या डोळ्यांनी पाहता येणार आहे.
Published : November 2, 2026 at 12:35 PM IST
मुंबई: अवकाशाच्या अफाट विस्तारामध्ये अनेक विस्मयकारक घटना घडत असतात, ज्या मानवी मनाला थक्क करून सोडतात. अशीच एक अत्यंत दुर्मिळ आणि नेत्रदीपक खगोलीय घटना लवकरच आकाशात पाहायला मिळणार आहे. जेव्हा चंद्र आपल्या कक्षेत फिरताना पृथ्वी आणि गुरू (Jupiter) ग्रहाच्या अगदी मधून जातो, तेव्हा तो काही काळासाठी गुरू ग्रहाला पूर्णपणे झाकून टाकतो. वैज्ञानिक भाषेत या घटनेला 'ल्युनार ऑकल्टेशन ऑफ ज्युपिटर' (चंद्राद्वारे गुरू ग्रहाचं आच्छादन) असं म्हणतात. मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी पहाटेच्या वेळी, दक्षिण भारतातील विशेषतः बेंगळुरू आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना आणि खगोलप्रेमींना ही विलोभनीय घटना उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याची एक अनोखी संधी मिळणार आहे. गुरू हा महाकाय ग्रह चंद्राच्या तुलनेत हजारो पटीनं मोठा असला, तरी तो पृथ्वीपासून अत्यंत दूर अंतरावर स्थित आहे. याउलट, चंद्र पृथ्वीच्या खूप जवळ असल्यानं तो आपल्याला आकारानं मोठा दिसतो; म्हणूनच तो काही काळासाठी गुरू ग्रहाला आपल्या मागे लपवू शकतो.
बंगळुरू आणि दक्षिण भारतातील वेळ काय असेल? : हा आकाशातील लपंडाव फार काळ चालत नाही. बंगळुरू आणि दक्षिण भारतातील इतर शहरांमधून पाहिल्यास हा संपूर्ण सोहळा साधारणपणे 30 मिनिटांपेक्षा जास्त काळ चालेल. हा चमत्कार अचूक वेळी पाहण्यासाठी तुम्हाला वेळेचं गणित सांभाळावं लागेल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) 3 नोव्हेंबर 2026 च्या पहाटे 1:00 वाजता चंद्र पूर्व दिशेला उगवेल आणि त्याच्या अगदी खाली तेजस्वी गुरु ग्रह चमकताना दिसेल. त्यानंतर पहाटे 2:28 वाजता गुरु ग्रह चंद्राच्या खालच्या प्रकाशमान कडेला स्पर्श करेल आणि हळूहळू नाहीसा होऊ लागेल. पहाटे 2:31 वाजता गुरु ग्रह चंद्राच्या मागे पूर्णपणे लपून जाईल. त्यानंतर 2:46 वाजता तो चंद्राच्या अगदी मध्यभागाच्या मागे असेल, ज्याला सर्वोच्च बिंदू म्हणतात. शेवटी, पहाटे 3:01 वाजता गुरु ग्रह चंद्राच्या वरच्या गडद (अंधाऱ्या) बाजूनं पुन्हा बाहेर येण्यास सुरुवात करेल आणि 3:04 वाजता तो पूर्णपणे बाहेर येऊन चंद्रापासून दूर जाऊ लागेल.
गॅलिलिअन चंद्रांचा नेत्रदीपक लपंडाव : या घटनेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे केवळ गुरु ग्रहच नाही, तर त्याचे चार मोठे चंद्रही चंद्राच्या मागे लपणार आहेत. गुरु ग्रहाभोवती फिरणारे आयो (Io), युरोपा (Europa), गॅनिमिड (Ganymede) आणि कॅलिस्टो (Callisto) हे चार 'गॅलिलिअन चंद्र' म्हणून ओळखले जातात. जेव्हा मुख्य गुरु ग्रह चंद्राच्या मागे जाण्यापूर्वी हे छोटे चंद्र एकामागून एक अचानक गायब होतात, तो क्षण पाहणे खरोखरच अद्भूत आणि थरारक असतो. एखाद्या विजेच्या दिव्याप्रमाणे हे चंद्र आकाशात एका क्षणात लुप्त होतात आणि पुन्हा जेव्हा ते चंद्राच्या दुसऱ्या बाजूने बाहेर पडतात, तेव्हा त्यांची चमक पाहण्यासारखी असते.
अर्थशाईन आणि ग्रहाचे पुनरागमन : गुरु ग्रह चंद्राच्या मागे गेल्यानंतर जेव्हा तो पुन्हा बाहेर येतो, तेव्हाची स्थिती अधिक स्पष्ट आणि सुंदर असते. कारण, यावेळी गुरु ग्रहाचं पुनरागमन चंद्राच्या अंधाऱ्या किंवा गडद बाजूनं होतं. जर त्या रात्री आकाश पूर्णपणे निरभ्र असेल आणि प्रदूषण नसेल, तर तुम्हाला 'अर्थशाईन' (Earthshine) चा चमत्कार पाहायला मिळू शकतो. अर्थशाईन म्हणजे पृथ्वीवरून परावर्तित झालेल्या सूर्यप्रकाशामुळं चंद्राचा अंधारा भागही हलकासा उजळून निघतो आणि त्याची अंधुक पांढरी कडा उठून दिसते. या अंधुक चमकणाऱ्या कडेमधून जेव्हा तेजस्वी गुरु ग्रह हळूच डोकावू लागतो, तेव्हा तो देखावा अत्यंत मंत्रमुग्ध करणारा असतो.
हा चमत्कार पाहण्यासाठी कोणते साधन वापरावे? : हा खगोलीय सोहळा तुम्ही कोणत्याही साधनाशिवाय थेट उघड्या डोळ्यांनी सहज पाहू शकता, कारण चंद्र आणि गुरु दोन्ही अंतराळात खूप तेजस्वी दिसतात. मात्र, जर तुम्हाला या घटनेचा खरा आनंद घ्यायचा असेल आणि गुरु ग्रहाचे कडे, त्याचे चार चंद्र अगदी स्पष्टपणे पाहायचे असतील, तर चांगल्या क्षमतेची दुर्बीण (Astronomy Binoculars) किंवा लहान टेलिस्कोप वापरण्याचा सल्ला दिला जातो. टेलिस्कोपच्या साहाय्यानं चंद्राची खडकाळ जमीन, त्याचे विवर (craters) आणि गुरु ग्रहाची भव्य तबकडी या दोघांमधील फरक स्पष्टपणे ओळखता येतो, ज्यामुळं तुमचा खगोल निरीक्षणाचा अनुभव अधिक समृद्ध होईल.
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