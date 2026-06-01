व्हॉट्सअॅपमध्ये येणार 'लॉगआउट' पर्याय
व्हॉट्सअॅप लवकरच मोबाइल अॅपमध्ये 'लॉगआउट' पर्याय आणत आहे. आताअॅप विस्कळीत न करता खाते डिस्कनेक्ट करता येईल, चॅट्स सुरक्षित राहतील.
Published : June 1, 2026 at 7:38 PM IST
मुंबई : लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅप आपल्या मोबाइल अॅपमध्ये विशेष 'लॉगआउट' सुविधा आणण्याच्या तयारीत आहे. WABetaInfo च्या रिपोर्टनुसार, ही नवीन सुविधा सध्या Android बीटा टेस्टर्सच्या मर्यादित संख्येनं उपलब्ध झाली असून, ती लवकरच व्यापक प्रमाणात रोलआउट होण्याची शक्यता आहे. व्हॉट्सअॅपनं आतापर्यंत लॉगआउटचा थेट पर्याय उपलब्ध करून दिला नव्हता. वापरकर्त्यांना अॅपमधून डिस्कनेक्ट व्हायचं असल्यास अॅप पूर्णपणे अनइन्स्टॉल करावं लागत होतं. यामुळं चॅट्स, सेटिंग्ज पुन्हा सेट करणे त्रासदायक होतं. नवीन लॉगआउट पर्यायामुळं ही अडचण दूर होणार आहे.
कसे कार्य करेल नवीन लॉगआउट पर्याय? : Android साठीच्या नवीन बीटा आवृत्तीत 'Account' सेटिंग्जमध्ये 'Log out' पर्याय दिसू लागला आहे. या पर्यायावर क्लिक केल्यास मार्गदर्शित प्रक्रिया सुरू होतं. यामुळं डिव्हाइसवरून खातं डिस्कनेक्ट होतं, परंतु स्थानिक चॅट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन प्राधान्ये आणि लॉगिन माहिती जतन राहते. अनइन्स्टॉल करण्यापेक्षा हे सोपं आणि वेगवान आहे. वापरकर्ते पुन्हा अॅप उघडल्यास लवकर लॉगिन करू शकतात.
का महत्त्वाची आहे ही सुविधा? : अनेक वर्षांपासून वापरकर्ते ब्रेक घेण्यासाठी, तात्पुरतं खातं बदलण्यासाठी किंवा डिव्हाइसवरून डिस्कनेक्ट होण्यासाठी अॅप डिलीट करत होतं. नवीन फीचरमुळं अकाउंट मॅनेजमेंट सोपं होईल आणि अनावश्यक त्रास कमी होईल. व्हॉट्सअॅप लॉगआउट करण्यापूर्वी काही पर्याय सुचवतं, जसं की मल्टी-अकाउंट सपोर्ट (एकाच डिव्हाइसवर दोन अकाउंट्स), App Lock सक्रिय करणे, नोटिफिकेशन्स म्यूट करणे इत्यादी.
चॅट बॅकअप : लॉगआउट केल्यानं डिव्हाइसवरील चॅट्स सुरक्षित राहतात, तरीही कंपनी नियमित बॅकअप घेण्याची शिफारस करते. यामुळं डिव्हाइस गमावणे किंवा इतर समस्या उद्भवल्यास डेटा सुरक्षित राहतो. लॉगआउट प्रक्रियेदरम्यानही बॅकअप पर्याय दाखवला जातो. ही सुविधा सध्या Google Play Store वरील WhatsApp बीटावरील मर्यादित वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. टेस्टिंग आणि फीडबॅकनुसार लवकरच सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होईल.
