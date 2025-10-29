ETV Bharat / technology

डुकाटी मल्टिस्ट्राडा V2 भारतात लॉंच: हलकी, शक्तिशाली आणि तंत्रज्ञानानं समृद्ध

डुकाटीनं भारतात मल्टिस्ट्राडा V2 दुचाकी लॉंच केली. अपडेटेड V ट्विन इंजिन, 18 किलो कमी वजनासह तिची किंमत 18.88 लाखापासून सुरू होतेय.

हैदराबाद : इटालियन मोटारसायकल निर्माती डुकाटीनं भारतीय बाजारात 2026 मॉडेल मल्टिस्ट्राडा V2 लॉंच केली आहे. अपडेटेड V-ट्विन इंजिनसह ही बाइक आता अधिक हलकी आणि कार्यक्षम झाली आहे. स्टँडर्ड व्हर्जनची एक्स-शोरूम किंमत 18.88 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, तर उच्च-स्तरीय मल्टिस्ट्राडा V2 S ची किंमत डुकाटी रेड शेडसाठी 21 लाख रुपये आणि स्टॉर्म ग्रीन शेडसाठी 21.3 लाख रुपये आहे. ही बाइक अॅडव्हेंचर टूरिंग सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक पर्याय म्हणून उभी राहील.

Ducati Multistrada V2
डुकाटी मल्टिस्ट्राडा V2 (Ducati)

डिझाइन
डिझाइनच्या बाबतीत डुकाटीनं पूर्वीच्या मॉडेलशी साम्य ठेवलं आहे. MY26 व्हर्जन मल्टिस्ट्राडा सारखी स्पष्टपणे दिसतेय. दुचाकीच्या पुढच्या भागात स्लिक फ्रंट एंड, सुधारित एलईडी हेडलाइट डिझाइन, नवे एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स (DRLs), प्रमुख फ्रंट बीक, 19 लिटर क्षमतेची स्कल्प्टेड फ्युएल टँक, संरक्षण देणाऱ्या मजबूत टँक श्राउड्स, उंच विंडशील्ड आणि नव्यानं डिझाइन केलेला एक्झॉस्ट कॅनिस्टर यांचा समावेश आहे.

Ducati
डुकाटी मल्टिस्ट्राडा V2 (Ducati)

90-डिग्री V-ट्विन इंजिन
अ‍ॅल्युमिनियम मोनोकॉक फ्रेम वजन कमी करण्यात मदत करते. दुचाकीच्या वजनात मोठी कपात करण्यात आली आहे. 2026 डुकाटी मल्टिस्ट्राडा V2 ने 18 किलो वजन कमी केलं असून, बेस व्हर्जनचे ड्राय वेट 119 किलो आहे. दोन्ही व्हर्जनमध्ये समान 890 सीसी 90-डिग्री V-ट्विन इंजिन आहे, जे 115 बीएचपी पॉवर आणि 92 एनएम टॉर्क देते. हे इंजिन 6-स्पीड ट्रान्समिशनशी जोडलेले आहे. मल्टिस्ट्राडा V2 S मध्ये प्रीमियम सस्पेन्शनसह अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत, तर बेस व्हर्जनमध्ये सस्पेन्शन वगळता सर्व वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.

Ducati Multistrada V2
डुकाटी मल्टिस्ट्राडा V2 (Ducati)

फीचर
तंत्रज्ञानात 5 इंच टीएफटी कलर डिस्प्ले आहे, ज्यात पूर्णपणे नवीन इंटरफेस आणि तीन माहिती मोड्स आहेत. रायडर्सना स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, एंड्युरो आणि वेट असे पाच रायडिंग मोड्स मिळतात. हे मोड्स कॉर्नरिंग ABS, डुकाटी ट्रॅक्शन कंट्रोल (DTC), डुकाटी व्हीली कंट्रोल (DWC) आणि इंजिन ब्रेक कंट्रोल (EBC) ला पूर्वनिर्धारित सेटिंग्सनुसार बदलतात, ज्या युजर स्वतःअ‍ॅडजस्ट करू शकतो. स्टँडर्ड फीचर्समध्ये क्रूझ कंट्रोल, डॅशबोर्डमध्ये इंटिग्रेटेड USB पोर्ट आणि इमर्जन्सी ब्रेकिंगदरम्यान फ्लॅश होणारा डुकाटी ब्रेक लाइट EVO यांचा समावेश आहे. ही बाइक लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आदर्श आहे. हलके वजन आणि शक्तिशाली इंजिनमुळं ती रोड आणि ऑफ-रोड दोन्हीवर उत्कृष्ट कामगिरी देते. डुकाटीच्या या लॉंचमुळं भारतीय अ‍ॅडव्हेंचर बाइक मार्केटमध्ये नवीन स्पर्धा निर्माण होईल. ग्राहकांना आता अधिक पर्याय आणि प्रगत तंत्रज्ञान मिळेल.

Ducati Multistrada V2
डुकाटी मल्टिस्ट्राडा V2 (Ducati)
Ducati Multistrada V2
डुकाटी मल्टिस्ट्राडा V2 (Ducati)

