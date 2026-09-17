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Kia Carens Clavis EV साठी 'लाइफटाइम' बॅटरी वॉरंटी

Kia India नं EV खरेदीदारांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. Kia Carens Clavis EV साठी 'लाइफटाइम' (आयुष्यभराची) बॅटरी वॉरंटी जाहीर केलीय.

Kia Carens Clavis EV
Kia Carens Clavis EV (Kia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2026 at 10:06 AM IST

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मुंबई: Kia India नं आपल्या Carens Clavis EV साठी 'लाइफटाइम हाय-व्होल्टेज बॅटरी वॉरंटी' जाहीर केली आहे. पात्र ग्राहकांना 15 वर्षांपर्यंत हाय-व्होल्टेज बॅटरीचं कव्हरेज मिळेल आणि यात किलोमीटरची कोणतीही मर्यादा नसेल. ही सुधारित वॉरंटी 1 ऑगस्ट 2026 रोजी किंवा त्यानंतर विकल्या जाणाऱ्या Carens Clavis EV गाड्यांना लागू होईल.

'लाइफटाइम' वॉरंटीचा नेमका अर्थ काय? : Kia च्या मते, पहिल्या खाजगी मालकासाठी या लाइफटाइम वॉरंटीमध्ये बॅटरीवर 15 वर्षांचं कव्हरेज मिळतं आणि किलोमीटरची कोणतीही मर्यादा नसते. याचा अर्थ असा की, जे लोक वर्षाला 20,000 किंवा 30,000 किमी गाडी चालवतात, तेही या 15 वर्षांच्या कालावधीत निश्चिंत राहू शकतात. तथापि, ही वॉरंटी व्यावसायिक वापरासाठी लागू नाही. दुसऱ्या मालकाला 8 वर्षे किंवा 1,60,000 किमी (यापैकी जे आधी पूर्ण होईल) इतकं कव्हरेज मिळेल.

यापूर्वीची वॉरंटी काय होती?: यापूर्वी, Carens Clavis EV साठी हाय-व्होल्टेज बॅटरीची वॉरंटी 8 वर्षे किंवा 1,60,000 किमी इतकी होती. आता, पहिल्या मालकासाठी हा कालावधी वाढवून 15 वर्षे करण्यात आला आहे आणि किलोमीटरची मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. गाडीची स्टँडर्ड (मानक) वॉरंटी 3 वर्षे/अमर्यादित किलोमीटर अशीच राहील.

विद्यमान मालकही अपग्रेड करू शकतात: 1 ऑगस्ट 2026 पूर्वी गाडी खरेदी केलेले पात्र खाजगी ग्राहक 3,400 रुपयांचे एकरकमी शुल्क भरून या लाइफटाइम वॉरंटीचा लाभ घेऊ शकतात. यासाठी गाडीची तपासणी आणि कंपनीच्या अटी, शर्ती लागू होतील. यामुळं सुरुवातीच्या खरेदीदारांना या नवीन लाभापासून वंचित राहावं लागणार नाही.

अमर्यादित-किलोमीटर का आहे महत्त्वपूर्ण? : पूर्वीच्या 160,000 किमी मर्यादेत, वार्षिक 25,000 किमी चालवणारा ग्राहक केवळ 6.4 वर्षांत ती मर्यादा ओलांडू शकतो; दर वर्षी 30,000 किमी दरानं, यास फक्त 5.3 वर्षे लागतील. आता, 15 वर्षांपर्यंतच्या मायलेजमुळं पहिल्या मालकाची वॉरंटी कालबाह्य होणार नाही. उच्च मायलेज वापरणाऱ्यांसाठी हे विशेषतः फायदेशीर आहे.

बॅटरी आणि रेंजचे पर्याय: Carens EV दोन बॅटरी पर्यायांसह उपलब्ध आहे. 42 kWh स्टँडर्ड-रेंज आवृत्ती 404 किमीची ARAI-प्रमाणित रेंज देते, तर 51.4 kWh एक्सटेंडेड-रेंज आवृत्ती 490किमीची रेंज देते. त्यांना अनुक्रमे 135 hp आणि 171 hp पॉवर देणाऱ्या मोटर्सची जोड देण्यात आली आहे. यात सहा आणि सात-सीटर आवृत्त्या उपलब्ध आहेत.

कियाची (Kia) EV : ही वॉरंटी कंपनीच्या 'बॅटरी-ॲज-अ-सर्व्हिस' (BaaS) कार्यक्रमासोबतच लागू राहील. Cyros EV मध्येही अशीच 'लाइफटाइम बॅटरी वॉरंटी' मिळते, जी भारतातील कियाच्या EV रणनीतीचा भाग आहे. मात्र, ही सुविधा केवळ हाय-व्होल्टेज बॅटरीसाठी आहे, संपूर्ण वाहनासाठी नाही.

विक्रीनंतर काय? : 15 वर्षे/अमर्यादित किलोमीटरचा लाभ केवळ पहिल्या मालकालाच मिळतो. दुसऱ्या मालकाला 8 वर्षे/1,60,000 किमीची वॉरंटी मिळते. वापरलेली (used) EV खरेदी करणाऱ्यांनी उर्वरित वॉरंटी कालावधीची खात्री करून घ्यावी.

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KIA CARENS CLAVIS EV
CARENS CLAVIS EV
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