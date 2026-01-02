2026 LG gram लॅपटॉप सीरिज: LG Gram Pro 17 सर्वात हलका लॅपटॉप
एलजी आपली 2026 ग्रॅम लॅपटॉप सीरिज CES 2026 मध्ये सादर करणार आहे. नवीन Aerominum मटेरियलनं हलकी, टिकाऊ बिल्ड, ऑन-डिव्हाइस AI आणि पॉवरफुल हार्डवेअरनं सुसज्ज असेल.
Published : January 2, 2026 at 3:38 PM IST
मुंबई : एलजीनं कंपनी आपली 2026 ग्रॅम लॅपटॉप सीरिज कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 मध्ये सादर करणार आहे. या नवीन सीरिजमध्ये एलजी ग्रॅम प्रो 17 आणि ग्रॅम प्रो 16 हे मुख्य मॉडेल्स असतील. हे लॅपटॉप्स एलजीच्या नवीन Aerominum मटेरियलपासून बनवले आहेत, ज्यामुळं वजन कमी होऊन टिकाऊपणा वाढतो. याशिवाय ड्युअल AI प्रोसेसिंग, ऑन-डिव्हाइस AI आणि क्लाउड-बेस्ड टूल्सचा समावेश आहे. अपडेटेड हार्डवेअरमुळं प्रोडक्टिव्हिटी आणि मोबिलिटीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
LG Gram Pro 17 (17Z90UR) सर्वात हलका 17 इंच लॅपटॉप
एलजीनं सांगितलं की, ग्रॅम प्रो 17 हा आपल्या कॅटेगरीतील सर्वात हलका 17 इंच लॅपटॉप आहे. यात 17-इंच WQXGA (2560x 1600) डिस्प्ले आणि Nvidia GeForce RTX 5050 लॅपटॉप GPU (8जीबी GDDR7 मेमरीसह) आहे. नवीन Aerominum चेसिसमुळं लॅपटॉप स्लिम आणि हलका राहतो, तरीही टिकाऊपणा आणि स्क्रॅच रेझिस्टन्स वाढतं. मोठा डिस्प्ले प्रोडक्टिव्हिटी किंवा क्रिएटिव्ह वर्कलोडसाठी तो योग्य आहे. हे मॉडेल फक्त उत्तर अमेरिकन मार्केटसाठी उपलब्ध असेल.
LG gram Pro 16 (16Z90U)
ग्रॅम प्रो 16 पोर्टेबिलिटी आणि AI-आधारित प्रोडक्टिव्हिटीवर केंद्रित आहे. यात 16-इंच WQXGA+ (2880x 1800) OLED डिस्प्ले आणि Intel Core Ultra प्रोसेसर्स आहेत. हे मॉडेल एलजीच्या ड्युअल AI अॅप्रोचला सपोर्ट करतं, ज्यात ऑन-डिव्हाइस AI (ग्रॅम चॅट सिस्टमद्वारे) आणि क्लाउड-बेस्ड AI फीचर्सचा समावेश आहे. ऑफलाइन असतानाही कंटेंट समरीकरण, सिस्टम असिस्टन्स आणि प्रोडक्टिव्हिटी वर्कफ्लो करता येतात, तर कनेक्टेड असताना क्लाउड प्रोसेसिंगचा फायदा मिळतो.
Microsoft Copilot+ फीचर्स सपोर्ट
नवीन ग्रॅम मॉडेल्स Microsoft Copilot+ फीचर्स सपोर्ट करतात. याशिवाय ग्रॅम लिंकद्वारे Android, iOS आणि webOS डिव्हाइसेसवर फाइल शेअरिंग, स्क्रीन मिररिंग आणि कंटेंट ट्रान्सफर शक्य आहे. एलजी ThinQ द्वारे रिमोट सिक्युरिटी फीचर्स आहेत, ज्यामुळं हरवलेले लॅपटॉप लोकेट, लॉक किंवा इरेज करता येतो. एलजीची 2026 ग्रॅम सीरिज हलक्या वजनाच्या, AI-सक्षम आणि पॉवरफुल लॅपटॉप्सची गरज असलेल्या युजर्ससाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. CES 2026 मध्ये अधिक तपशील समोर येतील.
हे वाचलंत का :