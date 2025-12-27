एलजीनं CES 2026 पूर्वीच नवीन UltraGear evo गेमिंग मॉनिटर केले सादर
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्सनं आज आपल्या नव्या प्रीमियम गेमिंग मॉनिटर ब्रँड अल्ट्रागियर इवोची जागतिक लाँचिंग जाहीर केली. हे ब्रँड सीईएस 2026 मध्ये प्रथमच प्रदर्शित होईल.
Published : December 27, 2025 at 1:06 PM IST
सिओल : एलजी इलेक्ट्रॉनिक्सनं कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES 2026) पूर्वी आपली नवीन प्रीमियम गेमिंग मॉनिटर ब्रँड UltraGear evo लाँच केली आहे. या लाइनअपमध्ये तीन फ्लॅगशिप मॉडेल्सचा समावेश आहे: 39 इंच 5K5K OLED, 27 इंच 5K मिनी LED आणि 52 इंच 5K2K अल्ट्रावाइड मॉनिटर. या सर्व मॉनिटरमध्ये एलजीचं नवीन 5K AI अपस्केलिंग तंत्रज्ञान आहे, जे कमी रिझोल्यूशनचे कंटेंट रिअल-टाइममध्ये वाढवते. हे तंत्रज्ञान मॉनिटरवरच AI प्रोसेसिंगद्वारे कार्य करतं, ज्यामुळं पीसीच्या GPUवर अतिरिक्त भार पडत नाही. CES 2026 मध्ये हे मॉनिटर प्रदर्शित केले जातील, तर उपलब्धता आणि किंमत लाँचच्या वेळी जाहीर केली जाईल. हे एलजीच्या 5K आणि 2Kके गेमिंग डिस्प्लेवर आधारित आहे. यात ओएलईडी, नवे मिनीएलईडी आणि अल्ट्रा-वाइड फॉरमॅट्ससह 5Kपेक्षा अधिक रिझोल्यूशनचे मॉनिटर्स आहेत.
UltraGear evo ची मुख्य वैशिष्ट्ये
या नवीन सीरिजची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे ऑन-डिव्हाइस AI प्रोसेसिंग. 5K AI अपस्केलिंग व्यतिरिक्त, काही मॉडेल्समध्ये AI सीन ऑप्टिमायझेशन आणि AI साऊंड देखील आहे, जे इमेज आणि ऑडिओची गुणवत्ता सुधारते.
प्रायमरी RGB टँडम OLED पॅनेल
फ्लॅगशिप मॉडेल 39 इंच UltraGear evo (39GX950B) हे 5K2K OLED गेमिंग मॉनिटर आहे. यात 5120×2160 रिझोल्यूशन, 165Hz रिफ्रेश रेट (ड्युअल मोडमध्ये कमी रिझोल्यूशनवर 330Hz पर्यंत) आणि एलजीचे प्रायमरी RGB टँडम OLED पॅनेल आहे. हे पॅनेल ब्राइटनेस वाढवतं आणि कलर अचूकता सुधारतं. 21:9 आस्पेक्ट रेशियोसह 1500R कर्व्ह, 0.03ms रिस्पॉन्स टाइम आणि VESA DisplayHDR True Black 500 सपोर्ट आहे. हे मॉनिटर गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी आदर्श आहे.
जगातील पहिले 5K मिनी LED गेमिंग मॉनिटर
दुसरं मॉडेल 27 इंच UltraGear evo (27GM950B) हे जगातील पहिले 5K मिनी LED गेमिंग मॉनिटर आहे. यात 2,300 पेक्षा जास्त लोकल डिमिंग झोन आहेत, जे ब्लूमिंग कमी करतात आणि काँट्रास्ट सुधारतात. 5K रिझोल्यूशनवर 165Hz किंवा ड्युअल मोडमध्ये QHD वर 330Hz, पीक ब्राइटनेस 1,250 निट्सपर्यंत मिळतो. यातही AI अपस्केलिंग आणि रिअल-टाइम इमेज ऑप्टिमायझेशन आहे.
UltraGear evo
लाइनअपमधील सर्वात मोठे 52 इंच UltraGear evo (52G930B) हे जगातील सर्वात मोठे 5K2K गेमिंग मॉनिटर आहे. 12:9 आस्पेक्ट रेशियो, 240Hz रिफ्रेश रेट आणि 1000R कर्व्हसह, हे इमर्सिव गेमिंगसाठी उत्तम आहे. यात 42 इंच 16:9 स्क्रीनची उंची आहे, पण जास्त रुंदीमुळं मल्टिटास्किंग सोपं होतं.
CES 2026
एलजी CES 2026 मध्ये या सीरिजचे प्रदर्शन दोन झोनमध्ये करेल: रेडिट गेमिंग कम्युनिटीद्वारे प्रेरित 'ड्रीम सेटअप' आणि 39 इंच मॉडेलसह रेसिंग सिम्युलेशन. या मॉनिटरची उच्च रिझोल्यूशन, हाय रिफ्रेश रेट आणि AI तंत्रज्ञान गेमर्ससाठी नवीन मानके स्थापित करेल.
