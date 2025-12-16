ETV Bharat / technology

LG Micro RGB evo: एलजीचा पहिला फ्लॅगशिप RGB टीव्ही; मायक्रो RGB इवो CES 2026 मध्ये होणार अनावरण

एलजी कंपनीचा पहिला फ्लॅगशिप RGB टीव्ही 'मायक्रो RGB इवो' CES 2026 मध्ये सादर होणार आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 11:53 AM IST

मुंबई : एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियम टीव्ही बाजारात क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज झाली आहे. कंपनीचा पहिला फ्लॅगशिप RGB टीव्ही, एलजी मायक्रो RGB इवो, CES 2026 मध्ये अधिकृतपणे अनावरण होणार आहे. या नवीन मॉडेलमच्या LCD तंत्रज्ञानात OLED-सारखी अचूकता RGB टीव्ही श्रेणीत आणली जाणार आहे. RGB टीव्ही म्हणजे असा टीव्ही जो रंग तयार करण्यासाठी स्वतंत्र लाल, हिरवा आणि निळा प्रकाश स्रोत वापरतो. या संदर्भात, RGB टीव्ही हा प्रगत LCD टीव्हींमधील विशिष्ट बॅकलाइट आर्किटेक्चरशी संबंधित आहे.

एलजी मायक्रो RGB इवोच्या केंद्रस्थानी मायक्रो RGB तंत्रज्ञानाचं महत्त्वपूर्ण काम आहे. यात एलजीच्या सर्वात लहान वैयक्तिक RGB एलईडीचा वापर केला जातो, ज्यात प्रत्येक बॅकलाइटवर OLED-स्तरीय नियंत्रण आहे. एलजी कंपनीनुसार, हा डिस्प्ले अधिक नैसर्गिक आणि स्पष्ट प्रतिमा दाखवेल, ज्यामुळं सर्व प्रकारच्या कंटेंटमध्ये उच्च दर्जाची immersive अनुभव मिळेल. या प्रोसेसिंग क्षमतेमुळं RGB प्रायमरी कलर अल्ट्रा तंत्रज्ञान शक्य होतं, जे पूर्ण स्पेक्ट्रम रंग पुनरुत्पादन देतं. मायक्रो RGB इवो सध्याच्या सर्वोच्च रंग अचूकतेचे प्रतिनिधित्व करतो, असं एलजी सांगतं. ही कामगिरी व्यावसायिक आणि उत्साही लोकांसाठी आदर्श आहे, ज्यात डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, HDR सिनेमा आणि पुढच्या पिढीच्या डिस्प्ले तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.

कॉन्ट्रास्ट आणि ब्राइटनेस मायक्रो डिमिंग अल्ट्राद्वारे अधिक वाढवले जातं, जे पॅनेलवर हजारो डिमिंग झोन नियंत्रित करतं. एलजीनुसार, ही प्रणाली प्रकाश आणि रंग अत्यंत अचूकतेने नियंत्रित करते, ज्यामुळे गडद आणि उज्ज्वल दृश्यांमध्ये बारीक तपशील समोर येतात. कंपनी याला LCD टीव्हींमध्ये सर्वोत्तम कॉन्ट्रास्ट कामगिरी म्हणून स्थान देत आहे. हार्डवेअरपलीकडे, एलजी वेबओएस स्मार्ट टीव्ही प्लॅटफॉर्मद्वारे वापरकर्ता अनुभवावर भर देत आहे. यात व्हॉइस आयडी, एआय पिक्चर आणि साउंड विजार्ड, तसेच कस्टमाइज्ड 'माय पेज' होम स्क्रीनसारखी वैयक्तिक साधने आहेत. हा टीव्ही 75, 86 आणि 100 इंच आकारांमध्ये उपलब्ध होईल.

