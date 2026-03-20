लेक्सस ES 500e भारतात लॉंच: इलेक्ट्रिक सेडानची किंमत 89.99 लाखांपासून सुरू
जपानी लक्झरी ब्रँड लेक्ससनं भारतातील बाजारात ES 500e इलेक्ट्रिक सेडान मॉडल लॉंच केलंय.
Published : March 20, 2026 at 3:51 PM IST
मुंबई : जपानी लक्झरी कार उत्पादक लेक्ससनं भारतीय बाजारात ES सेडानचं औपचारिक लॉंच केलं. ही कार देशातील लेक्ससची पहिली बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) आहे. TNGA-K प्लॅटफॉर्मवर आधारित ES 500e ची सुरुवातीची किंमत 89.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. CKD पद्धतीनं भारतात तयार होणारी ही सेडान आंतरराष्ट्रीय बाजारात हायब्रीड पॉवरट्रेनसह उपलब्ध आहे, तर भारतात हायब्रीड व्हर्जन लवकरच लॉंच होणार आहे. लक्झरी, इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञान आणि आराम यांचा परिपूर्ण संगम असलेली ही कार भारतीय ग्राहकांसाठी नवीन पर्याय ठरेल.
लेक्सस ES 500e डिझाइन
नवीन ES चं बाह्य डिझाइन पूर्वीच्या मॉडेलपेक्षा अधिक आकर्षक आणि कोनदार आहे. समोरच्या भागात Z-आकाराचे स्लीक डेलाइट रनिंग लाइट्स टर्न सिग्नल्ससोबत एकत्रित आहेत. मुख्य हेडलाइट्स उभ्या ग्लॉस ब्लॅक ट्रिममागे लपवलेल्या आहेत, ज्यामुळं कारला आधुनिक आणि स्पोर्टी लुक मिळाला आहे. पारंपरिक मोठ्या ग्रिल्लेच्या जागी बंपरच्या तळाशी छोटा एअर इनटेक आहे, ज्यावर डायमंड-पॅटर्न इन्सर्ट्सनं सजावट करण्यात आली आहे. साइड प्रोफाइलमध्ये बॉडीवरुन जाणारी बोल्ड क्रीज ग्लॉस ब्लॅक अॅक्सेंट्ससह दिसतं. नवीन डिझाइनचे अलॉय व्हील्स कारला अधिक स्पोर्टी फील देतात. मागच्या भागात नॅरो LED लाइट बार आहे, ज्यात ‘LEXUS’ अक्षरे प्रकाशित होतात. L-आकाराच्या क्रोम ट्रिम्ड क्रीजेसमुळं रिअर लुक अधिक लक्झरी आणि आकर्षक झाला आहे. एकूणच डिझाइन आधुनिक, स्पोर्टी आणि लक्झरी यांचा सुंदर मेळ घालतंय.
लेक्सस ES 500e इंटिरियर
केबिनमध्ये “Clean Tech x Elegance” या डिझाइन फिलॉसॉफीचा वापर करण्यात आला आहे. खालच्या विंडो सिल्स, पातळ सीट प्रोफाइल्स, मोठा पॅनोरामिक ग्लास रूफ आणि प्रॉक्सिमिटी सेन्सिंग कंट्रोल्स हे वैशिष्ट्ये केबिनला प्रीमियम बनवतात. दरवाजाच्या स्पीकर ग्रिल्लांवर म्युझिक-सिंक LED लाइटिंग आहे. डॅशबोर्डवर 12.3 इंचाचा ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि 14 इंचाचा मोठा इन्फोटेनमेंट स्क्रीन आहे. सिंथेटिक लेदर आणि स्यूडचा वापर करून दोन अनोख्या कलर स्कीम्स उपलब्ध आहेत. NVH डॅम्पिंग मटेरियलची जाडी आणि प्रमाण वाढवल्यानं केबिन अतिशय शांत आणि आरामदायक झाली आहे. स्टीअरिंग व्हीलवर आता ‘Lexus’ शब्द कोरलेला आहे. हे सर्व बदल केबिनला सुंदर बनवातात.
लेक्सस ES 500e वैशिष्ट्ये
कारमध्ये भरपूर लक्झरी आणि सेफ्टी फीचर्स आहेत. पॉवर्ड फ्रंट सीट्स तापमान नियंत्रण आणि मेमरी फंक्शनसह, मसाजिंग रिअर सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, मल्टी-कलर अॅम्बियंट लाइटिंग आणि पॉवर ऑपरेटेड ट्रंक लिड यांचा समावेश आहे. सुरक्षा बाबतीत रडार-गाइडेड क्रूझ कंट्रोल, लेन चेंज असिस्ट, कोलिजन वॉर्निंग आणि मिटिगेशन, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, अॅडाप्टिव्ह हाय-बीम असिस्ट आणि ड्रायव्हर ड्राउझिनेस डिटेक्शन सिस्टम उपलब्ध आहेत. 10 एअरबॅग्स, सराउंड-व्यू कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल आणि चारही बाजूंचं पार्किंग सेन्सर्स यामुळं कार अतिशय सुरक्षित आहे.
लेक्सस ES 500e रेंज आणि पॉवरट्रेन
ES 500e मध्ये 74.69 kWh च्या बॅटरी पॅकसह ड्युअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप आहे. यामुळं 338hp ची शक्ती मिळते. 0 ते 100 किमी/तास वेग 5.7 सेकंदात गाठता येतो. एका चार्जवर 580 किमीचा दावा केलेला रेंज आहे. भारतात हायब्रीड पॉवरट्रेन लवकरच उपलब्ध होणार असल्यानं ग्राहकांना दोन्ही पर्याय मिळतील. ही कार लक्झरी, परफॉर्मन्स आणि इको-फ्रेंडली तंत्रज्ञान यांचा उत्कृष्ट संयोग सादर करते. भारतीय बाजारात प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडानचा नवा मानदंड ठरणारी ही ES 500e लक्झरी कारप्रेमींसाठी खास भेट आहे.
