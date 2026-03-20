9000mAh बॅटरीसह लेनोव्हो लेजियन Y700 Gen 5 लॉंच, जाणून घ्या किंमत, स्पेशिफीकेशन
लेनोव्होनं लेजियन Y700 Gen 5 गेमिंग टॅब्लेट लॉंच केलाय, यात 8.8 इंच 65Hz डिस्प्ले स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट Gen5 चीपसेट आहे.
Published : March 20, 2026 at 10:04 AM IST
मुंबई : लेनोव्होनं आपला नवीन लेजियन Y700 Gen 5 गेमिंग टॅब्लेट लॉंच केला आहे. हा 8.8 इंची कॉम्पॅक्ट डिव्हाइस गेमिंग आणि प्रॉडक्टिव्हिटी दोन्हीसाठी तयार करण्यात आला आहे. यात 165 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट असलेला उच्च-रिझोल्यूशन डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट Gen 5 चिपसेट, 9000 एमएएच बॅटरी आणि 68 वॅट फास्ट चार्जिंग यासारख्या शक्तिशाली वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. प्रगत कूलिंग सिस्टम, एआय-आधारित गेमिंग टूल्स आणि प्रॉडक्टिव्हिटी फीचर्ससह हे टॅब्लेट गेमर्ससाठी आदर्श ठरेल. हा फोन सध्या चीनमध्ये लॉंच झालाअसून टॅब्लेट खरेदीवर विद्यार्थींना आणि सब्सिडी देखील मिळणार आहेत.
किंमत आणि उपलब्धता
लेनोव्हो लेजियन Y700 Gen 5 ची चीनमध्ये सुरुवातीची किंमत (12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी ) CNY 3,999 (सुमारे 54,100) आहे. (16 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज मॉडेलची किंमत CNY 4,799 (सुमारे 64,900) तर टॉप-एंड 24 जीबी रॅम + 1 टीबी स्टोरेज व्हेरिएंट CNY 5,999 (सुमारे 81,100) मध्ये उपलब्ध आहे. कार्बन क्रिस्टल ब्लॅक आणि आइस सोल व्हाइट या दोन आकर्षक रंगांमध्ये हा टॅब्लेट लेनोव्हो चीन ई-स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. विद्यार्थी आणि पात्र खरेदीदारांसाठी विशेष सवलती देखील जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2 टीबीपर्यंत स्टोरेज वाढवता येऊ शकतं. हे टॅब्लेट गेमिंगसाठी कॉम्पॅक्ट आणि पोर्टेबल डिव्हाइस शोधणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी योग्य आहे.
वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
लेनोव्हो लेजियन Y700 Gen 5 मध्ये 3040 x 1904 रिझोल्यूशन, 165 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 408 पीपीआय पिक्सेल डेन्सिटी असलेला 8.8 इंची डिस्प्ले आहे. यात 800 निट्स पीक ब्राइटनेस, DCI-P3 कलर गॅमट, 12-बिट कलर डेप्थ आणि TÜV राइनलँड सर्टिफिकेशन (लो ब्लू लाइट आणि फ्लिकर-फ्री) मिळाले आहे. टच सॅम्पलिंग रेट 2640 हर्ट्झ आणि मल्टी-फिंगर सॅम्पलिंग 480 हर्ट्झ इतका वेगवान आहे. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट Gen 5 चिपसेटसह 24 जीबीपर्यंत रॅम आणि 1 टीबी स्टोरेज देण्यात आलं आहे.
क्रॉस-डिव्हाइस AI सर्च
एआय फीचर्समध्ये AI व्हॉइसप्रिंट हंटर 2.0, AI पिक्सेल स्नाइपर गॉड 2.0 आणि क्रॉस-डिव्हाइस AI सर्च यांचा समावेश आहे. AI नोट-टेकिंगसाठी राइटिंग असिस्टन्स, समरायझेशन आणि स्पीच ट्रान्सक्रिप्शन सारखी सुविधा मिळते. लो-लेटन्सी स्टायलस सपोर्ट आणि लेजियन हॅलो लाइटिंग इफेक्ट्स गेमिंग अनुभव अधिक रोमांचक करतात. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी 17,353 चौरस मिलिमीटरचं थ्री-चॅनल लिक्विड-कूल्ड व्हेपर चेंबर आणि सेंट्रल कूलिंग आर्किटेक्चर 3.0 आहे. 8 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा (फेशियल रेकग्निशनसह) आणि 50 मेगापिक्सल रिअर कॅमेरा देण्यात आला आहे. ड्युअल हॉरिझॉन्टल सुपर-लिनियर स्पीकर्स Dolby Atmos सपोर्ट करतात.
9000 mAh बॅटरी
9000 एमएएच बॅटरी 68 वॅट फास्ट चार्जिंगसह येते. कंपनीचा दावा आहे की एका चार्जवर 18.8 तास व्हिडिओ प्लेबॅक आणि 10.3 तास गेमिंग करता येईल. बायपास चार्जिंगमुळं गेमिंग दरम्यान उष्णता कमी होते. कनेक्टिव्हिटीमध्ये Wi-Fi, ब्लूटूथ आणि ड्युअल USB Type-C पोर्ट्स आहेत. हे सर्व वैशिष्ट्ये एकत्रितपणे या टॅब्लेटला उच्च-परफॉर्मन्स गेमिंगसाठी अद्वितीय बनवतात.
