लेनोवो आयडिया टॅब प्लस भारतात लाँच: प्रीमियम टॅबलेटची किंमत आणि वैशिष्ट्ये

लेनोवोनं भारतात प्रीमियम आयडिया टॅब प्लस (Lenovo IdeaTab Plus) लाँच केला. 12.1 इंच डिस्प्ले, अँड्रॉइड 15, 12 जीबी रॅम आणि टॅब पेनसह तो येतो.

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
मुंबई : लेनोवोनं भारतात आपला नवीन प्रीमियम टॅबलेट 'आयडिया टॅब प्लस' लाँच (Lenovo IdeaTab Plus) केला आहे. हा टॅबलेट ऑगस्टमध्ये लाँच झालेल्या लेनोवो आयडिया टॅबच्या तुलनेत अधिक प्रीमियम आहे. जागतिक बाजारात सप्टेंबरमध्ये सादर झालेल्या या टॅबलेटमध्ये 8 जीबी किंवा 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजची सुविधा आहे. दोन्ही व्हेरिएंट्समध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 चिपसेट आहे. हा टॅबलेट विद्यार्थ्यांसाठी आणि जनरेशन झेडसाठी विशेषतः डिझाइन केला आहे, ज्यात लर्निंग, क्रिएटिव्हिटी आणि एंटरटेनमेंटसाठी उत्तम वैशिष्ट्ये आहेत.

आयडिया टॅब प्लसची किंमत, उपलब्धता
लेनोवो आयडिया टॅब प्लसची किंमत भारतात 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी (वाई-फाय आणि 5G दोन्ही) 27,999 रुपये (Lenovo IdeaTab Plus Price ) आहे. तर 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंट (वाई-फाय) ची किंमत 30,999 रुपये आहे. सर्व मॉडेल्ससोबत टॅब पेन स्टायलस बॉक्समध्ये मिळतो. हा टॅबलेट फक्त लूना ग्रे रंगात उपलब्ध आहे. सध्या हा टॅबलेट प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे आणि 22 डिसेंबरपासून लेनोवोच्या अधिकृत वेबसाइट आणि अॅमेझॉनवर विक्रीला सुरुवात होईल.

आयडिया टॅब प्लसची वैशिष्ट्ये
लेनोवो आयडिया टॅब प्लसमध्ये 12.1 इंचाचा एलसीडी डिस्प्ले आहे, ज्याची रिझॉल्यूशन 2.5K आहे आणि रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्झ आहे. डिस्प्लेचा पीक ब्राइटनेस 800 निट्स आहे, ज्यामुळं उजेडातही उत्तम दृश्य अनुभव मिळतो. टॅबलेटमध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 प्रोसेसर आहे, जो 12 जीबीपर्यंत रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसोबत जोडलेला आहे. हा टॅबलेट अँड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टीमवर चालतो.

13 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा
कॅमेर्‍याबाबत, मागील बाजूस 13 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा आणि समोर 8 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये वाय-फाय व्हेरिएंट्स 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी सपोर्ट करतात, तर 5G मॉडेलमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी आहे. ब्ल्यूटूथ 5.2 ची सुविधा आहे.

बॅटरी 10,200 एमएएचची आहे, जी 45 वॅट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करते. टॅबलेटचे वजन सुमारे 350 ते 540 ग्रॅम आहे. यात लेनोवो नोटपॅड, सर्कल टू सर्च, जेमिनी आणि टॅब पेन स्टायलस सपोर्ट सारखी वैशिष्ट्ये आहेत, जी नोट घेणे, स्केचिंग आणि एआय-आधारित कामे सोपी करतात. हा टॅबलेट मेटल बॉडीसह स्लिम डिझाइनमध्ये येतो, जो पोर्टेबल आणि टिकाऊ आहे. लेनोवोच्या मते, या किंमत श्रेणीत 5G आणि उच्च रॅम-स्टोरेज कॉम्बिनेशनसह युनिक पर्याय आहे.

