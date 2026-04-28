Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 : टॅबलेट भारतात लॉंच, 10,200mAh बॅटरीसह धमका!
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 : Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर आणि 10,200mAh बॅटरीसह लाँच झालाय.
Published : April 28, 2026 at 3:03 PM IST
मुंबई : Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 भारतात लाँच झाले आहेत. Lenovo चा हा नवीनतम Android टॅब्लेट Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसरसह येतो. यामध्ये 'ऑन-डिव्हाइस AI' (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) क्षमतांचा समावेश आहे. हा टॅब्लेट केवळ एकाच (8GB RAM आणि 256GB) कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे. यात 144Hz रिफ्रेश रेट असलेला 13-इंचाचा 3.5K डिस्प्ले देण्यात आला आहे. Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 मध्ये Dolby Atmos सपोर्टसह चार JBL स्पीकर्स बसवण्यात आले आहेत. या टॅब्लेटमध्ये 10,200mAh क्षमतेची बॅटरी असून ती 45W चार्जिंगला सपोर्ट करते. Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ची पहिली झलक (preview) गेल्या महिन्यात Mobile World Congress (MWC) 2026 दरम्यान सादर करण्यात आली होती.
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ती भारतातील किंमत आणि उपलब्धता: नवीन Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 चा 8GB RAM आणि 256GB एकमेव व्हेरिएंट आहे. याची किंमत 39,999 इतकी ठेवण्यात आली आहे. हा टॅब्लेट 1 मे पासून Lenovo.com, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आणि किरकोळ विक्री केंद्रांवर (retail stores) खरेदीसाठी उपलब्ध होईल. सुरवातीला ऑफर म्हणून, Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 च्या खरेदीदारांना 3,000 ची त्वरित बँक सवलत (instant bank discount) मिळू शकेल. Lenovo या टॅब्लेटवर एक वर्षाची वॉरंटी देखील देत आहे. Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ची घोषणा MWC 2026 मध्ये €549 (सुमारे 58,000) या किंमतीसह करण्यात आली होती. हा टॅब्लेट तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: Cloud Grey, Jelly Mint आणि Luna Grey.
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 वैशिष्ट्ये (Specifications): Idea Tab Pro Gen 2 हा टॅब्लेट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. या टॅब्लेटला दोन OS अपग्रेड्स मिळतील (जे Android 18 पर्यंत असतील) आणि 2030 पर्यंत चार वर्षांचे सुरक्षा पॅचेस (security patches) मिळतील, याची पुष्टी करण्यात आली आहे. यामध्ये 13-इंचाचा 3.5K (2,190x 3,450 पिक्सेल्स) LCD पॅनेल देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेमध्ये Dolby Vision सपोर्ट, 16:10 आस्पेक्ट रेशो, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 319ppi ची पिक्सेल घनता (pixel density) यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. या डिस्प्लेची कमाल ब्राइटनेस (peak brightness) 600 nits इतकी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे; तसंच 'High Brightness Mode' (HBM) मध्ये ही ब्राइटनेस 800nits पर्यंत पोहोचू शकते. अंतर्गत वैशिष्ट्यांच्या (internal specifications) बाबतीत सांगायचं तर, Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 मध्ये Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट वापरण्यात आला आहे. यासोबतच यात Qualcomm Hexagon NPU, Adreno 825 GPU, 8GB RAM आणि 256GB स्टोरेज देण्यात आला आहे. हा टॅब्लेट AI-आधारित अनेक वैशिष्ट्ये प्रदान करतो, ज्यामध्ये AI Notes, Smart Reader, AI Creation Tools आणि Live Transcript यांचा समावेश आहे. यात 'Circle to Search', Google Gemini आणि रिअल-टाइम भाषांतर (real-time translation) यांसारख्या कार्यक्षमतांचाही समावेश आहे.
13-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा : Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 च्या मागील बाजूस ऑटोफोकस असलेला 13-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा आहे, तर पुढील बाजूस फिक्स्ड फोकस असलेला 8-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये USB Type-C पोर्ट, Wi-Fi 7 आणि Bluetooth 6 यांचा समावेश आहे. हे उपकरण accelerometer, RGB सेन्सर, gyroscope आणि Hall सेन्सर यांसारख्या विविध सेन्सर्सनी देखील सुसज्ज आहे. शिवाय, या टॅब्लेटमध्ये Dolby Atmos सपोर्टसह 'Quad JBL Audio Unit' (चार स्पीकर्स असलेली ऑडिओ प्रणाली) देण्यात आली आहे. Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 हा Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack आणि टचपॅडला सपोर्ट करतो (हे दोन्ही स्वतंत्रपणे खरेदी करावे लागतात). याव्यतिरिक्त, यासोबत 'Lenovo Tab Pen Plus' (जो बॉक्समध्येच समाविष्ट आहे) मिळतो, ज्यामध्ये 4,096 स्तरांची दाब संवेदनशीलता (pressure sensitivity) आहे. Lenovo नं Idea Tab Pro Gen 2 मध्ये 10,200mAh क्षमतेची बॅटरी दिली आहे, जी 45W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. या टॅब्लेटचे परिमाण 191.91 मिमी x 296.48 मिमी x 6.20 मिमी आहेत आणि त्याचं वजन 598 ग्रॅम आहे.
