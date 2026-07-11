OpenAI विरुद्ध Apple चा खटला: AI क्षेत्रातील तीव्र स्पर्धेदरम्यान 'व्यावसायिक गुपिते' चोरल्याचा आरोप
Apple नं शुक्रवारी ओपनएआयवर खटला दाखल केला. आयफोन निर्मात्यानं एआय उपकरणांसाठी व्यावसायिक गुपिते चोरल्याचा गंभीर आरोप केला.
Published : July 11, 2026 at 10:27 AM IST
मुंबई: Apple नं शुक्रवारी OpenAI विरुद्ध एक मोठा खटला दाखल केलाय. iPhone बनवणाऱ्या या कंपनीनं OpenAI वर गंभीर आरोप केले असून, त्यांनी Apple ची व्यावसायिक गुपितं चोरल्याचं म्हटलं आहे. नवीन AI उपकरणे विकसित करण्यासाठी या गुपितांचा वापर करण्यात आल्याचा दावा Apple नं केला आहे. कॅलिफोर्नियाच्या 'नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट' न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या खटल्यामुळं दोन्ही कंपन्यांमधील संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत.
कराराचं उल्लंघन केल्याचं आरोप: Apple नं दाखल केलेल्या खटल्यात OpenAI, Apple चे माजी इंजिनिअर चांग लियू (Chang Liu), हार्डवेअर प्रमुख टँग टॅन (Tang Tan) आणि जॉनी आयव्ह (Jony Ive) यांची कंपनी 'io Products' यांना संबंधित पक्ष म्हणून नमूद केलं आहे. मात्र, जॉनी आयव्ह यांना स्वतःला थेट प्रतिवादी (defendant) म्हणून यात समाविष्ट केलेलं नाही. OpenAI नं गेल्या वर्षी 'io Products' ही कंपनी विकत घेतली होती; या कंपनीची स्थापना Apple चे माजी डिझाइन प्रमुख जॉनी आयव्ह यांनी केली होती.
खटल्यातील मुख्य आरोपांनुसार, जानेवारी 2026 मध्ये Apple सोडून OpenAI मध्ये रुजू झाल्यानंतर, चांग लियू यांनी गोपनीयतेशी संबंधित कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली नाही, 'एक्झिट इंटरव्ह्यू' (नोकरी सोडतानाची मुलाखत) दिला नाही आणि कंपनीचा लॅपटॉपही परत केला नाही. त्यांनी एका माजी सहकाऱ्याच्या संगणकाचा वापर करून हार्डवेअरशी संबंधित डझनभर गोपनीय फाइल्स डाउनलोड केल्याचा दावा Apple नं केला आहे. या फाइल्समध्ये अद्याप बाजारात न आलेल्या उत्पादनांची माहिती, अभियांत्रिकी सादरीकरणे (engineering presentations), तांत्रिक तपशील आणि कंपनीच्या मालकीची प्रकल्प-विषयक माहिती यांचा समावेश होता.
गोपनीय माहिती चोरल्याचा आरोप : टँग टॅन यांनी उमेदवारांची भरती करताना गोपनीय माहितीचा वापर केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. मुलाखतीसाठी Apple चे सुटे भाग (parts) सोबत आणण्यास उमेदवारांना सांगण्यात आलं होतं, असं वृत्त आहे. तसंच, टॅन आणि OpenAI यांनी Apple च्या कर्मचाऱ्यांना कंपनी कशी सोडावी, याबद्दल मार्गदर्शन केल्याचा आरोपही आहे. याव्यतिरिक्त, पुरवठादारांशी (suppliers) झालेल्या बैठकींचे तपशील स्वतःलाच ईमेल केल्याचा आरोप टॅन यांच्यावर आहे. Apple नं सांगितलं की, त्यांना पुरावे सापडले आहेत. Apple च्या इतर माजी कर्मचाऱ्यांनीही गोपनीय माहिती OpenAI कडं होती, असाही कंपनीचा आरोप आहे. OpenAI चे प्रवक्ते ड्र्यू पुसाटेरी (Drew Pusateri) म्हणाले, "आम्हाला इतर कंपन्यांच्या व्यापारी गुपितांमध्ये कोणताही रस नाही. आम्ही नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करत आहोत." खटला दाखल करण्यापूर्वी Apple नं OpenAI शी संपर्क साधला होता, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
काय आहे प्रकरण : 2024 मध्ये, Apple आणि OpenAI यांनी Apple च्या उत्पादनांमध्ये ChatGPT समाविष्ट करण्यासाठी भागीदारी जाहीर केली होती. मात्र, मे महिन्यात अशी बातमी आली होती की OpenAI Apple विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार करत आहे. OpenAI नं Apple चे माजी आणि विद्यमान नेते, इंजिनिअर्सना आपल्याकडे घेतले आहे; लिंक्डइनच्या (LinkedIn) माहितीनुसार, किमान दहा इंजिनिअर्सनी थेट Apple मधून OpenAI मध्ये प्रवेश केला आहे. स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना 'एआय' (AI) युगात घेऊन जाणारे उपकरण विकसित करण्यासाठी OpenAI हे जॉनी आयव्ह (Jony Ive) यांच्यासोबत काम करत आहे. हे उपकरण या वर्षी सादर केलं जाण्याची अपेक्षा आहे; मात्र, या खटल्यामुळं त्या योजनांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. तसंच, OpenAI च्या संभाव्य मोठ्या आयपीओ (IPO) वरही याचा परिणाम होऊ शकतो.
एआय युगातील शर्यत: हे प्रकरण एआय तंत्रज्ञान आणि हार्डवेअर क्षेत्रातील भविष्यातील स्पर्धेचे निदर्शक आहे. ॲपल (Apple) आपल्या सुधारित 'सिरी'ची (Siri) नवीन आवृत्ती आणण्याच्या तयारीत आहे, तर दुसरीकडं OpenAI हे 'चॅटजीपीटी'ला (ChatGPT) वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा मुख्य भाग बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. OpenAI चे हे उपकरण वापरकर्त्याच्या सभोवतालच्या परिसराची जाणीव करून घेण्यास सक्षम असेल, अशी अपेक्षा आहे.
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