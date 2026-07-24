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UNISOC चिपसेटसह Lava Virat V1 5G आणि Virat V1 स्मार्टफोन भारतात लॉंच

लावा कंपनीनं फ्लिपकार्टसोबत भागीदारीत परवडण्याजोग्या Lava Virat V1 5G आणि Virat V1 स्मार्टफोन भारतात लॉंच केले. UNISOC चिपसेटसह 31 जुलैपासून त्यांची विक्री सुरू होईल.

Lava Virat V1 5G
Lava Virat V1 5G (Lava)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 12:47 PM IST

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मुंबई : लावा (Lava) कंपनीनं भारतीय बाजारात दोन नवीन स्मार्टफोन लॉंच केले आहेत. फ्लिपकार्टशी (Flipkart) भागीदारीत आणलेले Lava Virat V1 5G आणि Lava Virat V1 हे फोन किफायतशीर किंमतीत उपलब्ध असून, UNISOC चिपसेटसह आले आहेत. 31 जुलैपासून विक्री सुरू होणाऱ्या या फोनवर लॉन्च ऑफर म्हणून 1000 रुपयांची सूट मिळणार आहे. हे फोन बजेट सेगमेंटमध्ये चांगली स्पर्धा निर्माण करतील अशी अपेक्षा आहे.

Lava Virat V1 सीरीजची किंमत : Lava Virat V1 5G ची किंमत 12,999 रुपये आहे. लॉंच ऑफरनुसार हा फोन केवळ 11,999 रुपयांत उपलब्ध होईल. दुसरीकडं, Lava Virat V1 ची किंमत 9,999 रुपये ठेवण्यात आली असून, ऑफरसह तो 8,999 रुपयांत खरेदी करता येईल. ही ऑफर केवळ 31 जुलैपर्यंत वैध राहील. फ्लिपकार्ट आणि लावाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून हे फोन खरेदी करता येतील.

Lava Virat V1 5G ची वैशिष्ट्ये : Lava Virat V1 5G मध्ये 6.75 इंचाचा HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अनुभव अतिशय गुळगुळीत होतो. फोनला IP64 रेटिंग मिळाली आहे, ज्यामुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं.

UNISOC T8200 चिपसेट: प्रोसेसिंगसाठी UNISOC T8200 चिपसेट वापरण्यात आला असून, 4GB RAM आणि 4GB व्हर्च्युअल RAM चा पर्याय उपलब्ध आहे. 64GB इंटरनल स्टोरेजसह microSD कार्ड स्लॉटद्वारे स्टोरेज वाढवता येईल. फोनमध्ये 13MP प्रायमरी AI ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आणि 5MP फ्रंट सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे.

6000mAh बॅटरी : बॅटरी क्षमता 6000mAh इतकी मोठी आहे, ज्यामुळं पूर्ण दिवस सहज वापरता येईल. फोनमध्ये क्लीन अँड्रॉइड अनुभव मिळेल, म्हणजे कोणतेही जाहिराती किंवा ब्लोटवेअर अॅप्स नसतील. रंग पर्याय म्हणून Arya Blue आणि Sonar Gold उपलब्ध आहेत.

Lava Virat V1 ची वैशिष्ट्ये : Lava Virat V1 हा 4G सपोर्ट असलेला मॉडेल आहे. यातही 6.55इंच HD+ डिस्प्ले, IP64 रेटिंग आणि 5000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. UNISOC SC9863A प्रोसेसर, 4GB RAM (4GB व्हर्च्युअल RAMसह) आणि 64GB स्टोरेज उपलब्ध आहे. कॅमेरा सेटअपही 13MP AI ड्युअल रिअर आणि 5MP फ्रंट कॅमेरा आहे. Nilgiri Blue आणि Himalayan Silver असे दोन आकर्षक रंग पर्याय यात आहेत. क्लीन अँड्रॉइड एक्सपीरियन्स येथेही मिळेल.

भारतीय बाजारासाठी खास : लावा कंपनी भारतीय ब्रँड असल्यानं स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देते. हे फोन विद्यार्थी, पहिल्या स्मार्टफोन वापरकर्ते आणि बजेट कन्स्युमरसाठी उपयुक्त ठरतील. 5G सपोर्ट, मोठी बॅटरी, चांगला डिस्प्ले आणि स्वच्छ सॉफ्टवेअर या वैशिष्ट्यांमुळं दोन्ही फोन बाजारात चांगली विक्री करतील अशी शक्यता आहे. लावा विराट व्ही1सीरीज बजेट सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा निर्माण करेल. विशेषतः 5G फोन 12 हजार रुपयांच्या खाली मिळणे दुर्मीळ आहे. फ्लिपकार्टवरील उपलब्धता आणि लॉंच ऑफरमुळं खरेदीदारांना फायदा होईल.

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LAVA VIRAT V1 5G
LAVA VIRAT V1
LAVA VIRAT V1 5G AND VIRAT V1

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