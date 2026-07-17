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लावा कंपनीची नवी विराट सिरीज: विराट V1 5G आणि विराट V1 स्मार्टफोन 24 जुलैला होताय लाँच

लावा कंपनीनं विराट सिरीजचे पहिले दोन स्मार्टफोन विराट V1 5G आणि विराट V1 लॉंच करण्याची घोषणा केलीय. हे दोन्ही फोन 24 जुलैला लाँच होणारे आहेत.

Lava Virat V1 5G
लावा विराट V1 5G (Lava)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 5:13 PM IST

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मुंबई : भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड लावा कंपनीनं आपल्या नवीन ‘विराट’ सिरीजची घोषणा केली आहे. या सिरीजमधील पहिले दोन मॉडेल्स विराट V1 5G आणि विराट V1 24 जुलै रोजी बाजारात येणार आहेत. हे दोन्ही फोन फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. किफायतशीर किंमत, टिकाऊपणा, दैनंदिन कामासाठी योग्य कामगिरी आणि स्वच्छ सॉफ्टवेअर अनुभव देण्यावर कंपनीनं विशेष भर दिला आहे. भारतीय ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या फोनमुळं बजेट सेगमेंटमध्ये नवीन स्पर्धा निर्माण होणार आहे.

विराट V1 5G: विराट V1 5G सिरीजमधील प्रमुख मॉडेल म्हणजे विराट V1 5G. हा फोन 5G नेटवर्क सपोर्टसह येतो, ज्यामुळं वेगवान इंटरनेट, चांगलं स्ट्रीमिंग करता येतं. कंपनीनं यात दीर्घकाळ वापरता येण्याच्या दृष्टीनं सुधारित हार्डवेअर दिलं आहे.

विराट V1 5G आणि विराट V1 वैशिष्ट्ये :

वैशिष्ट्यVirat V1 5GVirat V1
नेटवर्क5G Supported4G LTE
प्रोसेसरUNISOC T8200UNISOC SC9863A
डिस्प्ले6.75″ HD+ , 120Hz रिफ्रेश रेट6.75″ HD+
बॅटरी6000 mAh5000 mAh
RAM / स्टोरेज4GB (+4GB Virtual) / 64GB4GB (+4GB Virtual) / 64GB
रियर कॅमेरा13MP AI Dual13MP AI Dual
फ्रंट कॅमेरा5MP5MP
IP रेटिंगIP64IP64
रंगArya Blue, Sonar GoldNilgiri Blue, Himalayan Silver

उपलब्धता : लावा कंपनीनं ग्राहकांसाठी ‘Free Service@Home’ कार्यक्रम सुरू केला आहे. यामुळे संपूर्ण भारतात घरपोच सेवा मिळणार आहे. 24 जुलैला लाँच झाल्यानंतर दोन्ही फोन फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. कंपनीनं स्वच्छ सॉफ्टवेअर अनुभव दिल्यानं जाहिराती आणि अनावश्यक अॅप्स कमी असतील, ज्यामुळं फोन अधिक वेगवान आणि वापरायला सोपा राहील.

किफायतशीर आणि टिकाऊ पर्याय : विराट सिरीज भारतीय बाजारातील कठोर वापर, धूळ-वाळू आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी यावर लक्ष केंद्रित करते. विद्यार्थी, छोटे व्यावसायिक आणि पहिल्या स्मार्टफोन घेणारे ग्राहक यांच्यासाठी हे फोन आदर्श ठरतील. 5G मॉडेल भविष्याच्या दृष्टीनं खास आहे तर स्टँडर्ड मॉडेल बजेटमध्ये चांगली कामगिरी देईल.

लावा कंपनीनं पुन्हा एकदा ‘मेड इन इंडिया’ भावनेचा पुरस्कार केला आहे. विराट V1 सिरीज किंमत, गुणवत्ता आणि सेवा यांच्या बाबतीत बाजारात आपली छाप पाडेल अशी अपेक्षा आहे.

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VIRAT V1 5G
विराट V1 5G
VIRAT V1
विराट V1
NEW LAVA VIRAT SERIES

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