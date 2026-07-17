लावा कंपनीची नवी विराट सिरीज: विराट V1 5G आणि विराट V1 स्मार्टफोन 24 जुलैला होताय लाँच
लावा कंपनीनं विराट सिरीजचे पहिले दोन स्मार्टफोन विराट V1 5G आणि विराट V1 लॉंच करण्याची घोषणा केलीय. हे दोन्ही फोन 24 जुलैला लाँच होणारे आहेत.
Published : July 17, 2026 at 5:13 PM IST
मुंबई : भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड लावा कंपनीनं आपल्या नवीन ‘विराट’ सिरीजची घोषणा केली आहे. या सिरीजमधील पहिले दोन मॉडेल्स विराट V1 5G आणि विराट V1 24 जुलै रोजी बाजारात येणार आहेत. हे दोन्ही फोन फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. किफायतशीर किंमत, टिकाऊपणा, दैनंदिन कामासाठी योग्य कामगिरी आणि स्वच्छ सॉफ्टवेअर अनुभव देण्यावर कंपनीनं विशेष भर दिला आहे. भारतीय ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या फोनमुळं बजेट सेगमेंटमध्ये नवीन स्पर्धा निर्माण होणार आहे.
We have tested it thoroughly, so you can ace every test life throws at you.— Lava Mobiles (@LavaMobile) July 17, 2026
For India's endless dreams. A smartphone you can trust.🤝
The all-new Virat V1 is almost here.
Launching on 24th July, 12 PM. Only on Flipkart.#ComingSoon #Flipkart #LavaMobiles #ProudlyIndian… pic.twitter.com/z8yGO6HzkD
विराट V1 5G: विराट V1 5G सिरीजमधील प्रमुख मॉडेल म्हणजे विराट V1 5G. हा फोन 5G नेटवर्क सपोर्टसह येतो, ज्यामुळं वेगवान इंटरनेट, चांगलं स्ट्रीमिंग करता येतं. कंपनीनं यात दीर्घकाळ वापरता येण्याच्या दृष्टीनं सुधारित हार्डवेअर दिलं आहे.
विराट V1 5G आणि विराट V1 वैशिष्ट्ये :
|वैशिष्ट्य
|Virat V1 5G
|Virat V1
|नेटवर्क
|5G Supported
|4G LTE
|प्रोसेसर
|UNISOC T8200
|UNISOC SC9863A
|डिस्प्ले
|6.75″ HD+ , 120Hz रिफ्रेश रेट
|6.75″ HD+
|बॅटरी
|6000 mAh
|5000 mAh
|RAM / स्टोरेज
|4GB (+4GB Virtual) / 64GB
|4GB (+4GB Virtual) / 64GB
|रियर कॅमेरा
|13MP AI Dual
|13MP AI Dual
|फ्रंट कॅमेरा
|5MP
|5MP
|IP रेटिंग
|IP64
|IP64
|रंग
|Arya Blue, Sonar Gold
|Nilgiri Blue, Himalayan Silver
उपलब्धता : लावा कंपनीनं ग्राहकांसाठी ‘Free Service@Home’ कार्यक्रम सुरू केला आहे. यामुळे संपूर्ण भारतात घरपोच सेवा मिळणार आहे. 24 जुलैला लाँच झाल्यानंतर दोन्ही फोन फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. कंपनीनं स्वच्छ सॉफ्टवेअर अनुभव दिल्यानं जाहिराती आणि अनावश्यक अॅप्स कमी असतील, ज्यामुळं फोन अधिक वेगवान आणि वापरायला सोपा राहील.
किफायतशीर आणि टिकाऊ पर्याय : विराट सिरीज भारतीय बाजारातील कठोर वापर, धूळ-वाळू आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी यावर लक्ष केंद्रित करते. विद्यार्थी, छोटे व्यावसायिक आणि पहिल्या स्मार्टफोन घेणारे ग्राहक यांच्यासाठी हे फोन आदर्श ठरतील. 5G मॉडेल भविष्याच्या दृष्टीनं खास आहे तर स्टँडर्ड मॉडेल बजेटमध्ये चांगली कामगिरी देईल.
लावा कंपनीनं पुन्हा एकदा ‘मेड इन इंडिया’ भावनेचा पुरस्कार केला आहे. विराट V1 सिरीज किंमत, गुणवत्ता आणि सेवा यांच्या बाबतीत बाजारात आपली छाप पाडेल अशी अपेक्षा आहे.