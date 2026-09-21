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Lava Virat Curve 5G : 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह भारतात लॉंच...

50MP कॅमेरा, कर्व्हड डिस्प्ले आणि 6000mAh बॅटरीसह 'लावा विराट कर्व्ह 5 जी' (Lava Virat Curve 5G) भारतात लाँच झालाय.

Lava Virat Curve 5G
Lava Virat Curve 5G (Lava India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 12:52 PM IST

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मुंबई : Lava Virat Curve 5G आज, 21 सप्टेंबर 2026 रोजी अधिकृतपणे भारतात लाँच झाला आहे. हा स्मार्टफोन भारतीय बाजारपेठेत वैशिष्ट्यपूर्ण गुणवैशिष्ट्ये घेऊन आला आहे. शक्तिशाली 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा यांसोबतच, या फोनच्या मागील बाजूस असलेला एक अनोखा दुय्यम 'मिनी डिस्प्ले' (Mini Display) देखील आहे. हा फोन भारतीय वापरकर्त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन खास तयार करण्यात आला आहे. यात प्रीमियम लूक, दमदार कामगिरी आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी यांचा संगम साधला आहे. फ्लिपकार्टवर उपलब्ध असलेला हा फोन हेरिटेज इंडिगो, मकराना आयव्हरी आणि एलोरा स्लेट अशा आकर्षक रंगांमध्ये येतो.

Lava Virat Curve 5G
Lava Virat Curve 5G रंग पर्याय (Lava)

प्रीमियम 3D कर्व्हड ॲमोलेड (AMOLED) डिस्प्ले: Lava Virat Curve 5G मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.67-इंचाचा FHD+ 3D कर्व्हड ॲमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेचं रिझोल्यूशन 2400x1080आहे आणि पीक ब्राइटनेस 110 nits पर्यंत जातो. 100% DCI-P3 कलर गॅमटमुळं रंग अधिक उठावदार दिसतात. कर्व्हड स्क्रीनमुळं फोनला प्रीमियम लूक आणि हातात पकडण्यासाठी आरामदायी पकड (ग्रिप) मिळते, तसंच बाहेरच्या सूर्यप्रकाशातही स्पष्ट दृश्य दिसतं.

Lava Virat Curve 5G
Lava Virat Curve 5G कॅमेरा (Lava)

शक्तिशाली प्रोसेसर आणि क्लीन अँड्रॉइड 16: या फोनमध्ये 2.4 GHz मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 (6nm) प्रोसेसर आहे, ज्याचा AnTuTu स्कोअर 8 लाखांपेक्षा जास्त आहे. यासोबत 6GB + 6GB व्हर्च्युअल LPDDR5 रॅम आणि 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिळतं. सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे 'क्लीन अँड्रॉइड 16' (Clean Android 16) ओएस (OS), ज्यामध्ये कोणतेही ब्लोटवेअर, जाहिराती किंवा अनावश्यक नोटिफिकेशन्स नाहीत. ड्युअल 5जी सिम सपोर्ट, वाय-फाय 5, ब्लूटूथ 5.4 आणि टाइप-सी पोर्टमुळं कनेक्टिव्हिटी अधिक चांगली मिळते.

Lava Virat Curve 5G
Lava Virat Curve 5G बॅटरी (Lava)

50MP सोनी कॅमेरा आणि फोटोग्राफी वैशिष्ट्ये: मागील कॅमेऱ्यात EIS सपोर्टसह 50MP चा सोनी IMX752 सेन्सर आहे. समोरील कॅमेरा 13MP चा असून त्यात स्क्रीन फ्लॅशची सुविधा आहे. यात 2K @30fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग शक्य आहे. यात नाईट मोड, AI, HDR, पोर्ट्रेट, ब्युटी, पॅनोरमा, स्लो मोशन, डॉक्युमेंट करेक्शन, टाइम लॅप्स, प्रो मोड आणि गुगल लेन्स यांसारखी अनेक वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. ग्रुप फोटो, फिल्म मोड आणि AI इमोजी कॅमेरा अनुभव अधिक मजेदार बनवताे.

Lava Virat Curve 5G
Lava Virat Curve 5G स्पीकर (Lava)

6000mAh बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंग: या फोनमध्ये 6000mAh ची Li-Polymer बॅटरी आहे, जी 45W चार्जिंगला सपोर्ट करते. बॉक्समध्ये 33W चा चार्जर मिळतो आणि फोन 0 ते 100% चार्ज होण्यासाठी सुमारे 92 मिनिटे लागतात. बॅटरीची कामगिरी दमदार आहे; यात 55 तासांचा टॉक टाइम, 720 तासांचा स्टँडबाय टाइम आणि 660 मिनिटांचा यूट्यूब प्लेबॅक मिळतो, असा कंपनीचा दावा आहे. हा फोन टिकाऊ असून त्याला मिलिटरी-ग्रेड MIL-STD-810H प्रमाणपत्र आणि धूळ,पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP64 रेटिंग मिळालं आहे. याचं वजन केवळ 184 ग्रॅम आहे आणि जाडी 8.55 मिमी आहे.

Lava Virat Curve 5G
Lava Virat Curve 5G (Lava)

किंमत आणि उपलब्धता: भारतात Lava Virat Curve 5G ची किंमत सुमारे 23,999 रुपये आहे. हा फोन येत्या 28 तारखेपासून Flipkart आणि Lava च्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. 'क्लीन' सॉफ्टवेअर, कर्व्हड डिस्प्ले आणि मोठी बॅटरी यामुळं हा फोन मिड-रेंज (मध्यम श्रेणीतील) वापरकर्त्यांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

Lava Virat Curve 5G
Lava Virat Curve 5G फीचर (Lava)

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