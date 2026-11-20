Lava Smart 4 Pro : 7,000mAh बॅटरी आणि मिलिटरी-ग्रेड मजबुतीसह भारतात लॉंच!
लावानं भारतात 'स्मार्ट 4 प्रो' लाँच केला आहे. 7,000mAh महाकाय बॅटरी आणि मिलिटरी-ग्रेड मजबुती असलेला हा बजेट फोन केवळ ऑफलाइन स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असेल.
Published : November 20, 2026 at 2:43 PM IST
मुंबई : भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावानं (Lava) आपल्या ऑफलाइन-केंद्रित स्मार्टफोन श्रेणीचा विस्तार करत नवीन 'लावा स्मार्ट 4 प्रो' (Lava Smart 4 Pro) भारतीय बाजारपेठेत लाँच केला आहे. यापूर्वी 'स्मार्ट 4 प्लस' सादर केल्यानंतर कंपनीनं आता हा नवीन बजेट स्मार्टफोन आणला आहे. अधिक बॅटरी क्षमता आणि दैनंदिन वापरातील टिकाऊपणा या दोन प्रमुख बाबींवर या फोनमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. हा नवीन स्मार्टफोन संपूर्ण भारतातील कंपनीच्या ऑफलाइन रिटेल नेटवर्कद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
बॅटरी आणि चार्जिंग : लावा स्मार्ट 4 प्रो चे सर्वात मोठे आणि खास वैशिष्ट्य म्हणजे यातील 7,000mAh क्षमतेची लिथियम-आयन बॅटरी. लावाच्या कोणत्याही स्मार्टफोनमध्ये आतापर्यंत देण्यात आलेली ही सर्वात मोठी बॅटरी आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा फोन एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर तब्बल 950 तासांचा स्टँडबाय टाइम आणि 748 मिनिटांचा सलग यूट्यूब (YouTube) प्लेबॅक टाइम देण्यास सक्षम आहे. या महाकाय बॅटरीला जलद चार्ज करण्यासाठी या हँडसेटमध्ये यूएसबी टाइप-सी (USB Type-C) पोर्टसह 18 वॅट (18W) फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट देण्यात आला आहे.
डिस्प्ले आणि डिझाइन: या स्मार्टफोनमध्ये 6.75-इंचाचा (17.13 सेमी) एचडी प्लस (HD+) डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच आणि 90 हर्ट्झ (90Hz) रिफ्रेश रेट मिळतो. हा फोन 'नीलम ब्लू' (Neelam Blue) आणि 'कोणार्क गोल्ड' (Konark Gold) अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. फोनच्या मजबूत बांधणीसाठी आणि दैनंदिन वापरातील झीज, धक्क्यांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी या डिव्हाइसला MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड प्रमाणपत्र (Certification) मिळालं आहे.
हार्डवेअर आणि परफॉर्मन्स : उत्तम कामगिरीसाठी लावा स्मार्ट 4 प्रो मध्ये ऑक्टा-कोर युनिसॉक टी610 (Unisoc T610) प्रोसेसर देण्यात आला आहे. या डिव्हाइसमध्ये 4 जीबी (4GB) फिजिकल रॅम देण्यात आली असून, यासोबतच अतिरिक्त 4 जीबी व्हर्च्युअल रॅम वाढवण्याची सुविधाही आहे. फोनचे इंटरनल स्टोरेज 64 जीबी (64GB) इतके आहे, जे डेडिकेटेड मायक्रोएसडी (microSD) कार्ड स्लॉटच्या मदतीने 512 जीबी पर्यंत वाढवता येतं.
कॅमेरा फीचर्स : फोटोग्राफीसाठी या हँडसेटच्या मागील बाजूस 13-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे. या कॅमेऱ्यामध्ये पोर्ट्रेट (Portrait), नाइट (Night), एआय (AI), प्रो मोड (Pro Mode), पॅनोरमा (Panorama), स्लो मोशन (Slow Motion) आणि टाइम-लॅप्स (Time-Lapse) यांसारखे विविध फोटोग्राफी मोड्स मिळतात. तसेच, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी फोनच्या पुढील बाजूस 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला असून, कमी प्रकाशात चांगले फोटो येण्यासाठी यात स्क्रीन फ्लॅशची सुविधा आहे.
सॉफ्टवेअर, कनेक्टिव्हिटी आणि सुरक्षा : लावा स्मार्ट 4 प्रो हा नवीन अँड्रॉइड 16 (Android 16) ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. कोणत्याही थर्ड-पार्टी ब्लोटवेअर आणि जाहिरातींशिवाय स्वच्छ आणि स्टॉक-लाइक (Stock-like) इंटरफेस देण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. यासोबतच लावानं पुढील दोन वर्षांसाठी सिक्युरिटी पॅच अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात 4जी व्हीओएलटीई (4G VoLTE) सपोर्टसह ड्युअल नॅनो-सिमची सुविधा आहे. सुरक्षेसाठी आणि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनसाठी फोनच्या बाजूला फिंगरप्रिंट स्कॅनर (Side-mounted fingerprint scanner) आणि फेस अनलॉक (Facial recognition) यांसारखे आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत.
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