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लावा स्मार्ट 4 प्लस भारतात लाँच; किंमत फक्त 9,999 रुपये

लावा कंपनीनं भारतात नवीन बजेट स्मार्टफोन लावा स्मार्ट 4 प्लस लाँच केला. किंमत फक्त 9,999 रुपये आहे.

लावा स्मार्ट 4 प्लस
लावा स्मार्ट 4 प्लस (Lava)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 5:31 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 5:40 PM IST

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मुंबई : भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा इंटरनॅशनलनं आज भारतात आपला नवीन परवडणारा स्मार्टफोन लावा स्मार्ट 4 प्लस लाँच केला आहे. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये उत्कृष्ट वैशिष्ट्यांसह बाजारात दाखल झाला असून, त्याची किंमत केवळ 9,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीनं यासह ग्राहकांसाठी दरवाजात सेवा देण्याचीही घोषणा केली आहे.

लावा स्मार्ट 4 प्लसची किंमत आणि उपलब्धता : भारतात लावा स्मार्ट 4 प्लसचा एकच व्हेरिएंट (4 जीबी रॅम + 64जीबी स्टोरेज) उपलब्ध असेल. याची किंमत 9,999 रुपये आहे. फोन नीलगिरी ब्लू आणि हिमालयन सिल्वर अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन देशभरातील सर्व किरकोळ दुकानांमध्ये लवकरच उपलब्ध होणार आहे. कंपनीनं स्पष्ट केले की, ग्राहकांना सोयीस्कर सेवा देण्यासाठी दरवाजात (डोरस्टेप) आफ्टर-सेल्स सर्व्हिस देण्यात येईल.

वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : लावा स्मार्ट 4 प्लसमध्ये 6.75 इंच HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे ज्यात 90 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आहे. यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अनुभव अतिशय स्मूथ राहतो. फोनचा डिझाइन देखील मजबूत आहे. याला IP64 रेटिंग मिळाली आहे, ज्यामुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं.

प्रोसेसर : प्रोसेसर म्हणून ऑक्टा-कोर Unisoc 9863a SoC वापरण्यात आलं आहे. 4 जीबी रॅमसोबत व्हर्च्युअल रॅम फीचरद्वारे रॅम 8 जीबीपर्यंत वाढवता येईल. 64 जीबी स्टोरेज उपलब्ध आहे. फोन Android 15 Go Edition वर चालतो आणि कंपनीनं दोन वर्षांच्या सुरक्षा अपडेट्सची हमी दिली आहे.

कॅमेरा : कॅमेरा विभागात मागील बाजूस AI-समर्थित ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे. यात 13 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा आणि एक सेकंडरी लेन्स आहे. सेल्फीसाठी 5 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी 4G, Wi-Fi, Bluetooth सारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. 5,000mAh बॅटरी आणि 10 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह USB Type-C पोर्ट दिला गेला आहे. ड्युअल सिम (Nano+Nano) सपोर्टसह हा फोन 4G नेटवर्कवर चांगली कामगिरी करेल. लावा स्मार्ट 4 प्लस हा फोन विद्यार्थी, पहिल्यांदा स्मार्टफोन घेणारे आणि बजेटमध्ये चांगला फोन हवा असणाऱ्या ग्राहकांसाठी आदर्श ठरेल. मजबूत बिल्ड, मोठा डिस्प्ले, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि विश्वसनीय आफ्टर-सेल्स सर्व्हिस यामुळं हा फोन बाजारात चांगली स्पर्धा करेल अशी अपेक्षा आहे.

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Last Updated : June 25, 2026 at 5:40 PM IST

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