Lava Shark 2 Pro 5G भारतात लाँच: 6,000mAh बॅटरी आणि 50-मेगापिक्सेल कॅमेरा; जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Lava Shark 2 Pro 5G भारतात लाँच झाला आहे. याच्या 6GB रॅम आणि 128GB अंतर्गत स्टोरेज असलेल्या एकाच व्हेरिएंटची किंमत 16,699 आहे.
Published : September 29, 2026 at 4:08 PM IST
मुंबई : 'लावा'नं (Lava) मंगळवारी भारतात आपला नवीन 'Shark' मालिकेतील फोन 'Lava Shark 2 Pro 5G' लाँच केला. 'Shark 2' श्रेणीतील हा तिसरा फोन आहे; याआधी 'Lava Shark 2 4G' आणि 'Shark 2 5G' हे मॉडेल्स आले होते. हा हँडसेट एकाच रॅम (RAM) आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये तसेच दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये विविध रिटेल चॅनेल्सद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. Lava Shark 2 Pro 5G मध्ये 'ऑक्टा-कोर युनिसोक (Unisoc) चिपसेट' आणि 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. यात मागील बाजूस एकच कॅमेरा (सिंगल रिअर कॅमेरा) आहे. हा हँडसेट 'ड्युअल-व्ह्यू व्हिडिओ' (Dual-View Video) वैशिष्ट्यालाही सपोर्ट करतो. तसंच, याच्या पुढील बाजूस 8-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे.
Lava Shark 2 Pro 5G किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Lava Shark 2 Pro 5G च्या 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या एकमेव व्हेरिएंटची किंमत 16,699 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन आता देशातील लावाच्या अधिकृत ऑफलाइन आणि ऑनलाइन रिटेल चॅनेल्सद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. शिवाय, Lava Shark 2 Pro 5G 'आकाश ब्लू' (Akash Blue) आणि 'नंदा सिल्व्हर' (Nanda Silver) या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
Lava Shark 2 Pro 5G ची वैशिष्ट्ये : Lava Shark 2 Pro 5G हा ड्युअल-सिम स्मार्टफोन आहे, जो 'व्हॅनिला' (शुद्ध/साध्या) आणि 'ब्लोटवेअर-मुक्त' (अनावश्यक ॲप्स नसलेल्या) Android 16 सह येतो. कंपनीनं या स्मार्टफोनसाठी एक ओएस (OS) अपग्रेड आणि दोन वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यात कंपनीचे स्वतःचे AI-आधारित चॅटबॉट 'Vayu AI' देखील समाविष्ट आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 6.75-इंचाचा HD+ (720 x 1,600 पिक्सेल) LCD टचस्क्रीन डिस्प्ले आहे, जो 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट देतो. कंपनीचा असाही दावा आहे की, हा हँडसेट धूळ आणि पाण्याचे थेंब (स्प्लॅश) यांपासून संरक्षणासाठी IP64 रेटिंगसह येतो.
50 मेगापिक्सेलचा सिंगल AI कॅमेरा : Lava Shark 2 Pro 5G मध्ये ऑक्टा-कोर Unisoc T8200 चिपसेट देण्यात आला आहे. लाव्हाचा दावा आहे की, या स्मार्टफोननं AnTuTu बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर 5,00,000 हून अधिक गुण मिळवले आहेत. कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास, Lava Shark 2 Pro 5G च्या मागील बाजूस ५०-मेगापिक्सेलचा सिंगल AI कॅमेरा आहे. तसंच, सेल्फीसाठी यात 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा फोन 'ड्युअल व्ह्यू व्हिडिओ रेकॉर्डिंग'ची सुविधा देतो आणि यात 2K/30fps पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्ड करता येतात.
6,000 mAh बॅटरी : Lava Shark 2 Pro 5G मध्ये 6,000 mAh ची बॅटरी असून तो 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो. या फोनमध्ये 6GB रॅम (RAM) आहे आणि यात 6GB पर्यंत 'व्हर्च्युअल रॅम' वाढवण्याची सुविधाही मिळते. तसxच, यात 128GB ची अंतर्गत स्टोरेज क्षमता आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी हा हँडसेट 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 आणि USB Type-C पोर्टला सपोर्ट करतो. सुरक्षेसाठी यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनरची सुविधाही देण्यात आली आहे.
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