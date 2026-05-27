Lava Shark 2 5G भारतात लाँच: 6,000mAh बॅटरी, 13-मेगापिक्सेल कॅमेरा; किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Lava Shark 2 5G भारतात लाँच झाला आहे. हा फोन 6,000mAh बॅटरी, 13-मेगापिक्सेलचा मागील कॅमेरा आणि Octa-core Unisoc T8200 चिपसेटनं सुसज्ज आहे.
Published : May 27, 2026 at 12:43 PM IST
मुंबई : लावा कंपनीनं 'Shark' मालिकेतील नवीन स्मार्टफोन, Lava Shark 2 5G मंगळवारी भारतात लाँच केला. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये भारतात सादर करण्यात आलेल्या याच्या 4G व्हेरिएंटच्या तुलनेत, या हँडसेटमध्ये मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. नवीन Shark 2 5G ची विक्री देशात पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला सुरू होणार आहे. हा हँडसेट दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये आणि RAM स्टोरेजच्या एकाच कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे. यात Unisoc चिपसेट वापरण्यात आला असून, त्याला 6,000mAh क्षमतेच्या बॅटरीची जोड देण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन USB Type-C पोर्टद्वारे 18W वायर्ड चार्जिंगला देखील सपोर्ट करतो.
Lava Shark 2 5G वैशिष्ट्ये आणि फिचर्स: Lava Shark 2 5G हा ड्युअल-सिम स्मार्टफोन असून तो 'Vanilla Android 16' ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. हा फोन वापरकर्त्यांना "ब्लोटवेअर-मुक्त आणि जाहिरात-मुक्त" अनुभव देण्याचे वचन देतो. कंपनीनं या डिव्हाइससाठी एक OS अपग्रेड आणि दोन वर्षांपर्यंत सुरक्षा अपडेट्स (security updates) देण्याची देखील हमी दिली आहे. या हँडसेटमध्ये 6.75-इंचाचा HD+ LCD टचस्क्रीन डिस्प्ले देण्यात आला असून, तो 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट प्रदान करतो.
चिपसेट : नवीन Lava Shark 2 5G मध्ये 6nm प्रक्रियेवर आधारित 'Octa-core Unisoc T8200' चिपसेट वापरण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन Shark 2 5G मध्ये 4GB RAM आणि 64GB अंतर्गत स्टोरेज (internal storage) देण्यात आलं आहे; यात 4 GB पर्यंत 'व्हर्च्युअल रॅम विस्तार' (virtual RAM expansion) करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. कंपनीचा दावा आहे की, या हँडसेटला 'AnTuTu' बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर 5,00,000 हून अधिक गुणांचा स्कोअर मिळवण्यात यश आलं आहे. कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, Lava Shark 2 5G मध्ये मागील बाजूस एकच कॅमेरा (single rear camera setup) देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 13-मेगापिक्सेलचा AI कॅमेरा समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी स्मार्टफोनच्या पुढील बाजूस 5-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा बसवण्यात आला आहे. या हँडसेटला IP64 रेटिंग प्राप्त असल्याचं कंपनीनं सांगितलं आहे.
6,000 mAh क्षमतेची बॅटरी : Lava Shark 2 5G मध्ये 6,000 mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार, ही बॅटरी 13 तास 35 मिनिटांचा YouTube प्लेबॅक किंवा 12 तास 23 मिनिटांपर्यंतचा 'स्क्रीन-ऑन टाइम' (screen-on time) प्रदान करते. शिवाय, हा फोन 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला देखील सपोर्ट करतो.
Lava Shark 2 5G भारतातील किंमत आणि उपलब्धता: भारतात Lava Shark 2 5G ची किंमत 11,999 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. ही किंमत 4GB RAM आणि 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज असलेल्या एकमेव व्हेरिएंटसाठी लागू आहे. या नवीन स्मार्टफोनची विक्री देशातील विविध ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्सवर 10 जून रोजी सुरू होणार आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन Lava Shark 2 5G स्मार्टफोन 'Arya Blue' आणि 'Sonar Gold' अशा दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. या स्मार्टफोन उत्पादक कंपनीनं नवीन Lava Shark 2 5G साठी 'घरी येऊन मोफत सेवा' (free service at home) देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. ही सेवा कंपनी आपल्या इतर Lava हँडसेट्ससाठी देखील पुरवते.
