लावाचे पहिले नेकबँड-स्टाइल वायरलेस ईयरफोन्स 'प्रोबड्स N33 लॉंच'

लावानं नेकबँड-स्टाइल वायरलेस ईयरफोन्स प्रोबड्स N33 लॉंच केले. जाणून घ्या किंमत...

Lava ProBuds N33
प्रोबड्स N33 लॉंच (Lava)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 4:24 PM IST

1 Min Read
मुंबई : देशांतर्गत स्मार्टफोन आणि अ‍ॅक्सेसरीज ब्रँड लावानं आपला पहिला नेकबँड-स्टाइल वायरलेस ईयरफोन्स प्रोबड्स N33 लॉंच केलाय. या ईयरफोन्सची किंमत फक्त 1,299 असून त्यात अ‍ॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (ANC),40 तासांपर्यंत प्लेबॅक,45 मिलिसेकंद लो-लॅटन्सी आणि ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या प्रीमियम वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. गेमिंग, म्युझिक आणि कॉल्ससाठी उत्तम पर्याय असलेला हा नेकबँड आजपासून विक्रीस उपलब्ध झाला आहे.

लावा प्रोबड्स N33 ही कंपनीची पहिलीच नेकबँड आहे, जी ANC टेक्नॉलॉजीसह येते. 30 डेसिबलपर्यंत बाहेरील आवाज कमी करणारी ही सुविधा प्रवास, ऑफिस किंवा जिममध्ये उपयुक्त ठरते. याशिवाय एन्व्हायर्नमेंटल नॉइज कॅन्सलेशन (ENC) कॉल्सदरम्यान आवाज स्वच्छ ठेवते, तर ट्रान्स्परन्सी मोडमुळx गरजेनुसार बाहेरील आवाज ऐकता येतो. ड्युअल डिव्हाइस पेअरिंग सुविधेमुळं एकाच वेळी दोन डिव्हाइसशी कनेक्ट करता येतात.

साउंड क्वालिटीच्या बाबतीत, 13 मिमी बास ड्रायव्हर्स डीप बास आणि बॅलन्स्ड साउंड देतात. प्रो गेम मोडमध्ये 45 मिलिसेकंद लो-लॅटन्सीमुळं मोबाइल गेमिंग आणि व्हिडीओ स्ट्रीमिंगमध्ये सिंकचा अडथळा येत नाही. मेटॅलिक फिनिश आणि मॅग्नेटिक ईयरबड्स डिझाइन स्टाइलिश आणि सोयीस्कर बनवतात.

बॅटरी लाइफ
याची बॅटरी लाइफ जबरदस्त आहे.300 MAhबॅटरी, ANC बंद असताना 40 तास आणि ANC चालू असताना 31 तास प्लेबॅक देते. फक्त 10 मिनिटांच्या चार्जमध्ये 10 तासांचा प्लेबॅक मिळतो, तर पूर्ण चार्जला 1 तास लागतो. टाइप-सी चार्जिंग आणि आयपीएक्स5 वॉटर-रेझिस्टंट रेटिंगमुळं जिम किंवा पावसाळी हवामानातही वापरता येते. इन-लाइन चार बटन्सने कॉल, म्युझिक आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल सोपे होते.

उपलब्धता
लावा ई-स्टोअर आणि निवडक रिटेल स्टोअर्सवर 31 ऑक्टोबरपासून विक्री सुरू होईल. हे हेडफोन ऑब्सिडियन ब्लॅक आणि कॉस्मिक टील ग्रीन रंगात उपलब्ध आहेत. लावा प्रोबड्स N33 बजेट सेगमेंटमध्ये ANC नेकबँडचा उत्तम पर्याय ठरतोय. गेमर्स, म्युझिक लव्हर्स आणि दैनंदिन वापरकर्त्यांसाठी हा ईयरफोन्स वैशिष्ट्यपूर्ण आणि टिकाऊ आहे. लावानं यापूर्वीही बजेट फ्रेंडली प्रॉडक्ट्सद्वारे बाजारपेठेत स्थान मिळवलं आहे;

