लावा प्ले मॅक्स 5G भारतात लाँच: 12,999 रुपयांपासून सुरूवात, दमदार फीचर्स!

लावा प्ले मॅक्स 5G भारतात लाँच झालाय. 120Hz AMOLED, डायमेंसिटी 7300, व्हेपर चेंबर कूलिंग व अँड्रॉइड 15 सह तो बजेटसाठी बेस्ट आहे.

Lava Play Max 5G
लावा प्ले मॅक्स 5G (Avin X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 3:37 PM IST

2 Min Read
मुंबई : भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड लावानं आज आपला नवीन बजेट 5G स्मार्टफोन लावा प्ले मॅक्स 5जी (Lava Play Max 5G) भारतात अधिकृतपणे लाँच केला. किफायतशीर किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देणाऱ्या लावा प्ले सिरीजमधील हा नवीनतम फोन खासकरून गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग करणाऱ्या तरुणांसाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.

किंमत आणि रंग
लावा प्ले मॅक्स 5G दोन आकर्षक, डेकन ब्लॅक आणि हिमालयन व्हाईट रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. याची सुरुवातीची किंमत फक्त 12,999 आहे (6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज), तर 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 14,999 आहे.

एचडी+ AMOLED डिस्प्ले
लावा प्ले मॅक्स 5G मध्ये 6.72 इंच फुल-एचडी+ AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येतो. यामुळं स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि व्हिडीओ पाहताना अत्यंत स्मूक्ष्म अनुभव मिळतो. फोनला पॉवर देण्यासाठी 4 एनएम प्रोसेसवर आधारित मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 चिपसेट आहे, ज्याच्यासोबत LPDDR4X रॅम आणि UFS 3.1 स्टोरेज जोडण्यात आलं आहे.

हेवी गेम्स गेमिंगसाठी खास
गेमिंगसाठी खास लक्ष देऊन हा फोन तयार करण्यात आला आहे. यात व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टिम्टम देण्यात आलं आहे, ज्यामुळं COD Mobile, BGMI, Free Fire सारखे हेवी गेम्स जरी सलग तासंतास खेळले तरी फोन गरम होत नाही, असं कंपनीचं म्हणणे आहे. तसंच व्हर्च्युअल रॅम फीचरद्वारे रॅम 8 जीबीपर्यंत वाढवता येते आणि मायक्रोएसडी कार्डद्वारे स्टोरेज 1 टीबीपर्यंत वाढवता येते.

50 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा
कॅमेर्‍याबाबत बोलायचं झाल्यास, फोनच्या मागे 50 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा आहे, जो EIS (इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलायझेशन) आणि 4के 30 एफपीएस व्हिडीओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलसाठी 8 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. 5,000 एमएएएचची मोठी बॅटरी आणि 33 वॉट फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट यामुळं दिवसभराचा वापर आरामात होतो. याशिवाय IP54 डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टंट रेटिंगमुळं हलकं पाणी किंवा धूळ यांचा त्रास होत नाही.

डायमेंसिटी 7300 चिपसेट
सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत लावा प्ले मॅक्स 5G हा अँड्रॉइड 15 आऊट-ऑफ-द-बॉक्सवर चालतो, जो सध्या उपलब्ध असलेला सर्वात नवीन अँड्रॉइड व्हर्जन आहे. यामुळं युजर्सना लेटेस्ट फीचर्स आणि सिक्युरिटी अपडेट्स लगेच मिळतील. 15,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत AMOLED 120Hz डिस्प्ले, डायमेंसिटी 7300 चिपसेट, व्हेपर चेंबर कूलिंग, अँड्रॉइड 15 आणि 5जी सपोर्ट अशी भरपूर वैशिष्ट्ये देणारा लावा प्ले मॅक्स ५जी हा बजेट सेगमेंटमधील एक मजबूत पर्याय ठरतो.

