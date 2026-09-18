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Lava Bold N4 Pro 5G भारतात लाँच: 50MP कॅमेरा आणि 6000mAh बॅटरीची दमदार पॉवर

Lava नं भारतात 'Bold N4 Pro 5G' हा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. यात 50-मेगापिक्सेल कॅमेरा, 6000mAh बॅटरी आणि 5G कनेक्टिव्हिटीची सुविधा आहे.

Lava Bold N4 Pro 5G
Lava Bold N4 Pro 5G (Lava)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 4:02 PM IST

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मुंबई: Lava नं आपल्या 'Bold' स्मार्टफोन मालिकेतील नवीन मॉडेल म्हणून 'Bold N4 Pro 5G' भारतात लाँच केला आहे. हा फोन ऑगस्टमध्ये लाँच झालेल्या 'Lava Bold N4 Lite' ची पुढची आवृत्ती आहे. या नवीन मॉडेलमध्ये मोठी बॅटरी, 5G कनेक्टिव्हिटी आणि सुधारित हार्डवेअर देण्यात आलं आहे. यात 6.75-इंचाचा HD+ डिस्प्ले, Unisoc T8200 चिपसेट, 6GB रॅम (व्हर्च्युअल रॅमसह) आणि 6,000mAh ची दमदार बॅटरी आहे. तसंच, यात 50-मेगापिक्सेलचा AI रिअर कॅमेरा असून याला IP64 रेटिंग मिळालं आहे.

Lava Bold N4 Pro 5G
Lava Bold N4 Pro 5G (Amazon)

किंमत आणि उपलब्धता: Lava Bold N4 Pro 5G ची विशेष लाँच किंमत फक्त 13,999 आहे. या किंमतीत सर्व ऑफर्सचा समावेश असून ती 6GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी लागू आहे. हा फोन 26 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून Amazon वर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. हा फोन 'मोनॅको ब्लू' (Monaco Blue) आणि 'ऑप्युलंट लिलाक' (Opulent Lilac) या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. Lava या फोनसोबत 'फ्री सर्व्हिस ॲट होम' (घरी मोफत सेवा) सुविधाही देत ​​आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना संपूर्ण भारतात त्यांच्या घरीच विक्री-पश्चात सेवा (after-sales support) मिळेल.

डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स: या फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.75-इंचाचा HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंगचा अनुभव अतिशय सुरळीत मिळतो. Unisoc T8200 5G चिपसेटवर चालणाऱ्या या फोनमध्ये 6GB रॅम आहे आणि तो अतिरिक्त 6GB व्हर्च्युअल रॅमला सपोर्ट करतो. यात 128GB स्टोरेजची सुविधा आहे. हा फोन 'आउट-ऑफ-द-बॉक्स' (सुरुवातीपासूनच) Android 16 वर चालतो आणि कंपनीनं 'क्लीन सॉफ्टवेअर'चं आश्वासन दिलं आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना जाहिराती किंवा नको असलेल्या ॲप्सचा त्रास होणार नाही.

Lava Bold N4 Pro 5G
Lava Bold N4 Pro 5G (Amazon)

कॅमेरा आणि बॅटरी: कॅमेराच्या बाबतीत सांगायचं तर, Lava Blaze N4 Pro 5G मध्ये AI-सक्षम 50-मेगापिक्सेल ड्युअल रिअर कॅमेरा सिस्टम देण्यात आला आहे, ज्यामुळं उच्च-गुणवत्तेचा फोटो आणि AI-आधारित वैशिष्ट्ये मिळतात. या फोनमध्ये 6,000mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी दिवसभर वापरण्यासाठी पुरेशी ठरते. चार्जिंगच्या वेगाबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उघड करण्यात आलेली नाही. या डिव्हाइसला IP64 रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळं ते धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहतं.

डिझाइन: या फोनच्या मागील बाजूस सपाट पॅनेल असून वरच्या डाव्या कोपऱ्यात गोलाकार कडा असलेला आयताकृती कॅमेरा मॉड्यूल (कॅमेरा आयलंड) आहे. या मॉड्यूलमध्ये दोन मुख्य कॅमेरा लेन्स, एक लहान गोलाकार घटक आणि LED फ्लॅश समाविष्ट आहेत. फोनची फ्रेम सपाट असून उजव्या बाजूला व्हॉल्यूम बटणे आणि पॉवर बटण देण्यात आलं आहेत. समोरील बाजूस सेल्फी कॅमेरासाठी 'वॉटरड्रॉप-स्टाईल' नॉच आहे. एकूणच, याचं डिझाइन आकर्षक आहे आणि हातात पकडण्यास सोयीस्कर आहे. बजेट श्रेणीतील जे वापरकर्ते 5G कनेक्टिव्हिटी, मोठी बॅटरी आणि सक्षम कॅमेरा शोधत आहेत, त्यांच्यासाठी हा फोन एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

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