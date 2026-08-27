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Lava Bold N4 Lite : फक्त 7,999 रुपयात भारतात लॉंच!

Lava Bold N4 Lite एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन 7,999 रुपयात लॉंच झालाय. यात 6.56 इंच स्क्रीन, 5000mAh बॅटरी आणि अँड्रॉइड गो सॉफ्टवेअर आहे.

Lava Bold N4 Lite
Lava Bold N4 Lite (Lava)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 12:25 PM IST

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मुंबई : लावा कंपनीनं आपल्या एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन सीरिजमध्ये नवीन फोन लावा बोल्ड एन4 लाइट लॉंच केला. हा फोन विशेषतः बजेट-जागरूक ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आला आहे. त्यात 6.56 -इंच स्क्रीन, 5,000mAh बॅटरी आणि क्लिन अँड्रॉइड गो सॉफ्टवेअर यांसारख्या आवश्यक फीचर्सवर भर देण्यात आला आहे. फोनची प्रभावी किंमत केवळ 7,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळं तो कमी बजेटमध्येही चांगला अनुभव देणारा पर्याय ठरतो.

Lava Bold N4 Lite
Lava Bold N4 Lite (Lava Bold N4 Lite)

डिस्प्ले आणि मजबूत डिझाइन : बोल्ड एन4 लाइटला 6.56-इंच डिस्प्ले मिळाला आहे, जो मूलभूत मल्टीमीडिया, वेब ब्राउझिंग आणि रोजच्या नेव्हिगेशनसाठी पुरेसा आहे. फोनला MIL-STD-810H ड्युरेबिलिटी रेटिंग आहे, त्यामुळं तो रोजच्या वापरातील झीज सहन करू शकतो. तो एम्पायर गोल्ड आणि घोस्ट सिल्व्हर या दोन आकर्षक कलर व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. स्पेसिफिकेशन्समध्ये 6.75-इंच (960x 540पिक्सेल्स) qHD LCD स्क्रीनचा उल्लेख आहे, जो मूलभूत वापरासाठी योग्य आहे.

परफॉर्मन्स आणि हार्डवेअर : फोनमध्ये ऑक्टा-कोर UNISOC 9863A प्रोसेसर आहे, जो 28nm प्रोसेसवर आधारित आहे आणि PowerVR GE8322 GPU सोबत येतो. मेमरी कॉन्फिगरेशनमध्ये 3GB फिजिकल RAM आहे, ज्याला अतिरिक्त 3GB व्हर्च्युअल RAMनं एक्स्पँड करता येते. इंटरनल स्टोरेज 32GB आहे आणि मायक्रोएसडी कार्डनं 64GB पर्यंत वाढवता येते. पॉवरसाठी 5,000mAh बॅटरी आहे आणि बॉक्समध्ये 10W चाचार्जर मिळतो. ऑडिओसाठी बॉटम-फायरिंग सिंगल स्पीकर आहे. Dual SIM (नॅनो + नॅनो + मायक्रोएसडी) सपोर्टही उपलब्ध आहे.

कॅमेरा, बायोमेट्रिक्स आणि सॉफ्टवेअर : कॅमेरा सेटअपटमध्ये रियरवर 8MP सिंगल सेन्सर LED फ्लॅशसह आहे, तर फ्रंटवर 5MP सेन्सर सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी आहे. साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे. फोन अँड्रॉइड 16 (गो एडिशन) वर चालतो, जो लाइटवेट आणि प्री-इंस्टॉल्ड ब्लोटवेअरपासून मुक्त आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, ब्लूटूथ 4.2, GPS आणि USB Type-C आहे. 3.5mm ऑडिओ जॅक आणि FM रेडिओही उपलब्ध आहे.

किंमत, उपलब्धता आणि अतिरिक्त फायदे : लावा बोल्ड एन4 लाइटची किंमत 8,099 रुपये आहे, पण लॉंच ऑफरमध्ये तो 7,999 रुपयात मिळेल. तो 3 सप्टेंबरपासून दुपारी 12 वाजता Amazon.in वर उपलब्ध होईल. कंपनीनं दोन वर्षांचे सिक्युरिटी पॅचेस देण्याचे वचन दिले आहे. शिवाय, “Free Service @ Home” डोअरस्टेप मेंटेनन्स प्रोग्राम अंतर्गत फोन कव्हर आहे. यामुळं बजेट युजर्सना विश्वासार्ह आणि सोयीस्कर अनुभव मिळेल. हा फोन रोजच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणारा, टिकाऊ आणि स्वस्त पर्याय आहे. बजेट स्मार्टफोन शोधणाऱ्यांसाठी तो आकर्षक निवड ठरू शकतो.

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