लावा बोल्ड एन2 भारतात लाँच: स्वस्त किंमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्ये

लावा बोल्ड एन2 मध्ये 5,000 एमएएच बॅटरी, 13-मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरा आहे. जाणून घ्या, किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

Lava Bold N2
Lava Bold N2 (Lava)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 17, 2026 at 1:05 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली : नोएडा-आधारित भारतीय स्मार्टफोन निर्माता लावानं मंगळवारी आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन लावा बोल्ड एन2 भारतात लाँच (New Lava Bold N2) केला. हा फोन स्वच्छ अँड्रॉइड अनुभव, मोठी बॅटरी आणि आकर्षक डिझाइनसह बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करेल. कंपनीच्या बोल्ड सीरिजमधील हा नवीनतम सदस्य असून, तो फक्त अमेझॉनवर विकला जाईल.

लावा बोल्ड एन2 सेल
लावा बोल्ड एन2 ची (Lava Bold N2) विक्री 27 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. हा फोन भारतीय ग्राहकांसाठी स्वस्तात उत्तम वैशिष्ट्ये देणारं डिव्हाइस आहे, ज्यात ब्लोटवेअर किंवा जाहिरातींचा त्रास होणार नाही.

किंमत आणि उपलब्धता
लावा बोल्ड एन2 ची भारतातील किंमत 7,499 ठेवण्यात आली आहे. हा फोन फक्त एकाच व्हेरिएंटमध्ये (4 जीबी रॅम + 64 जीबी स्टोरेज) उपलब्ध आहे. . तो दोन आकर्षक रंगांमध्ये येईल: इंडस ब्लॅक आणि सियाचिन व्हाईट. फोन विशेषतः अमेझॉन इंडियावर विकला जाईल. लावा ग्राहकांना मोफत डोअरस्टेप सर्व्हिस देखील देईल, ज्यामुळं दुरुस्तीचा अनुभव सोपा होईल.

एचडी+ डिस्प्ले
लावा बोल्ड एन2 अँड्रॉइड 15 गो एडिशनवर चालतो आणि कंपनीच्या मते, यात कोणतेही ब्लोटवेअर किंवा जाहिराती नाहीत, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना खरा स्वच्छ अँड्रॉइड अनुभव मिळेल. फोनमध्ये 6.75 इंच एचडी+ डिस्प्ले आहे, जो 90 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येतो आणि वॉटरड्रॉप नॉच डिझाइन आहे. तो युनिसॉक एससी 9863ए ऑक्टा-कोर प्रोसेसरनं सुसज्ज आहे. यासोबत 4 जीबी रॅम (व्हर्च्युअल रॅम एक्स्पँशनद्वारे 8 जीबीपर्यंत वाढवता येते) आणि 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज आहे.

13 मेगापिक्सेल प्रायमरी सेन्सर
कॅमेर्‍याच्या बाबतीत, मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे. 13 मेगापिक्सेल प्रायमरी सेन्सर आणि एक दुय्यम सेन्सर. समोर 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. फोनला आयपी64 डस्ट आणि स्प्लॅश रेसिस्टंट रेटिंग मिळालं आहे. सुरक्षेसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे. पॉवर बॅकअपसाठी 5,000 एमएएच बॅटरी देण्यात आली आहे.

संपादकांची शिफारस

