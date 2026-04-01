लावा बोल्ड N2 लाइट भारतात लाँच: 5,000mAh बॅटरी आणि 6.75 इंच डिस्प्लेसह बजेट स्मार्टफोन

लावा बोल्ड N2 लाइट भारतात 5,000mAh बॅटरी, 6.75 इंच 90 Hz डिस्प्ले आणि Android 15 Go सह लाँच झालाय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 1, 2026 at 12:23 PM IST

मुंबई : नोएडा-स्थित भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावानं (Lava) बुधवारी भारतात लावा बोल्ड N2 लाइट हा नवीन हँडसेट लाँच केला. हा फोन बोल्ड N2 प्रो आणि स्टँडर्ड बोल्ड N2 नंतर सीरीजचं तिसरा मॉडेल आहे. बजेट सेगमेंटमध्ये आकर्षक फीचर्ससह आलेल्या या फोनची किंमत फक्त 7,399 रुपये आहे. ग्राहकांना 400 रुपयांचा डिस्काउंट मिळेल आणि दोन युनिट्स खरेदी केल्यास 500 रुपयांचा अतिरिक्त सवलत मिळेल. हा फोन 10 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजता अमेझॉनवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

बजेट स्मार्टफोन : बजेट स्मार्टफोन शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा फोन उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मोठी बॅटरी, मोठा डिस्प्ले आणि Android 15 Go Edition सारखे फीचर्स यामुळं दैनंदिन वापरासाठी सोयीस्कर आहे. लावा कंपनी भारतीय बाजारात स्वदेशी ब्रँड म्हणून स्वस्त आणि विश्वासार्ह फोन उपलब्ध करून देत आहे.

किंमत आणि उपलब्धता : लावा बोल्ड N2 लाइटची भारतातील किंमत 7,399 रुपये आहे. यावर 400 रुपयांचा त्वरित डिस्काउंट मिळेल, ज्यामुळं प्रभावी किंमत आणखी कमी होईल. दोन फोन एकत्र खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 500 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळेल. हा फोन 10 एप्रिल 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता (IST) अमेझॉनवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. रंगांच्या बाबतीत दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. कोलार गोल्ड (Kolar Gold) आणि निलगिरी ब्लू (Nilgiri Blue). हा फोन फक्त एकच स्टोरेज व्हेरियंटमध्ये 3 जीबी रॅम + 64 जीबी स्टोरेजस येतो.

स्पेसिफिकेशन्स : लावा बोल्ड N2 लाइट हा ड्युअल सिम हँडसेट आहे आणि त्यात Android 15 Go Edition चालतं. यामुळं फोन हलका, वेगवान आणि बिनजाहिरातीचा अनुभव देतो. डिस्प्लेच्या बाबतीत यात 6.75 इंच HD+ (720x1600पिक्सेल) नॉच डिस्प्ले आहे. यात 90Hz रिफ्रेश रेट देण्यात आला आहे, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ पाहणे अधिक स्मूथ होतं.प्रोसेसर म्हणून ऑक्टा-कोर Unisoc 9863A चिपसेट वापरण्यात आलं आहे. यासोबत 3 जीबी RAM आणि 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज आहे. स्टोरेजची गरज भासल्यास 512 जीबीपर्यंत microSD कार्डनं वाढवता येईल.

बॅटरी : हा फोन 5,000mAh च्या मोठ्या बॅटरीनं सुसज्ज आहे. यासोबत 10W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर संपूर्ण दिवसभर वापर सहज शक्य आहे.

कॅमेरा : कॅमेरा सेटअपमध्ये मागील बाजूस 13-मेगापिक्सल AI ड्युअल कॅमेरा LED फ्लॅशसह दिला आहे. सेल्फीसाठी 5 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा आहे. दैनंदिन फोटो, व्हिडिओ कॉल्स आणि सोशल मीडियासाठी हे पुरेसे आहेत.

कनेक्टिव्हिटी : कनेक्टिव्हिटी फीचर्समध्ये 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB Type-C पोर्ट आणि 3.5mm ऑडिओ जॅक समाविष्ट आहे. सुरक्षेसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर दिला आहे. फोनचं माप 164.96 × 76.1× 8.8 mm आणि वजन सुमारे 192 ग्रॅम आहे.

  • लावा बोल्ड N2 लाइट का खरेदी करावा
  1. बजेट किंमत असूनही मोठा 90Hz डिस्प्ले
  2. दीर्घकाळ टिकणारी 5,000mAh बॅटरी
  3. Android 15 Go Edition – क्लीन आणि वेगवान सॉफ्टवेअर
  4. मेमरी कार्डनं स्टोरेज वाढवण्याची सुविधा
  5. 3.5mm जॅक आणि USB-C सारखे पारंपरिक फीचर्स

हा फोन मुख्यतः विद्यार्थी, पहिल्यांदा स्मार्टफोन वापरणारे आणि बजेटमध्ये चांगला फोन हवे असणाऱ्या ग्राहकांसाठी उपयुक्त आहे. लावा कंपनी स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देत असल्यानं, हा फोन 'मेक इन इंडिया' च्या दृष्टीनंही महत्त्वाचा आहे.

