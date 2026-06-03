Lava Bold N2 5G भारतात लाँच; 6.75 -इंचाचा डिस्प्ले आणि 6,000mAh बॅटरीची वैशिष्ट्ये
Lava Bold N2 5G स्मार्टफोन ऑक्टा-कोअर Unisoc प्रोसेसरसह भारतात लॉंच झाला आहे.
Published : June 3, 2026 at 3:57 PM IST
मुंबई : Lava Bold N2 5G स्मार्टफोन बुधवारी भारतात लाँच करण्यात आला. भारतीय (स्थानिक) ब्रँडद्वारे सादर करण्यात आलेला हा, 5G कनेक्टिव्हिटी असलेला सर्वात नवीन आणि सर्वात परवडणारा स्मार्टफोन आहे. Lava चा हा नवीन स्मार्टफोन दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असून, तो 6,000mAh क्षमतेच्या बॅटरीनं सुसज्ज आहे. Lava Bold N2 5G मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला 6.75-इंचाचा डिस्प्ले देण्यात आला आहे; याव्यतिरिक्त, या फोनच्या रचनेला (build) IP64 रेटिंग प्राप्त आहे, ज्यामुळं हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहण्याची खात्री मिळते. Lava Bold N2 5G स्मार्टफोन ऑक्टा-कोअर Unisoc प्रोसेसरवर चालतो. या वर्षाच्या सुरुवातीला लाँच करण्यात आलेल्या Lava Bold N2 4G च्या तुलनेत, Lava Bold N2 5G मध्ये अनेक सुधारणा (upgrades) करण्यात आल्या आहेत.
India’s most no BS phone is here.— Lava Mobiles (@LavaMobile) June 3, 2026
Presenting the all-new Bold N2 5G. ⚡
Clean experience. Powerful performance. No BS.
Special Launch Price: ₹11,999*
Sale Starts: 9th June, 12PM
Notify Me: https://t.co/JIE78HnJgz
*Valid only on Day 1#NoBullshit #NoBloatware #LavaMobiles… pic.twitter.com/aKfUnhwpQu
भारतात Lava Bold N2 5G ची किंमत : Lava Bold N2 5G च्या एकमेव 4GB RAM + 64GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 12,999 निश्चित करण्यात आली आहे. लाँचची विशेष ऑफर म्हणून, Lava हा स्मार्टफोन 11,999 या सवलतीच्या दरात खरेदीसाठी उपलब्ध करून देत आहे. हा स्मार्टफोन 'Billionaire Blue' आणि 'Regal Gold' अशा दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. याची विक्री Amazon India च्या वेबसाइटवर 9 जून 2026 रोजी दुपारी 12:00 वाजल्यापासून सुरू होईल. आधी नमूद केल्याप्रमाणे, Lava Bold N2 ची 4G आवृत्ती (variant) या वर्षाच्या फेब्रुवारीमध्ये लाँच करण्यात आली होती. त्याच्या एकमेव 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 7,499 होती. Lava नं Lava Bold N2 5G स्मार्टफोनसाठी 'Doorstep After-Sales Service' (घरोघरी जाऊन सेवा देण्याची) सुविधा पुरवण्याचं वचन दिलं आहे.
Lava Bold N2 5G ची वैशिष्ट्ये (Specifications): या डिव्हाइसमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला 6.75-इंचाचा HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. शिवाय, Lava Bold N2 5G स्मार्टफोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. सेल्फी कॅमेरा सामावून घेण्यासाठी, या स्मार्टफोनच्या स्क्रीनवर 'वॉटर-ड्रॉप' शैलीतील नॉच (notch) देण्यात आला आहे. हा स्मार्टफोन ऑक्टा-कोअर 6nm Unisoc T8200 प्रोसेसरवर चालतो; याला 4GB RAM आणि 64GB अंतर्गत (onboard) स्टोरेजची जोड देण्यात आली आहे.
It’s time you upgrade to the most no BS phone ever. The all new Bold N2 5G is here!— Lava Mobiles (@LavaMobile) June 3, 2026
Special Launch Price: ₹11,999*
Sale Starts: 9th June, 12PM
Notify Me: https://t.co/JIE78HnJgz
*Valid only on Day 1#NoBullshit #NoBloatware #LavaMobiles #Amazon pic.twitter.com/JjQUpGrnRX
ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप : कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, Lava Bold N2 5G मध्ये AI-आधारित ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. या सेटअपमध्ये 13-मेगापिक्सेलच्या मुख्य (primary) सेन्सरचा समावेश आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ चॅटसाठी, हा फोन 5-मेगापिक्सेलच्या फ्रंट कॅमेऱ्यानं सुसज्ज आहे. सुरक्षेसाठी (authentication), या डिव्हाइसमध्ये बाजूला बसवलेला (side-mounted) फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आला आहे. तसंच, यात IP64-रेटेड धूळ आणि पाणी-रोधक क्षमतांचाही समावेश आहे.
6,000mAh क्षमतेची बॅटरी : Lava Bold N2 5G मध्ये 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 18W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. असा दावा करण्यात आला आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर, ही बॅटरी 815 मिनिटांपर्यंत YouTube व्हिडिओ पाहण्याचा अनुभव (playback) आणि 743 मिनिटांपर्यंत 'स्क्रीन-ऑन टाइम' (screen-on time) प्रदान करते. या डिव्हाइससोबतच्या बॉक्समध्ये 10W क्षमतेचा चार्जरही समाविष्ट करण्यात आला आहे.
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