Lava Bold N1 5G नव कोरं 6GB RAM + 128GB व्हेरिएंट भारतात लाँच, जाणून घ्या किंमत...

Lava कंपनीनं भारतात Lava Bold N1 5G चं नविन 6GB RAM + 128GB व्हेरिएंट लाँच केलं.

Published : April 23, 2026 at 2:25 PM IST

मुंबई : Lava नं Bold N1 5G स्मार्टफोनचं नवीन 6GB + 128GB मॉडेल भारतात लाँच केलं आहे. हे नवीन मॉडेल गेल्या वर्षी लाँच करण्यात आलेल्या 4GB + 64GB आणि 4GB + 128GB मॉडेल्सच्या श्रेणीमध्ये आता समाविष्ट झालं आहे. या स्मार्टफोनची इतर वैशिष्ट्ये (Specifications) मागील मॉडेल्सप्रमाणेच आहेत. यामध्ये 6.75-इंचाचा HD+ 90Hz LCD स्क्रीन, UNISOC T765 SoC प्रोसेसर, कोणत्याही 'ब्लोटवेअर' (अनावश्यक ॲप्स) पासून मुक्त असलेला 'क्लीन' Android 15 अनुभव, 13MP मागील कॅमेरा, 5MP पुढील कॅमेरा आणि 5000mAh क्षमतेची बॅटरी यांचा समावेश आहे. ही बॅटरी 18W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते; तरीही, बॉक्समध्ये मात्र 10W क्षमतेचा चार्जर देण्यात आलं आहे.

Lava Bold N1 5G ची वैशिष्ट्ये: हा फोन 6.75-इंचाचा (1612 × 720 पिक्सेल्स) HD+ LCD स्क्रीन, ज्याचा रिफ्रेश रेट 90Hz आहे. याव्यतिरिक्त Octa-core 6nm UNISOC T765 प्रोसेसर यात देण्यात आलं आहे. स्टोरेजच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास 4GB / 6GB LPDDR4x RAM, 64GB / 128GB UFS 2.2 अंतर्गत (Internal) स्टोरेज मेमरी मिळतंय. स्टोरेज microSD कार्डद्वारे 1TB पर्यंत वाढवता येतं. या फोनला Android 15 (1 Android OS अपडेट आणि 2 वर्षांची सुरक्षा अपडेट्स) मिळणार आहेत.

"Bold N1 5G मालिकेला तिच्या लाँचिंगपासूनच वापरकर्त्यांकडून अत्यंत उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला आहे. ग्राहकांची मागणी लक्षात घेऊन, आम्ही आता या मालिकेची एक नवीन आवृत्ती (variant) सादर करत आहोत—जी अधिक शक्तिशाली असून एका नव्या आणि आकर्षक डिझाइनमध्ये उपलब्ध आहे. ही 'स्पेशल एडिशन' शहरी भागातील तरुण वापरकर्त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आली आहे; जी वर्धित कार्यक्षमता, अधिक साठवणूक क्षमता (storage) आणि सुधारित कॅमेरा वैशिष्ट्ये प्रदान करते. याव्यतिरिक्त, यात 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची क्षमता असून, दैनंदिन वापरासाठी हा फोन अत्यंत सुरळीत आणि कोणत्याही अडथळ्यांविना (lag-free) अनुभव देतो."- सुमित सिंग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि उत्पादन प्रमुख, लावा

Lava Bold N1 5G कॅमेरा : हा फोन Dual SIM सपोर्टसह येतो. यात मागे 13MP (Rear) कॅमेरा असून सोबत एक दुय्यम (Secondary) कॅमेरा, LED फ्लॅश आणि 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची क्षमता, 5MP पुढील (Front-facing) कॅमेरा आहे. बाजूला बसवलेला (Side-mounted) फिंगरप्रिंट स्कॅनर धूळ आणि पाणी (Splashes) रोधक (IP54 रेटिंग) मिळालं आहे. कनेक्टिव्हिटी मध्ये 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C पोर्ट सपोर्ट मिळेल.

किंमत आणि उपलब्धता : Lava Bold N1 5G स्मार्टफोन 'Champagne Gold' आणि 'Royal Blue' या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. याच्या 6GB + 128GB मॉडेलची किंमत 12,499 आहे. लाँच ऑफरचा एक भाग म्हणून, हा फो 1 मे 2026 पासून Amazon.in वर 11,999 या विशेष किमतीत उपलब्ध होईल.

