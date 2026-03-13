Lava Bold 2 5G भारतात लाँच: 12,999 रुपयांत खरेदी करा बजेट 5Gजी फोन!
लावा कंपनीनं भारतीय बाजारात आपला नवीन आणि आकर्षक स्मार्टफोन ‘लावा बोल्ड 2 5G’ आज लाँच केला.
Published : March 13, 2026 at 12:36 PM IST
मुंबई : लावा कंपनीनं भारतीय बाजारात आपला नवीन आणि आकर्षक स्मार्टफोन ‘लावा बोल्ड 2 5G’ आज लाँच केला. बजेटमध्ये 5G अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा फोन खरोखरच परफेक्ट पर्याय ठरेल. फोनचा 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज असलेला एकमेव व्हेरिएंट 12,999 रुपयांच्या विशेष किंमतीत उपलब्ध आहे.
Introducing Bold 2 5G – Bold Design. Fearless Performance— Lava Mobiles (@LavaMobile) March 13, 2026
Special Launch Price –
6GB+128GB – ₹12,999*
Sale Starts: 19th March, 12PM
Notify Me: https://t.co/9klnVr1zw0
✅ 2.6GHz MediaTek Dimensity 7060 Processor – 5,00,000+ AnTuTu Score
✅ 16.94cm (6.67" ) fhd+ amoled display… pic.twitter.com/1Sd1LDVMba
फोनचं स्लिम डिझाइन, आकर्षक लूक आणि फीचर्स पाहता तो तरुण आणि बजेट-कॉन्शस ग्राहकांना नक्कीच आवडेल. फोनची पहिला सेल 19 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजता अमेझॉनवर सुरू होईल आणि ऑफर्सचा फायदा घेऊन तुम्ही हा फोन स्वस्तात खरेदी करू शकता.
सविस्तर बातमी थोड्याच वेळात.....