ETV Bharat / technology

Lava Bold 2 5G भारतात लाँच: 12,999 रुपयांत खरेदी करा बजेट 5Gजी फोन!

लावा कंपनीनं भारतीय बाजारात आपला नवीन आणि आकर्षक स्मार्टफोन ‘लावा बोल्ड 2 5G’ आज लाँच केला.

Lava Bold 2 5G , Lava Bold 2, लावा बोल्ड 2
लावा बोल्ड 2 5G (Lava)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 12:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : लावा कंपनीनं भारतीय बाजारात आपला नवीन आणि आकर्षक स्मार्टफोन ‘लावा बोल्ड 2 5G’ आज लाँच केला. बजेटमध्ये 5G अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा फोन खरोखरच परफेक्ट पर्याय ठरेल. फोनचा 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज असलेला एकमेव व्हेरिएंट 12,999 रुपयांच्या विशेष किंमतीत उपलब्ध आहे.

फोनचं स्लिम डिझाइन, आकर्षक लूक आणि फीचर्स पाहता तो तरुण आणि बजेट-कॉन्शस ग्राहकांना नक्कीच आवडेल. फोनची पहिला सेल 19 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजता अमेझॉनवर सुरू होईल आणि ऑफर्सचा फायदा घेऊन तुम्ही हा फोन स्वस्तात खरेदी करू शकता.

सविस्तर बातमी थोड्याच वेळात.....

TAGGED:

LAVA BOLD 2 5G
LAVA BOLD 2 5G PRICE
लावा बोल्ड 2 5G
LAVA BOLD 2
LAVA BOLD 2 LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.