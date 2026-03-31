Lava Blaze N2 Pro: 120Hz डिस्प्ले आणि 50MP कॅमेऱ्यासह भारतात लाँच

लावा बोल्ड N2 प्रो 7,999 मध्ये लाँच झालाय. यात 120Hz डिस्प्ले, 50MP कॅमेरा, 5000mAh बॅटरी आहे.

Published : March 31, 2026 at 12:54 PM IST

मुंबई : लावा कंपनीनं आपल्या बोल्ड सीरीजचा विस्तार करत नवीन लावा बोल्ड N2 प्रो स्मार्टफोन लाँच केला आहे. गेल्या महिन्यात लाँच झालेल्या बोल्ड N2 नंतर हे दुसरं मॉडेल आहे. 31 मार्च 2326 रोजी दुपारी 12 वाजता फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होणारा हा फोन 7,999 च्या किंमतीत ग्राहकांना उपलब्ध झालाय.

Lava Blaze N2 Pro वैशिष्ट्ये : लावा बोल्ड N2 प्रो मध्ये 6.67 इंच HD+ LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटसह आहे, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अनुभव अतिशय स्मूथ होतो. हा फोन UNISOC T7250 1.8 GHz ऑक्टा-कोर प्रोसेसरवर चालतो. यात 4GB LPDDR4X RAM आणि 4GB व्हर्च्युअल RAM एक्सपॅन्शनची सुविधा आहे. याला 128GB इंटरनल स्टोरेज दिले असून, microSD कार्डद्वारे 512GB पर्यंत वाढवता येईल.हे डिव्हाइस Android 15 वर चालतं आणि ब्लोटवेअरशिवाय स्वच्छ, सुरक्षित अनुभव देतं. कंपनी 1 OS अपग्रेड आणि 2 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्स देतेय. यात ऑटो कॉल रेकॉर्डिंग, अनाम कॉल हँडलिंग आणि कॉन्फरन्स कॉलिंग सारखे उपयुक्त फीचर्स आहेत.

कॅमेरा आणि बॅटरी : मागील बाजूला 50MP मुख्य कॅमेरा LED फ्लॅशसह आहे, तर समोर 8MP सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. फोनमध्ये 5000mAh बॅटरी आहे, जी 18W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. बॉक्समध्ये 10W चार्जर दिला जाईल. IP54 डस्ट आणि स्प्लॅश रेसिस्टंट रेटिंगमुळं हा फोन दैनंदिन वापरासाठी टिकाऊ आहे. साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर, 3.5mm हेडफोन जॅक, FM रेडिओ आणि बॉटम-पोर्टेड स्पीकर यासारखी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध आहेत.

किंमत आणि उपलब्धता : लावा बोल्ड N2 प्रो Eclipse Grey आणि Aurora Gold या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. एकमेव 4GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 7,999 आहे. या फोनची विक्री 6 एप्रिल 2026 पासून फ्लिपकार्टवर सुरू होईल.

लावा इंटरनॅशनल लिमिटेडचे SVP आणि प्रोडक्ट हेड सुमित सिंह म्हणाले, “बोल्ड सीरीज स्मार्टफोनची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि छोट्या शहरांतील तरुणांसाठी डिझाइन केली गेली आहे. बोल्ड N2 प्रोमध्ये सेगमेंट-बेस्ट डिस्प्ले आणि स्मूथ परफॉर्मन्स देऊन आम्ही सब-10,00 सेगमेंटमध्ये उत्तम मूल्य देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”

TAGGED:

LAVA BLAZE N2 PRO
लावा बोल्ड N2 प्रो
LAVA BLAZE N2 PRO PRICE
LAVA BLAZE N2 PRO CAMERA
LAVA BLAZE N2 PRO LAUNCH

