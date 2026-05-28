लावा बोल्ड N2 5G भारतात 3 जूनला होणार लॉंच

लावा बोल्ड N2 5G स्मार्टफोन भारतात 3 जून रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच होणार आहे. Android 16 सह येणारा हा बजेट फोन अमेजनवर उपलब्ध होईल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 10:58 AM IST

मुंबई :भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड लावा (Lava) आपल्या बोल्ड N2 सीरीजचा विस्तार करत आहे. फेब्रुवारीमध्ये लॉंच झालेल्या बोल्ड N2 4G नंतर आता कंपनीनं 5G व्हर्जन लावा बोल्ड N2 5G भारतात 3 जून रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच करण्याची घोषणा केलीय. नवीन मॉडेल 5G सपोर्टसह आधुनिक वैशिष्ट्यांसह येईल आणि अमेजनवर उपलब्ध होईल. कंपनीनं यासाठी विशेष मायक्रोसाइटही तयार केली आहे, ज्यात फोनचं डिझाइन आणि काही महत्त्वाच्या माहितीचा खुलासा झाला आहे.

बोल्ड N2 सीरीजचा विस्तार : लावा बोल्ड N2 सीरीजमध्ये सध्या बोल्ड N2, बोल्ड N2 Lite आणि बोल्ड N2 Pro असे तीन मॉडेल्स उपलब्ध आहेत. आता 5G व्हर्जनची यात भर पडणार आहे. नोएडा-आधारित ही कंपनी स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देत असून, किफायतशीर किंमतीत चांगले स्पेसिफिकेशन्स देण्यावर भर देते. बोल्ड N2 5G हा फोन 4G व्हर्जनसारखाच दिसेल, मात्र 5जी कनेक्टिव्हिटीमुळं वेगवान इंटरनेट आणि उत्तम परफॉर्मन्स मिळेल.

डिझाइन आणि लुक : मायक्रोसाइटवरून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, लावा बोल्ड N2 5G चा डिझाइन 4G मॉडेलसारखाच राहील. फोनमध्ये सपाट रियर पॅनल असेल आणि टॉप-लेफ्ट कोपऱ्यात स्क्वेअर-आकाराचं कॅमेरा मॉड्यूल असेल. यात ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यात 13 मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा आणि एलईडी फ्लॅशचा समावेश आहे. फोनच्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स असतील. फ्लॅट फ्रेममुळं फोन हातात आरामदायक वाटेल. कमीतकमी ब्लू कलर ऑप्शन उपलब्ध असेल.

अपेक्षित वैशिष्ट्ये : लावा बोल्ड N2 5G Android 16 वर चालेल, जी सध्याची सर्वात नवीन अँड्रॉइड आवृत्ती आहे. यामुळं फोनला उत्तम सॉफ्टवेअर सपोर्ट, सुरक्षा अपडेट्स आणि नवीन फीचर्स मिळतील. 4G व्हर्जनप्रमाणे यातही 6.75 इंच HD+ डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेटसह असू शकते. IP64 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळेल. Unisoc चिपसेट आणि 5000mAh बॅटरीचा वापर अपेक्षित आहे. याचं 4G मॉडेल फेब्रुवारी 17 रोजी लॉंच झालं होतं. त्याची सुरुवातीची किंमत 7,499 रुपये (4GB RAM + 64GB स्टोरेज) होती. यात 13MP मुख्य कॅमेरा, 5MP फ्रंट कॅमेरा आणि साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर होता.

भारतीय बाजारात महत्त्व : भारतात 5G नेटवर्क वेगानं विस्तार पावत असताना, लावा सारख्या ब्रँड्सकडून किफायतशीर 5G फोन येणे सामान्य ग्राहकांसाठी मोठी बातमी आहे. लावा बोल्ड N2 5G अमेजनवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. यामुळं बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढेल. कंपनीनं स्वदेशी उत्पादन वाढवण्यावर भर दिल्यानं ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला बळकटी मिळत आहे. लॉंचवेळी किंमत, पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स आणि विक्री ऑफर्स जाहीर होतील. 5G सपोर्ट, Android 16 आणि चांगलं डिझाइन यामुळं हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

