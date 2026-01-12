लावा ब्लेझ डुओ 3 लवकरच लॉंच होणार: ड्युअल डिस्प्ले आणि Vayu AI सह सुसज्ज
लावा ब्लेझ डुओ 3 लवकरच लॉंच होणार आहे. ड्युअल डिस्प्ले, 50 एमपी कॅमेरा आणि Vayu AI सह हा फोन MediaTek चिपसेटवर चालेल.
Published : January 12, 2026 at 4:40 PM IST
मुंबई : देशांतर्गत स्मार्टफोन उत्पादक लावा लवकरच आपला नवीन स्मार्टफोन लावा ब्लेझ डुओ 3 लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीनं X (पूर्वीचे ट्विटर) वर काही टीझर इमेजेस शेअर केल्या आहेत, ज्यात फोनचे नाव उघड केलेले नाही. मात्र, मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, हा टीझर लावा ब्लेझ डुओ 3 चा मानलं जात आहेत. 2024 मधील लावा ब्लेझ डुओ आणि लावा अग्नी 3 प्रमाणे यातही ड्युअल डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे.
ड्युअल डिस्प्ले आणि नवं डिझाइन
टीझर इमेजेसनुसार, लावा ब्लेझ डुओ 3 मध्ये मागील बाजूस 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि LED फ्लॅश असेल. याशिवाय, फोनमध्ये 1.6 इंचाचा सेकंडरी AMOLED डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे. हा छोटा डिस्प्ले मुख्य स्क्रीनच्या बाजूला असेल आणि नोटिफिकेशन्स, इनकमिंग कॉल्स, अलर्ट्स तसेच काही विगेट्स दाखवेल. यामुळे मुख्य डिस्प्ले उघडल्याशिवाय महत्त्वाची माहिती पाहता येईल.
6.67 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले
मनीकंट्रोल आणि द हिंदूच्या अहवालांनुसार, मुख्य डिस्प्ले 6.67 इंचाचा AMOLED असेल आणि त्याला 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट मिळेल. फोन MediaTek Dimensity 7060 चिपसेटनं सुसज्ज असेल. याशिवाय, Amazon वर आधीच लावा ब्लेझ डुओ 3 ची लिस्टिंग दिसतं आहे, जी या स्पेसिफिकेशन्सशी जुळतं, मात्र सध्या तो विक्रीस उपलब्ध नाही.
कॅमेरा, बॅटरी आणि स्टोरेज
लावा ब्लेझ डुओ 3 मध्ये मागील बाजूस 50 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा आणि पुढे 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा अपेक्षित आहे. बॅटरी 5,000mAh ची असेल आणि बॉक्समध्ये 33 वॅट फास्ट चार्जर मिळेल. Amazon लिस्टिंगनुसार, फोनमध्ये 6 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज असेल. तो Android 15 वर चालेल आणि IP64 सर्टिफिकेशनमुळं धूळ, पाण्याच्या थेंबांपासून संरक्षण मिळेल.
Vayu AI ची शक्यता
लावा ब्लेझ डुओ 3 हा Vayu AI सह येणारा दुसरा लावा फोन ठरू शकतो. नोव्हेंबर 2025 मध्ये लॉंच झालेल्या लावा अग्नी 4 मध्ये Vayu AI पहिल्यांदा आलं होतं. दैनंदिन कामे, क्रिएटिव्ह कामे, व्हॉईस कमांड्सद्वारे अॅप्स उघडणे आणि सिस्टम कंट्रोल्स हाताळणे अशी वैशिष्ट्ये यात आहेत. लावा प्ले मॅक्स नंतर लॉंच झाला तरी त्यात Vayu AI नव्हतं; आता ब्लेझ डुओ 3 मध्ये ते येऊ शकतं.
ब्लेझ सिरीजचा विस्तार
ऑगस्ट 2025 मध्ये लावा ब्लेझ AMOLED 2 लॉंच झाला होता, ज्यातही MediaTek Dimensity 7060 चिपसेट, 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले (120 हर्ट्झ), 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि 5,000mAh बॅटरी होती. ब्लेझ डुओ 3 ही त्याच सिरीजची पुढची पायरी असेल आणि ड्युअल डिस्प्लेसह बजेट सेगमेंटमध्ये वेगळी ओळख निर्माण करेल. लावा आपल्या स्वदेशी ब्रँडला मजबूत करत असून, किफायतशीर किंमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्ये देण्यावर भर देत आहे. ब्लेझ डुओ 3 च्या लॉंचची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, मात्र लवकरच याबाबत घोषणा अपेक्षित आहे.
हे वाचलंत का :