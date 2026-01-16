लावा ब्लेझ डुओ 3 भारतात लवकरच होणार लॉंच : ड्युअल डिस्प्लेसह येणारा बजेट स्मार्टफोन

ETV Bharat / technology

मुंबई : देशांतर्गत स्मार्टफोन ब्रँड लावा आपला नवीन स्मार्टफोन लावा ब्लेझ डुओ 3 लवकरच भारतात लॉंच करणार आहे. गुरुवारी कंपनीनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर अधिकृत टीझर पोस्ट करून फोनचं डिझाइन उघड केलं आहे. हा फोन लावा ब्लेझ डुओ 5G चा उत्तराधिकारी असून, यात 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि दुय्यम रियर डिस्प्ले देण्यात येणार आहे. त्याचवेळी अ‍ॅमेझॉन इंडियावर या फोनची लिस्टिंग झाली असून, त्याद्वारे अनेक महत्त्वाचे स्पेसिफिकेशन्स समोर आले आहेत. लावा ब्लेझ डुओ 3 हा बजेट सेगमेंटमधील अनोखा ड्युअल डिस्प्ले स्मार्टफोन ठरणार असून, त्याची डिझाइन आणि फीचर्स ग्राहकांना आकर्षित करणारे आहेत.

लावा ब्लेझ डुओ 3 चं डिझाइन आणि लॉंच टीझर
लावानं एक्सवर पोस्ट केलेल्या टीझरमध्ये फोनला मूनलाइट ब्लॅक कलरमध्ये दाखवलं आहे. फोनच्या मागील बाजूस आयताकृती कॅमेरा आयलंड आहे, ज्याच्या शेजारी छोटा 1.6 इंचाचा दुय्यम डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिझाइन लावा ब्लेझ डुओ 5G आणि शाओमी 17 प्रो सीरिजच्या डिझाइनशी मिळता-जुळता आहे.

लावा ब्लेझ डुओ 3 कॅमेरा
या रियर डिस्प्लेवरून वापरकर्ते नोटिफिकेशन्स पाहू शकतील, म्युझिक कंट्रोल करू शकतील, सेल्फी घेऊ शकतील आणि काही अ‍ॅप्सही वापरता येतील. मुख्य कॅमेरा युनिटमध्ये एआय-सपोर्टेड 50 मेगापिक्सेलचा ड्युअल रियर कॅमेरा आहे. फोनची जाडी फक्त 7.55 मिमी आणि वजन 181 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं तो हातात आरामदायी वाटेल. कंपनीनं अद्याप अचूक लॉंच तारीख जाहीर केलेली नाही, पण “लवकरच येत आहे” असं टीझरमध्ये म्हटलं आहे.

लावा ब्लेझ डुओ 3 चे प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स
अ‍ॅमेझॉनवरील लिस्टिंगनुसार, लावा ब्लेझ डुओ 3 अँड्रॉइड 15 वर चालेल. यात 6.6 इंचाचा फुल-एचडी+ अ‍ॅमोलेड मुख्य डिस्प्ले आहे, जो 1000 निट्स पर्यंत ब्राइटनेस देतो. मागील बाजूस 1.6 इंचाचा दुय्यम डिस्प्ले आहे. फोनला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7060 चिपसेट दिला आहे, जो 6 जीबी एलपीडीडीआर5 रॅम आणि 128 जीबी यूएफएस 3.1 स्टोरेजसोबत जोडलेला आहे. कॅमेर्‍याच्या बाबतीत, मुख्य कॅमेरा 50 मेगापिक्सेलचा सोनी आयएमएक्स752 सेन्सर आहे (एफ/1.8 अपर्चरसह), तर समोर 8 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे.

लावा ब्लेझ डुओ 3 बॅटरी
बॅटरी 5,000 एमएएचची आहे, जी 33 वॉट फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. याशिवाय स्टीरिओ स्पीकर्स, आयआर ब्लास्टर आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सरही आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये ब्ल्यूटूथ 5.2, जीपीएस, बेईडोऊ, ग्लोनास, गॅलिलिओ आणि 5G चा समावेश आहे. फोनला आयपी64 रेटिंग मिळालं असून, तो धूळ आणि पाण्याच्या स्प्लॅशपासून सुरक्षित आहे. लावा ब्लेझ डुओ 3 हा ड्युअल डिस्प्ले कॉन्सेप्ट बजेट सेगमेंटमध्ये आणणारा पहिला भारतीय ब्रँडचा फोन ठरू शकतो. अँड्रॉइड 15, चांगला प्रोसेसर, उत्तम कॅमेरा आणि फास्ट चार्जिंग यामुळं हा फोन मिड-रेंज ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. लॉंचनंतर किंमत आणि उपलब्धता याबाबत अधिक माहिती समोर येईल.

