लावा ब्लेझ ड्युओ 3 5G : दुहेरी AMOLED डिस्प्लेसह परवडणाऱ्या किंमतीत भारतात लाँच

लावा ब्लेझ ड्युओ 3 5G भारतात लाँच झालाय. यात दुहेरी AMOLED डिस्प्ले, मीडियाटेक चिपसेट, सोनी कॅमेरा आणि 5000 mAh बॅटरी आहे.

Lava Blaze Duo 3 5G
लावा ब्लेझ ड्युओ 3 5G (Lava)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 10:06 AM IST

मुंबई : लावा कंपनीनं भारतात आपल्या ब्लेझ सिरीजमध्ये एक अनोखा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. त्याचं नाव आहे लावा ब्लेझ ड्युओ 3 5G. हा फोन दुहेरी AMOLED डिस्प्ले वैशिष्ट्यासह येतो, जो प्रीमियम शाओमी 17 प्रो सिरीजसारखा दिसतो, पण त्याची किंमत खूपच कमी आहे. किफायतशीर किंमतीत आधुनिक 5G अनुभव, शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि आकर्षक डिझाइन देणारा हा फोन मध्यम बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांना लक्ष्य करतो. मीडियाटेक चिपसेट, मोठी बॅटरी, जलद चार्जिंग, सोनी कॅमेरा सेन्सर आणि क्लीन सॉफ्टवेअर अशा वैशिष्ट्यांसह हा फोन बाजारात उतरला आहे.

भारतातील किंमत आणि उपलब्धता
लावा ब्लेझ ड्युओ 3 5G ची भारतातील किंमत एकमेव 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 17,434 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा फोन मूनलाइट ब्लॅक आणि इम्पीरियल गोल्ड अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. सध्या हा स्मार्टफोन अॅमेझॉन इंडियावर विक्रीसाठी लिस्टेड आहे. ग्राहकांना SBI क्रेडिट कार्ड वापरून 1,000 रुपयांपर्यंत तात्काळ सूट मिळू शकते, ज्यामुळx प्रभावी किंमत आणखी कमी होते. लावा देशी ब्रँड म्हणून परवडणाऱ्या किंमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्ये देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

डिझाइन आणि डिस्प्ले वैशिष्ट्ये
लावा ब्लेझ ड्युओ 3 5G चे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे दुहेरी AMOLED डिस्प्ले. समोर 6.67 इंच फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले आहे, जो उत्कृष्ट रंग, खोल ब्लॅक आणि 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस देतो. यामुळं बाहेरच्या तेजस्वी प्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. मागील पॅनलवर 1.6 इंचाचा दुय्यम AMOLED डिस्प्ले आहे. हा छोटा स्क्रीन नोटिफिकेशन्स, विजेट्स, म्युझिक कंट्रोल्स आणि मुख्य कॅमेराने सेल्फी घेताना फ्रेमिंगसाठी उपयुक्त ठरतो. अशा प्रकारचे दुहेरी डिस्प्ले डिझाइन प्रीमियम फोनमध्ये आढळते, पण लावा ते स्वस्त किंमतीत उपलब्ध करून देत आहे. फोनला IP64 डस्ट आणि स्प्लॅश रेसिस्टन्स रेटिंगही मिळालं आहे.

परफॉर्मन्स आणि बॅटरी
फोनमध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7060 चिपसेट आहे, जो 6 एनएम प्रोसेसवर आधारित आहे. हा प्रोसेसर 5G कनेक्टिव्हिटी आणि दैनंदिन कामे, मल्टीटास्किंगसाठी पुरेसा शक्तिशाली आहे. यासोबत 6 जीबी LPDDR5 रॅम आणि 128 जीबी UFS 3.1 स्टोरेज आहे, ज्यामुळं अ‍ॅप्स जलद लोड होतात आणि परफॉर्मन्स स्मूथ राहतो. 5,000 mAhची मोठी बॅटरी आणि 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिवसभराचा वापर आणि जलद रिचार्जिंग सुनिश्चित करतात. फोन क्लीन अँड्रॉइड अनुभव देतो, ज्यात अनावश्यक ब्लोटवेअर कमी आहे.

कॅमेरा आणि इतर वैशिष्ट्ये
कॅमेरा विभागात 50 मेगापिक्सेल सोनी IMX752 मुख्य सेन्सर आहे, जो AI एन्हांसमेंट्ससह 2के व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतो. समोर 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. स्टिरिओ स्पीकर्स, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर, IR ब्लास्टर आणि ब्ल्यूटूथ 5.2 यासारखी अतिरिक्त वैशिष्ट्ये फोनला अधिक उपयुक्त बनवतात. लावा ब्लेझ ड्युओ 3 5G हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये अनोखा पर्याय ठरतो, विशेषतः दुहेरी डिस्प्ले आणि सोनी सेन्सरसाठी. देशी ब्रँडच्या या प्रयत्नानं भारतीय ग्राहकांना प्रीमियम अनुभव स्वस्तात मिळणार आहे.

