Lava Aura Curve: भारतात लाँच होण्यापूर्वी रंग पर्याय आणि वैशिष्ट्ये जाहीर...
लावानं नवीन 'लावा ऑरा कर्व्ह' (Lava Aura Curve) स्मार्टफोनची अधिकृत वैशिष्ट्ये जाहीर केलीय आहे. यामध्ये 6.67 इंचाची कर्व्ह्ड AMOLED स्क्रीन, मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 प्रोसेसर आहे.
Published : October 21, 2026 at 12:29 PM IST
मुंबई: भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी 'लावा'नं (Lava) आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर 'Lava Aura Curve' हा नवीन स्मार्टफोन सूचीबद्ध केला आहे. या फोनमध्ये काही खास वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यामध्ये आकर्षक कर्व्हड डिस्प्ले आणि मागील बाजूला एक छोटा 'मिनी-डिस्प्ले' (secondary mini-display) यांचा समावेश आहे. याचं डिझाइन आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये बऱ्याच अंशी सप्टेंबर महिन्यात भारतात लाँच झालेल्या 'Lava Virat Curve' सारखीच आहेत. दोन्ही उपकरणांच्या मागील बाजूस एक छोटा डिस्प्ले आहे, ज्यावर वेळ, बॅटरीची पातळी, नोटिफिकेशन्स आणि वापरकर्त्याचं स्वतःचं संदेश (custom messages) पाहता येतात.
डिझाइन आणि डिस्प्लेची वैशिष्ट्ये: Lava Aura Curve मध्ये 6.67 इंचाचा फुल-एचडी+ (Full-HD+) 3डी कर्व्हड अमोलेड (AMOLED) डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो आणि याची पीक ब्राइटनेस 1,100 निट्स (nits) इतकी आहे, ज्यामुळं दिवसाच्या प्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते आणि वापरताना एक स्मूथ अनुभव मिळतो. हा फोन 'हाइम सिल्व्हर' (Hime Silver) आणि 'अंबर ब्लू' (Amber Blue) अशा दोन आकर्षक रंगांत उपलब्ध आहे. हे रंग 'Lava Virat Curve' मध्ये उपलब्ध असलेल्या 'एलोरा स्लेट', 'हेरिटेज इंडिगो' आणि 'मक्राणा आयव्हरी' या रंगांपेक्षा वेगळे आहेत.
शक्तिशाली प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स: या स्मार्टफोनमध्ये 6nm ऑक्टा-कोर 'मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100' (MediaTek Dimensity 7100) चिपसेट देण्यात आला आहे. लावाच्या दाव्यानुसार, या प्रोसेसरचा 'AnTuTu' स्कोअर 8,00,000 च्या वर आहे. यात 6GB LPDDR5 रॅम (RAM) आणि 128GB UFS 2.2 स्टोरेज देण्यात आलं आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे कॉन्फिगरेशन दैनंदिन कामे, गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी उत्तम कामगिरी प्रदान करतं.
सॉफ्टवेअर आणि एआय (AI) वैशिष्ट्ये: Lava Aura Curve हा स्मार्टफोन अँड्रॉइड 16 (Android 16) ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. कंपनीनं दोन वर्षांचे ओएस (OS) अपडेट्स आणि तीन वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स (security updates) देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. याव्यतिरिक्त, यात अनेक एआय-आधारित (AI-powered) वैशिष्ट्ये आहेत. यामध्ये 'एआय सर्कल सर्च' (AI Circle Search), 'एआय कॉल समरी' (AI Call Summary) आणि 8 भाषांमधील 'एआय व्हॉइस ट्रान्सलेशन' (AI voice translation) यांचा समावेश आहे, जे वापरकर्त्यांची दैनंदिन कामे अधिक सोपी करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.
कॅमेरा सेटअप आणि मागील मिनी-डिस्प्ले: कॅमेऱ्याच्या बाबतीत बोलायचे तर, यात 50-मेगापिक्सेलचा ड्युअल एआय रिअर कॅमेरा सिस्टम आहे, ज्यामध्ये मुख्य सेन्सर म्हणून 'सोनी IMX752' (Sony IMX752) चा वापर करण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 13-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे.
बॅटरी आणि टिकाऊपणा: या फोनमध्ये 6,000mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर यावर 660 मिनिटांपर्यंत यूट्यूब व्हिडिओ पाहता येतात. हे डिव्हाइस MIL-STD-810H मानकानुसार प्रमाणित असून, त्याला IP64 रेटिंगही मिळाले आहे, ज्यामुळे ते धूळ आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांपासून सुरक्षित राहते.
उपलब्धता आणि किंमत: कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की, 'लावा ऑरा कर्व्ह' (Lava Aura Curve) अधिकृत ऑफलाइन किरकोळ विक्रेत्यांकडे विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. मात्र, त्याच्या किमतीबद्दल आणि ऑनलाइन उपलब्धतेबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. तुलनेसाठी सांगायचं तर, 'लावा विराट कर्व्ह' (Lava Virat Curve) चा 6GB + 128GB व्हेरिएंट सध्या भारतात 23,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. कर्व्ह डिस्प्ले, शक्तिशाली प्रोसेसर, दमदार बॅटरी आणि AI-आधारित वैशिष्ट्यांच्या संयोजनासह, 'लावा ऑरा कर्व्ह' मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक नवा पर्याय म्हणून समोर आला आहे. अधिकृत किंमत आणि उपलब्धतेची माहिती जाहीर झाल्यानंतर बाजारपेठ याला कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे रंजक ठरेल.
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