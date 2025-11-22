Lava Agni 4 vs OnePlus Nord CE 5 vs Infinix GT 30 Pro: तिघांपैकी कोण आहे खतरनाक?

ETV Bharat / technology

लावा अग्नी 4, वनप्लस नॉर्ड सीई 5 आणि इन्फिनिक्स जीटी 30 प्रो : तिघांपैकी 25,000 खालील सेगमेंटमध्ये कोण आहे खतरनाक?

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 3:46 PM IST

हैदराबाद : लावा कंपनीनं नुकताच आपला नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन लावा अग्नी 4 भारतीय बाजारात लाँच केला आहे. हा फोन 25,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार असून, यात मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर, प्रीमियम डिझाइन आणि दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. या सेगमेंटमध्ये आधीपासूनच वनप्लस नॉर्ड सीई 5 आणि इन्फिनिक्स जीटी 30 प्रो सारखे (Agni 4 vs Nord CE 5 vs GT 30 Pro) प्रतिस्पर्धी बाजारात स्पर्धा करताय. चला या तिघांनी पैकी कोणता फोन फायदेशीर आहे जाणून गेऊया...

डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी
लावा अग्नी 4 मध्ये एल्यूमिनियम फ्रेम आणि आडवे हॉरिझॉंटल कॅमेरा मॉड्यूल देण्यात आला आहे. ग्लास बॅक पॅनेल आणि हलके रंगयोजना यामुळे हा फोन फ्लॅगशिपसारखा प्रीमियम वाटतो. इन्फिनिक्स जीटी 30 प्रो प्लास्टिक बॅक असला तरी त्यात RGB लाइटिंग आणि गेमिंगसाठी GT शोल्डर ट्रिगर्स आहेत, जे गेमर्सना खूप आवडतात. वनप्लस नॉर्ड सीई 5 चं डिझाइन तुलनेनं साधं आहे, पण यात IP65 वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टन्स आहे, जे बाकी दोघांच्या IP64 पेक्षा सरस आहे.

Lava Agni 4

डिस्प्ले
तिन्ही फोनमध्ये AMOLED डिस्प्ले आहे. लावा अग्नी 4 आणि इन्फिनिक्स जीटी 30 प्रो हे 1.5K रिझोल्यूशनसह येतात, तर इन्फिनिक्समध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटही मिळतो. नॉर्ड सीई 5 मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. आउटडोअर ब्राइटनेस आणि कलर रिप्रोडक्शन तिन्ही फोनमध्ये चांगले आहे.

Infinix GT 30 Pro

परफॉर्मन्स आणि स्टोरेज
तिन्ही स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 (किंवा तसाच) प्रोसेसर आहे. रोजच्या वापरात आणि हेवी गेमिंगमध्येही हे प्रोसेसर उत्कृष्ट कामगिरी करतात. लावा आणि इन्फिनिक्समध्ये LPDDR5X रॅम + UFS 4.0 स्टोरेज आहे, तर नॉर्ड सीई 5 मध्ये UFS 3.1 स्टोरेज आहे.

लावा अग्नी 5

बॅटरी आणि चार्जिंग
बॅटरीच्या बाबतीत वनप्लस नॉर्ड सीई 5 सर्वांना मागे टाकतो. यात 7,100mAh इतकी प्रचंड बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग आहे. लावा 5000 आणि इन्फिनिक्समध्ये 5,500mAh बॅटरी आहे.

undefined
OnePlus Nord CE 5

सॉफ्टवेअर आणि अपडेट्स
सॉफ्टवेअरमध्ये वनप्लसचा ऑक्सिजनओएस सर्वात क्लीन, वेगवान आणि विश्वासार्ह आहे. लवकरच याला Android 16 अपडेटही मिळेल. इन्फिनिक्सचा XOS 15 फीचरांनी भरलेला आहे, पण ब्लोटवेअर जास्त आहे. लावा अग्नी 4 स्टॉक Android 15 वर चालतो.

कॅमेरा
कॅमेऱ्यामध्ये वनप्लस नॉर्ड सीई 5 ची ट्यूनिंग नेहमीप्रमाणे उत्तम असते. इन्फिनिक्स स्पेक्समध्ये पुढं दिसतो, पण रिअल-वर्ल्ड परफॉर्मन्समध्ये मागे पडतो. लावा अग्नी 4 च्या कॅमेऱ्याचे रिव्ह्यू अजून समोर आलेले नाहीत.

लावा अग्नी 5

Agni 4 vs Nord CE 5 vs GT 30 Pro

वैशिष्ट्येलावा अग्नी 5वनप्लस नॉर्ड सीई 5इन्फिनिक्स जीटी 30 प्रो
किंमत (लाँच)22,999–24,99924,99923,999–24,999
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 8350 MaxMediaTek Dimensity 8350 UltraMediaTek Dimensity 8350
रॅम + स्टोरेज8/12GB + 256GB (UFS 4.0)8/12GB + 256 GB (UFS 3.1)12 GB + 256/512GB (UFS 4.0)
डिस्प्ले6.78" 1.5K AMOLED, 120Hz6.77" 1.5K AMOLED, 120Hz6.78" 1.5K AMOLED, 144Hz
बॅटरी5,000mAh + 66W7,100mAh + 80W5,500 mAh + 45W + 15W वायरलेस
डिझाइनएल्यूमिनियम फ्रेम + ग्लास बॅकप्लास्टिक फ्रेम + ग्लास बॅकप्लास्टिक + RGB लाइट्स + ट्रिगर्स
IP रेटिंगIP64IP65IP64
कॅमेरा (मेन)64 MP OIS (प्राथमिक रिव्ह्यू चांगले)50 MP Sony LYT-600 OIS (उत्तम ट्यूनिंग)108 MP (स्पेक्स चांगले, रिअल परफॉर्मन्स मध्यम)
सॉफ्टवेअरक्लीन Android 15 (3 वर्ष OS अपडेट)OxygenOS 15 (Android 16 लवकरच, 4 वर्ष अपडेट)XOS 15 (फीचर्स भरपूर, ब्लोटवेअर जास्त)
खास वैशिष्ट्यभारतीय ब्रँड, स्वच्छ UI, प्रीमियम लुकसर्वात मोठी बॅटरी, विश्वासार्ह अपडेट्स144Hz + RGB + गेमिंग ट्रिगर्स

कोणाता फोन खरेदी करावा
गेमिंग आणि RGB स्टाइल हवी असेल, तर इन्फिनिक्स जीटी 30 प्रो खरेदी करावा. दुसरीकडं मोठी बॅटरी आणि विश्वासार्ह सॉफ्टवेअर हवं असेल वनप्लस नॉर्ड सीई 5 चांगला पर्याय आहे. प्रीमियम डिझाइन, स्वच्छ Android आणि भारतीय ब्रँडला सपोर्ट करायचा असेल लावा अग्नी 4 खरेदी करणं कधीही फायदेशी आहे. या तिघांमध्ये कोणता फोन तुम्हाला बेस्ट वाटतो? कमेंटमध्ये नक्की सांगा!

