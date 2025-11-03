लावा अग्नी 4 ; मेटल फ्रेम, ड्युअल स्पीकरसह होणार लॉंच, काय असेल किंमत?
लावा अग्नी 4 : 20 नोव्हेंबरला भारतात लॉंच होतोय. मेटल फ्रेम, ड्युअल स्पीकर, 7000MAh बॅटरीसह यात मीडियाटेक चिपसेट असण्याची शक्यता आहे.
हैदराबाद : लावा कंपनीनं आपल्या टॉप-ऑफ-द-लाइन अग्नी सिरीजमधील नवीनतम स्मार्टफोन लावा अग्नी 4 ची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा फोन 20 नोव्हेंबर रोजी भारतात लॉंच होणार असून, मेटल फ्रेम आणि पिल-आकाराच्या कॅमेरा मॉड्यूलसह ड्युअल कॅमेरा सेटअपची पुष्टी झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या अग्नी 3 प्रमाणे यावेळी बॅक पॅनलवर सेकंडरी डिस्प्ले नसेल, तर ड्युअल स्पीकर आणि फ्लॅट डिस्प्ले देण्यात येणार आहे. कंपनीनं मीडियाटेक डायमेंसिटी चिपसेटचा वापर करणार असल्याचं सांगितलं, पण नेमकं मॉडेल अद्याप सांगितलेलं नाहीय.
ओएलईडी डिस्प्ले
लीक्सनुसार, लावा अग्नी 4 मध्ये 6.67 इंचाची 1.5के ओएलईडी डिस्प्ले असू शकतो, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येईल. प्रोसेसर म्हणून मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 चा वापर अपेक्षित आहे, जो वनप्लस नॉर्ड सीई 5 आणि इन्फिनिक्स जीटी 30 प्रो सारख्या फोनमध्येही दिसतो. याशिवाय यूएफएस 4.0 स्टोरेजची सुविधा मिळाल्यास हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये प्रीमियम स्थान मिळवू शकतो.
50 मेगापिक्सेल प्रायमरी शूटर
बॅटरीबाबत या स्मार्टफोनमध्ये 7,000 एमएएचची दमदार बॅटरी असण्याची शक्यता आहे. आयईसीईई सर्टिफिकेशन वेबसाइटवर 7,000 एमएएएच बॅटरी असलेला लावा फोन दिसला, जो अग्नी 4 असण्याची शक्यता आहे. कारण मागील लावा डिव्हाइसेसमध्ये 5,000 एमएएएच बॅटरी होती. चार्जिंगसाठी अग्नी 3 प्रमाणेच 66 डब्ल्यू चार्जर बॉक्समध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. कॅमेरा विभागात ड्युअल सेटअप असेल, ज्यात 50 मेगापिक्सेल प्रायमरी शूटर आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड अँगल लेन्स असू शकतो. सॉफ्टवेअरमध्ये ब्लोटवेअर-फ्री, जवळपास स्टॉक अँड्रॉइड स्किन मिळेल, जो ब्रँडच्या मागील फोनमध्येही होता.
किंमत
किंमतबाबत अद्याप कोणतेही माहिती समोर आलेली नाहीय. मात्र, अग्नी 3 ची सुरुवातीची किंमत 20,999 रुपये होती, त्यामुळं अग्नी 4 ही 25,000 रुपयांखाली किंमतीत येऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत पाहता हा फोन वनप्लस नॉर्ड सीई 5, इन्फिनिक्स जीटी 30 आणि पोको एक्स7 सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देईल.
लावा अग्नी सिरीज भारतीय ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देण्यासाठी ओळखली जाते. अग्नी 4 मध्ये मेटल बिल्ड, मोठी बॅटरी आणि दमदार प्रोसेसर यामुळं मिड-रेंज मार्केटमध्ये हा फोन चर्चेत राहील. लॉंचनंतर अधिकृत स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाहीर होईल, पण सध्याच्या लीकनुसार हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये गेम-चेंजर ठरू शकतो.
