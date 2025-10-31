लावा अग्नी 4 : 7000mAh बॅटरीसह भारतात लवकरच लॉंच होणार नविन स्मार्टफोन
लावा अग्नी 4 नोव्हेंबरमध्ये लॉंच होणार आहे. मेटल बॉडी, 50MP कॅमेरा, 7000mAh बॅटरी, Dimensity 8350 चिप यात असेल. जाणून घ्या किंमत..
Published : October 31, 2025 at 11:01 AM IST
हैदराबाद : लावा कंपनीनं भारतात नवीन 5G स्मार्टफोन लावा अग्नी 4 ची घोषणा केली आहे. हा फोन नोव्हेंबर महिन्यात लॉंच होणार असून, त्यात मेटल बॉडी, 50 एमपी कॅमेरा, 7,000 एमएएच बॅटरी आणि मीडियाटेक चिपसेट अशी वैशिष्ट्ये असतील. या फोनची किंमत 25,000 हजारांपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे. हा स्मार्टफोन अग्नी 3 चं अपग्रेडेड व्हर्जन असेल. मेटल डिझाइनमुळं तो प्रीमियम लुक देईल.
Real metal. Not painted plastic🔥🔥🔥🔥#Agni4 #ComingSoon #LavaMobiles pic.twitter.com/gj2ql7pYmX— Lava Mobiles (@LavaMobile) October 31, 2025
डिझाइन आणि बिल्ड
लावानं सोशल मीडियावर अग्नी 4 चं टीझर शेअर केलं आहे, ज्यात फोनचा मेटल बॉडी आणि मेटॅलिक फिनिश दिसतो. हे अग्नी 3 पेक्षा मोठं अपग्रेड आहे, ज्यात प्लास्टिक बॉडी होती. रिपोर्ट्सनुसार, फोनमध्ये मेटॅलिक मिडल फ्रेम असेल आणि पॉवर बटण, व्हॉल्यूम रॉकर देखील मेटॅलिक असतील. बॅक पॅनलवर हॉरिझॉन्टल बुलेट-शेप्ड कॅमेरा आयलंड असेल, ज्यात मेटॅलिक फिनिश असेल. हा डिझाइन पुराना एलजी फोनसारखा दिसतो. फोन ब्लॅक कलरमध्ये टीझरमध्ये दिसला असून, व्हाइट पर्यायही येईल. स्लिम आणि प्रीमियम फील देणारा हा फोन आयपी64 किंवा आयपी69 रेटिंगसह येईल, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहील.
डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स
लावा अग्नी 4 मध्ये 6.76-इंच फुल-एचडी+ डिस्प्ले असेल, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्झ आहे. हा एएमओएलईडी पॅनल स्मूद स्क्रोलिंग आणि व्हायव्हिड कलर्स देईल. परफॉर्मन्ससाठी 4 नॅनोमीटर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 चिपसेट असेल, जो अग्नी 3 च्या डायमेंसिटी 7300 एक्सपेक्षा प्रगत आहे. 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी/256 जीबी युएफएस 4.0 स्टोरेज पर्याय असतील. हा प्रोसेसर मल्टिटास्किंग, गेमिंग आणि डेली यूजसाठी उत्तम असेल. अँटुटू स्कोअर 5 लाखांपेक्षा जास्त अपेक्षित आहे. फोन अँड्रॉइड 15 वर चालेल, स्टॉक यूआयसह, ज्यामुळं ब्लोटवेअर-फ्री अनुभव मिळेल. लावा नियमित अपडेट्स देण्याचे आश्वासन देईल.
Forged from metal—because plastic dreams shatter 🔥🔥🔥🔥#Agni4 #ComingSoon #LavaMobiles pic.twitter.com/Y7TyLecCiF— Lava Mobiles (@LavaMobile) October 30, 2025
कॅमेरा आणि बॅटरी
कॅमेरा विभागात 50 मेगापिक्सल ड्युअल रियर सेटअप असेल, ज्यात मुख्य 50 एमपी आणि अल्ट्रावाइड 8 एमपी सेन्सर असतील. हॉरिझॉन्टल पिल-शेप्ड मॉड्यूलमध्ये एलईडी फ्लॅश बिचकून असेल. फ्रंट कॅमेरा 16 एमपीचा असेल, ज्यामुळं सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्स उत्तम येतील. बॅटरी 7,000 एमएएचची असेल, जी दीर्घकाळ चालेल. 66 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येईल, ज्यामुळं जलद रिचार्ज होईल. अग्नी 3 मध्ये 5,000 एमएएच बॅटरी होती, म्हणून हा मोठा अपग्रेड आहे.
किंमत आणि उपलब्धता
लावा अग्नी 4 ची अपेक्षित किंमत 23,999 ते 24,990 रुपये असेल. बेस व्हेरिएंट (8 जीबी + 128जीबी) 20,999 रुपयांपेक्षा जास्त असला तरी मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये येईल. हा रिल्मी, आयक्यू, सॅमसंगच्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करेल. नोव्हेंबरमध्ये लॉंच होईल आणि ऑफलाइन/ऑनलाइन स्टोअर्सवर उपलब्ध असेल. बजाज फिनसर्वसारख्या प्लॅटफॉर्मवर ईएमआय पर्याय मिळेल.
Lava Agni 4 will be a rebranded version of Daria Bond II— Santosh (@San_tosh25) October 31, 2025
• Dimensity 8350
• 6.67” 1220p 120hz Amoled Display
• Gorilla Glass 5
• 50mp 1” main, 8mp UW & 8mp 3x Telephoto
• 5000mah battery with 66w wired charging
• 12gb ram & 256gb storage
• Android 15
1/2 pic.twitter.com/HUM6gyOJiH
सेगमेंट आणि अपेक्षा
अग्नी 4 मिड-रेंज 5G मार्केटमध्ये मजबूत स्पर्धक ठरण्याची शक्यता आहे.मेड-इन-इंडिया ब्रँड म्हणून लावाची विश्वासार्हता वाढेल. अग्नी 3 ऑक्टोबर 2024 मध्ये लॉंच झाला होता, ज्यात मिनी रियर एएमओएलईडी स्क्रीन होती. अग्नी 4 मध्ये ती नसावी, पण डिझाइन आणि बॅटरी अपग्रेड्समुळं तो बजेट बायर्सना आकर्षित करेल. स्टुडंट्स, फर्स्ट-टाइम यूजर्स आणि प्रोफेशनल्ससाठी तो उत्तम पर्याय असेल. लावा अग्नी 4 मेटल डिझाइन, पॉवरफुल स्पेक्स आणि अफोर्डेबल प्राइससह येणार आहे. 7,000 एमएएच बॅटरी आणि डायमेंसिटी 8350 मुळं तो डेली वापरासाठी परफेक्ट असेल.
