लावा अग्नी 4 : 120 हर्ट्झ AMOLED डिस्प्ले 5,000mAh बॅटरीसह भारतात लाँच

लावा अग्नी 4 भारतात लाँच झालाय. 120Hz AMOLED डिस्प्ले, डायमेंसिटी 8350, 66W चार्जिंग, स्टॉक Android 15 आणि Vayu AI सोबत तो उपलब्ध आहे.

Lava Agni 4
लावा अग्नी 4 (Lava)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 1:24 PM IST

मुंबई : भारतीय स्मार्टफोन ब्रँड लावानं गुरुवारी आपला नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन लावा अग्नी 4 भारतात अधिकृतपणे लाँच केला. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आलेल्या लावा अग्नी 3 ची ही आवृत्ती आहे. नवीन फोनमध्ये 6.67 इंचाचा फ्लॅट 120 हर्ट्झ AMOLED डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर, 66 वॉट फास्ट चार्जिंग आणि स्टॉक अँड्रॉइड 15 यांसारखे दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे हा फोन केवळ 22,999 रुपयांना उपलब्ध होणार आहे.

किंमत आणि उपलब्धता
लावा अग्नी 4 ची भारतातील किंमत फक्त 22,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे (8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज, एकच व्हेरिएंट). ही सुरुवातीची (इंट्रोडक्टरी) किंमत असून डेबिट/क्रेडिट कार्ड ऑफर्सचा समावेश आहे. फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये येईल. फॅंटम ब्लॅक आणि ल्यूनर मिस्ट. 25 नोव्हेंबर 2025 पासून दुपारी 12 वाजल्यापासून हा फोन Amazon.in वर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

मुख्य वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स

श्रेणीवैशिष्ट्य / स्पेसिफिकेशन
डिस्प्ले6.67 इंच फ्लॅट AMOLED, 120 Hz, 2,400 निट्स पीक ब्राइटनेस, 446 PPI, गोरिल्ला ग्लास
प्रोसेसरमीडियाटेक डायमेंसिटी 8350
रॅम / स्टोरेज8 जीबी LPDDR5X रॅम + 256 जीबी UFS 4.0 स्टोरेज
परफॉर्मन्सAnTuTu v10: 14 लाख+, VC लिक्विड कूलिंग (4,300mm²)
मागील कॅमेरा50 MP प्रायमरी (OIS, f/1.88) + 8 MP अल्ट्रा-वाइड
समोरचा कॅमेरा50 MP सेल्फी कॅमेरा (EIS), 4K 60fps व्हिडिओ
बॅटरी5,000 mAh + 66 वॉट फास्ट चार्जिंग (19 मिनिटांत 50%)
सॉफ्टवेअरस्टॉक Android 15, 3 Android अपग्रेड्स + 4 वर्ष सिक्युरिटी अपडेट्स
बिल्ड क्वालिटीअ‍ॅल्युमिनियम अलॉय फ्रेम, IP64 रेटिंग, सुपर अँटी-ड्रॉप डायमंड फ्रेम, Wet Touch Control
खास फीचर्सVayu AI (टीचर, इमेज जनरेटर, कॉल समरी इ.), कस्टमायझेबल Action Key (100+ शॉर्टकट), IR ब्लास्टर
सिक्युरिटीइन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, अँटी-थेफ्ट अलार्म
ऑडिओड्युअल स्टीरिओ स्पीकर्स
कनेक्टिव्हिटी5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Type-C
रंगफॅंटम ब्लॅक, ल्यूनर मिस्ट
किंमत (भारत)22,999 (8+256GB, इंट्रोडक्टरी ऑफरसह)
विक्री सुरू25 नोव्हेंबर 2025, दुपारी 12 वाजल्यापासून Amazon वर

लावा अग्नी 4 हा ब्रँडचा आतापर्यंतचा सर्वात प्रीमियम आणि फीचर-पॅक्ड स्मार्टफोन मानला जात आहे. 25,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमत सेगमेंटमध्ये 120 हर्ट्झ AMOLED, UFS 4.0 स्टोरेज, 66 वॉट चार्जिंग आणि इतके मोठ सॉफ्टवेअर सपोर्ट देणारा हा पहिलाच भारतीय ब्रँडचा फोन आहे.

