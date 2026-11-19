लॅम्बोर्गिनी 'टेमेरारियो स्पायडर' सादर; नाविन्यपूर्ण 'व्हर्टिकल हार्डटॉप'सह पदार्पण
लॅम्बोर्गिनीनं आपली नवीन 'टेमेरारियो स्पायडर' सुपरकार सादर केली आहे. यात 907 हॉर्सपॉवरचं हायब्रिड V8 इंजिन असून, यात 'व्हर्टिकल हार्डटॉप' छत दिलं आहे.
Published : November 19, 2026 at 1:02 PM IST
लॉस एंजेलिस: इटालियन सुपरकार कंपनी लॅम्बोर्गिनी तिची नवीन 'ओपन-टॉप' (छत उघडता येणारी) आवृत्ती 'टेमेरारियो स्पायडर' सादर केलीय. लॉस एंजेलिसमधील 'ॲकॅडमी म्युझियम ऑफ मोशन पिक्चर्स'मध्ये या कारचं जागतिक अनावरण करण्यात आलं. लॅम्बोर्गिनी 1976 च्या 'सिल्हूट' (Silhouette) मॉडेलपासून कन्व्हर्टिबल सुपरकार बनवत असली, तरी 'पावर्ड रिट्रॅक्टेबल हार्डटॉप' (स्वयंचलितपणे दुमडता येणारे कडक छत) असलेली ही कंपनीची पहिलीच 'स्पायडर' कार आहे.
We are proud to present Temerario Spyder, a new open-air interpretation of Temerario, designed to elevate the engaging driving experience and emotion of Temerario to a new dimension. In a first for Lamborghini, a retractable hard top is designed to combine comfort, driving precision and aerodynamic efficiency, whether the roof is closed or open, offering a new way to experience Temerario and its Unfiltered Performance. A new interpretation of the Fuoriclasse spirit, where the unique character and exceptional performance of the coupé comes together with the emotions of open-air driving that only a convertible can offer. #Lamborghini #TemerarioSpyder #UnfilteredPerformance— Lamborghini (@Lamborghini) November 19, 2026
आकर्षक डिझाइन आणि शैली: 'टेमेरारियो स्पायडर'चं रूप तिच्या 'कूपे' (coupe) मॉडेलपेक्षाही अधिक प्रभावी आहे. छत बंद असताना, ही कार मूळ मॉडेलसारखीच दिसते. सीटच्या मागे दोन ठळक 'काउल्स' (संरचना) आहेत, ज्यांच्यामध्ये प्रत्येकी तीन एअर व्हेंट्स (हवा जाण्यासाठी मार्ग) दिले आहेत. याशिवाय, कूपे मॉडेलमधील लहान खिडकीच्या जागी आता एक नवीन एअर इनटेक देण्यात आला आहे. इंजिनवर पारदर्शक कव्हर असल्यानं शक्तिशाली V8 इंजिन स्पष्टपणे दिसतं. तसंच, हेडलाइट्सच्या भोवती गडद काळ्या रंगाचे तपशील (ब्लॅक ॲक्सेंट्स) देण्यात आले असून, ग्राहकांसाठी कारमध्ये अनेक प्रकारचे कस्टमायझेशन पर्याय उपलब्ध आहेत.
युनिक 'व्हर्टिकल' फोल्डिंग रूफ: या कारचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिचं पेटंट केलेलं 'व्हर्टिकल हार्डटॉप' छत. इतर कन्व्हर्टिबल कारमध्ये छत इंजिनच्या भागावर आडवे दुमडलं जातं, परंतु या कारमध्ये छत दोन भागांत विभागलं जातं आणि सीटच्या मागे उभे (व्हर्टिकल) दुमडलं जातं. पारंपारिक हायड्रॉलिक प्रणालीऐवजी, यात 10 इलेक्ट्रिक ॲक्च्युएटर्सचा वापर केला आहे, ज्यामुळं छताची हालचाल अत्यंत जलद होते. ही कार ताशी 50 किमी (31मैल) वेगाने धावत असतानाही, अवघ्या 17 सेकंदात छत उघडू शकते आणि 18 सेकंदात बंद होऊ शकते. छत उभे दुमडलं जात असल्यानं, कारचं गुरुत्वाकर्षण केंद्र (सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी) थोडे खाली येते, ज्यामुळं गाडीचे वजन संतुलित राहण्यास मदत होते.
शक्तिशाली हायब्रिड इंजिन आणि कामगिरी: कूपे (coupé) आवृत्तीप्रमाणेच, 'टेमेरारियो स्पायडर' (Temerario Spyder) मध्ये 4.0-लिटर ट्विन-टर्बो V8 प्लग-इन हायब्रिड इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 10,000rpm पर्यंत (आणि 'लॉंच कंट्रोल'च्या मदतीनं 10,250rpm पर्यंत) पोहोचू शकतं. केवळ पेट्रोल इंजिन 789 हॉर्सपॉवर निर्माण करतं, तर तीन इलेक्ट्रिक मोटर्सच्या समावेशामुळं याची एकूण क्षमता 907 हॉर्सपॉवरपर्यंत पोहोचते. हार्डटॉप यंत्रणेमुळं, ही कार कूपे आवृत्तीच्या तुलनेत सुमारे 100 किलो (220पौंड) अधिक जड आहे. असं असूनही, ही कार अवघ्या 2.8 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठते आणि तिचा सर्वोच्च वेग (टॉप स्पीड) 343 किमी/तास (213 मैल/तास) इतका आहे. रेस ट्रॅकची आवड असलेल्यांसाठी 'अलेगेरिटा' (Alleggerita) पॅकेज उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये कार्बन-फायबर घटकांचा वापर करून कारचं वजन 22 किलोनं कमी केलं जातं.
V8 इंजिनचा थरारक आवाज आणि आरामदायी प्रवास: हार्डटॉप छप्पर बंद असतानाही, मागील खिडकी खाली करता येते, ज्यामुळं इंजिनचा जोरदार आवाज आत ऐकू येतो. याव्यतिरिक्त, पर्यायी टायटॅनियम 'अक्रापोविच' (Akrapovič) एक्झॉस्ट सिस्टम ड्रायव्हिंगचा आनंद द्विगुणित करते. निवडलेल्या ड्राइव्ह मोडनुसार 'सिटा' (Città), 'स्ट्राडा' (Strada), 'स्पोर्ट' (Sport) किंवा 'कोर्सा' (Corsa) इंजिनचा आवाज बदलतो. तसंच, थंड हवामानातही उघड्या छतासह (open-top) प्रवास आरामदायी व्हावा यासाठी, सीटमध्ये विशेष हीटर्स बसवण्यात आले आहेत, जे मान आणि खांद्याच्या भागाला ऊब देतात.
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