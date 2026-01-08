ETV Bharat / technology

केटीएम आरसी 160 भारतात लाँच: तरुण रायडर्ससाठी ट्रॅक-इन्स्पायर्ड एंट्री-लेव्हल स्पोर्टबाइक

केटीएमनं भारतात नवीन आरसी 160 स्पोर्टबाइक लाँच केली आहे. 1.85 लाख किंमतीची ही एंट्री-लेव्हल बाइक तरुण रायडर्सना ट्रॅक-इन्स्पायर्ड परफॉर्मन्स परवडणाऱ्या पॅकेजमध्ये देते.

KTM RC 160
केटीएम आरसी 160 (KTM)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 8, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : ऑस्ट्रियन मोटरसायकल ब्रँड केटीएमनं भारतात आपल्या आरसी स्पोर्टबाइक पोर्टफोलियोचा विस्तार करत नवीन एंट्री-लेव्हल मॉडेल केटीएम आरसी 160 लाँच केली. ही बाइक 1.85 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) किंमतीत उपलब्ध होणार असून, देशभरातील केटीएम डीलरशिप्सवर विक्रीसाठी दाखल होईल. तरुण रायडर्सना ट्रॅक-सारखा परफॉर्मन्स अधिक परवडणाऱ्या पॅकेजमध्ये देण्याच्या उद्देशानं ही बाइक डिझाइन केली आहे. भारतीय बाजारात प्रीमियम स्पोर्ट मोटरसायकल्सची मागणी वाढत असताना, केटीएमनं आरसी 160 च्या लाँचद्वारे एंट्री-लेव्हल सेगमेंटमध्ये आपले स्थान अधिक मजबूत केलं आहे. ही बाइक केटीएमच्या आरसी सीरिजला पुढं घेऊन जाते.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स
केटीएम आरसी 160 मध्ये 164.2 सीसी लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे. हे इंजिन 9,500 आरपीएमवर 19 पीएस पॉवर आणि 7,500 आरपीएमवर 15.5 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. सहा-स्पीड गिअरबॉक्ससह असिस्ट अँड स्लिपर क्लचची सुविधा देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार या बाइकची टॉप स्पीड 118 किलोमीटर प्रतितास आहे. आरसी सीरिजच्या स्पोर्टी स्वभावानुसार, ही बाइक जलद अॅक्सिलरेशन आणि रेस्पॉन्सिव्ह हँडलिंग देते. तरुण रायडर्ससाठी दैनंदिन कम्युटिंग आणि वीकेंड ट्रॅक डेज दोन्हींसाठी ही बाइक आदर्श पर्याय ठरेल.

चेसिस, सस्पेन्शन आणि ब्रेकिंग
आरसी 160 ट्रेलिस फ्रेमवर बेस्ड आहे, ज्यामुळं तिला उत्कृष्ट स्थिरता आणि हलके वजन मिळतं. समोर 37 मिमी इन्व्हर्टेड फोर्क्स आणि मागे मोनोशॉक सस्पेन्शन आहे. ब्रेकिंगसाठी समोर 320 मिमी डिस्क आणि मागे 230 मिमी डिस्क ब्रेक दिले आहेत. ड्युअल-चॅनेल एबीएससह सुपरमोटो मोडची सुविधा आहे, ज्यामुळं रायडर मागचा एबीएस डिसएंगेज करून अधिक नियंत्रण मिळवू शकतो. 17 इंच अलॉय व्हील्सवर ट्यूबलेस टायर्स बसवले आहेत, जे चांगली ग्रिप आणि सुरक्षितता देतात. 13.75 लिटरच्या फ्यूल टँकमुळं लांब टूर्ससाठीही ही बाइक सोयीची ठरते.

फीचर्स आणि टेक्नॉलॉजी
आरसी 160 मध्ये एलसीडी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पूर्ण एलईडी लायटिंग, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन आणि सीएएन-एनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम आहे. काही व्हेरिएंट्समध्ये नेव्हिगेशन सपोर्टही मिळेल. हे आधुनिक फीचर्स तरुण ग्राहकांच्या अपेक्षांशी सुसंगत आहेत.

बाजारातील स्थान आणि भविष्य
बजाज ऑटो लिमिटेडच्या प्रोबायकिंग विभागाचे अध्यक्ष मनीक नांगिया म्हणाले, “आरसी 160 ही बाइक तरुण रायडर्ससाठी ट्रॅक-इन्स्पायर्ड परफॉर्मन्स अधिक परवडणाऱ्या पॅकेजमध्ये देण्यासाठी डिझाइन केली आहे. एंट्री-लेव्हल प्रीमियम स्पोर्ट सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढत असताना ही बाइक केटीएमला अधिक मजबूत करेल.” भारतात यामाहा आर15, सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 यांसारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करत आरसी 160 नवीन ग्राहकांना आकर्षित करेल. केटीएमच्या ‘रेडी टू रेस’ तत्त्वानुसार ही बाइक नवीन पिढीला स्पोर्ट रायडिंगच्या जगात प्रवेश देईल.

हे वाचलंत का :

  1. डुकाटी पॅनिगेल V4 R: भारतातील सर्वात महागडी आणि शक्तिशाली सुपरबाइक लॉंच
  2. कावासाकी इंडियानं लाँच केली 2026 Z650RS: नवीन ब्लू कलर आणि E20 कंप्लायंट
  3. 2026 कावासाकी वल्कन एस भारतात लॉंच: किंमत 8.13 लाख रुपये

TAGGED:

KTM RC 160
आरसी 160
KTM RC 160 PRICE
KTM
RC 160

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.