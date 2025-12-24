जानेवारी 2026 मध्ये भारतीय बाजारात दोन नवीन अॅडव्हेंचर मोटरसायकलींचं लाँच
भारतीय दुचाकी बाजारात अॅडव्हेंचर मोटरसायकलींची क्रेझ वाढतेय. जानेवारी 2026 मध्ये केटीएम 390 अॅडव्हेंचर आर आणि बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस लाँच होणार आहेत.
Published : December 24, 2025 at 3:09 PM IST
मुंबई : भारतीय दुचाकी बाजारात अॅडव्हेंचर मोटरसायकलींची मागणी वेगानं वाढत आहे. रायडर्स आता रस्त्यावरच नव्हे, तर ऑफ-रोडिंगसाठीही अधिक सक्षम बाइक्सकडं वळत आहेत. नुकतीच टीव्हीएसनं आपली पहिली अॅडव्हेंचर बाइक Apache RTX 300 लाँच केली होती. आता जानेवारी 2026 मध्ये आणखी दोन शक्तिशाली अॅडव्हेंचर मोटरसायकली भारतीय बाजारात दाखल होणार आहेत. केटीएमची 390 अॅडव्हेंचर आर आणि बीएमडब्ल्यूची एफ 450 जीएस या दोन्ही बाइक्स ऑफ-रोड क्षमता वाढवण्यावर भर देतात. या लाँचमुळं मिडलवेट अॅडव्हेंचर सेगमेंटमध्ये स्पर्धा आणखी तीव्र होईल.
केटीएम 390 अॅडव्हेंचर आर
केटीएम आपली लोकप्रिय 390 अॅडव्हेंचरची अधिक ऑफ-रोड केंद्रित आवृत्ती, म्हणजे 390 अॅडव्हेंचर आर, जानेवारी 2026 मध्ये भारतात लाँच करणार आहे. इंडिया बाइक वीक दरम्यान या बाइकचे अधिकृत अनावरण होईल. ही बाइक स्टँडर्ड 390 अॅडव्हेंचरपेक्षा अधिक कठोर ऑफ-रोडिंगसाठी डिझाइन केली आहे.
272 मिमी ग्राउंड क्लिअरन्स
या बाइकमध्ये 230 मिमी सस्पेन्शन ट्रॅव्हल आणि 272 मिमी ग्राउंड क्लिअरन्स आहे, जे स्टँडर्ड मॉडेलच्या 200 मिमी ट्रॅव्हल आणि 232 मिमी क्लिअरन्सपेक्षा जास्त आहे. यामुळं खडतर रस्त्यांवर आणि ऑफ-रोड ट्रॅकवर उत्तम नियंत्रण मिळेल. व्हील सेटअपमध्ये 21 इंच सामने आणि 18 इंच मागचे व्हील आहे (स्टँडर्डमध्ये 17 इंच मागचे). सीट हाइट 870 मिमी आहे, जे अनुभवी रायडर्ससाठी योग्य आहे.
सिंगल-सिलिंडर इंजिन
इंजिन मात्र स्टँडर्डसारखेच – 399 सीसी सिंगल-सिलिंडर एलसी4सी, जे 45.3 एचपी पॉवर आणि 39 एनएम टॉर्क देते. सहा-स्पीड गिअरबॉक्ससह स्लिपर क्लच आहे. याशिवाय कॉर्नरिंग ट्रॅक्शन कंट्रोल, ऑफ-रोड एबीएस, क्रूझ कंट्रोल आणि 5 इंच टीएफटी डिस्प्ले सारख्या फीचर्स आहेत. ही बाइक ऑफ-रोड उत्साही रायडर्ससाठी उत्तम पर्याय ठरेल.
बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस
दुसरी बाइक म्हणजे बीएमडब्ल्यूची एफ 450 जीएस, जी जानेवारी 2026 मध्येच भारतात लाँच होईल. ही बाइक टीव्हीएसच्या होसूर प्लांटमध्ये तयार होत आहे आणि अनधिकृत बुकिंग्सही सुरू आहे.
लिक्विड-कूल्ड इंजिन
एफ 450 जीएसमध्ये नवीन विकसित 450 सीसी पॅरलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे, जे 48 पीएस पॉवर आणि 43 एनएम टॉर्क देते. हे इंजिन टीव्हीएसच्या सहकार्यानं बनवलं आहे. क्विकशिफ्टर प्रो सारखे फीचर्स गिअर शिफ्टिंग सोपे करतात. ही बाइक जी 310 जीएसची जागा घेईल आणि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450, केटीएम 390 अॅडव्हेंचर सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देईल.
मल्टिपल राइड मोड्स
फीचर्समध्ये एलईडी लाइटिंग, 6.5 इंच टीएफटी डिस्प्ले, मल्टिपल राइड मोड्स, स्विचेबल एबीएस आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल आहेत. वजन फक्त 175 किलो आहे, जे हाताळण्यास सोपं आहे. या दोन्ही बाइक्समुळं 2026 ची सुरुवात अॅडव्हेंचर प्रेमींसाठी उत्साहवर्धक ठरेल. ऑफ-रोड क्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा मेळ साधणाऱ्या या मोटरसायकली बाजारात नवीन मानदंड ठरवतील.
हे वाचलंत का :