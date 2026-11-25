लॉंचपूर्वीच BGMI Air आता भारतात उपलब्ध, गुगल प्ले स्टोअरवर डाउनलोड करून खेळा गेम!
KRAFTON India चा हलका बॅटल रॉयल गेम, BGMI Air आता भारतात उपलब्ध झाला आहे. हा गेम तुम्हाला भारतात गुगल प्ले स्टोअरवर ओपन बीटा स्वरूपात मिळेल.
Published : November 25, 2026 at 12:31 PM IST
मुंबई : Krafton चा बॅटल रॉयल गेम, BGMI Air, आता भारतात गुगल प्ले स्टोअरवर ओपन बीटा स्वरूपात उपलब्ध आहे. 10 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या अधिकृत लाँचपूर्वीच अँड्रॉइड वापरकर्ते हा गेम डाउनलोड करून खेळू शकता.कमी किमतीच्या स्मार्टफोनसाठी हा गेम डिझाईन करण्यात आला आहे. या गेमसाठी किमान 1.5GB रॅम (RAM), अँड्रॉइड 5 किंवा त्यानंतरची आवृत्ती, आणि 'Adreno 306' च्या बरोबरीची किंवा त्यापेक्षा सरस कामगिरी करणारा GPU आवश्यक आहे. सुरुवातीला तुम्हाला 0.98 GB डेटा डाउनलोड करावा लागेल. त्यानंतर तुम्हाला विद्यमान BGMI युजर आयडीचा वापर करून लॉग इन करता येईल.
🚨JUST IN: BGMI AIR is already facing major backlash just minutes after launch, with fans calling out the game for displaying irrelevant ads while players are simply sitting idle in the lobby. Despite crossing 15M+ pre-registrations, this is how the launch experience is turning out. It’s high time Krafton India started listening to player feedback. Fans are frustrated and feel that Krafton India is slowly killing India’s most loved battle royale. Instead of chasing irrelevant collaborations, the development team needs to focus on what actually matters: game optimisation, performance, addressing long-standing player concerns, attracting new players and retaining existing ones. If you can’t come up with a plan yourself, the least you can do is listen to your audience or conduct proper research. Players are ready to give their everything to make this game better. Don’t work like corposlops. Get in the ground and fix the game. Your esports team is at least doing something right. Ask them. #BGMI #BGMIAir #Krafton #KraftonIndia— letsgrowesports (@letsgrowesports) November 25, 2026
BGMI Air चा ॲक्सेस कसा मिळवायचा? : अँड्रॉइड वापरकत्यांनी प्ले स्टोअरवर जाऊन BGMI Air असं शोधावं. डेव्हलपर 'Krafton' द्वारे दिलेल्या लिस्टिंग शोधून 'Install' बटणावर टॅप करावं. पूर्वी 'BGMI Lite' म्हणून ओळखला जाणारा हा गेम 'Battlegrounds Mobile India' ची एक संक्षिप्त आवृत्ती आहे. ही आवृत्ती एंट्री-लेव्हल आणि मिड-रेंज स्मार्टफोनवर सुरळीत चालण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
BGMI Air रॅम क्षमता: Krafton नं इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे जाहीर केलं आहे की, 'BGMI Air' चालवण्यासाठी अँड्रॉइड डिव्हाइसमध्ये किमान 1.5 GB रॅम आणि 'Adreno 306' च्या बरोबरीची किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेची GPU असणे आवश्यक आहे. प्ले स्टोअरवरील माहितीनुसार, या गेमसाठी अँड्रॉइड 5 किंवा त्यापुढील आवृत्तीची आवश्यकता आहे. या अर्ली ॲक्सेस आवृत्तीचा सुरुवातीचा डाउनलोड आकार 0.98GB आहे.
मुख्य गेमपेक्षा वेगळा गेम: 'BGMI Air' ही मूळ गेमची एक मर्यादित आवृत्ती (लिमिटेड एडिशन) आहे. ज्या खेळाडूंना हा गेम 90 FPS किंवा 120 FPS वर खेळायचा आहे, त्यांना पूर्ण 'BGMI' गेमची आवश्यकता असेल. या बीटा आवृत्तीमध्ये, पोशाख (outfits), शस्त्रांच्या स्किन्स, वाहनांच्या स्किन्स आणि इतर घटक सध्या (प्लेसहोल्डर्स) पर्यायी तात्पुरत्या घटक स्वरूपात दर्शविले आहेत. खेळाडू त्यांच्या विद्यमान BGMI युजर आयडीचा वापर करून लॉग इन करू शकतात.
BGMI Air कधी होणार लाँच: हा गेम 10 डिसेंबर रोजी भारतात लाँच होईल, अशी घोषणा कंपनी याच महिन्यात म्हणजे नोव्हेंबर रोजी केली होती. तोपर्यंत, गुगल प्ले स्टोअरवर या गेमसाठी 14 दशलक्ष (1.4 कोटी) पेक्षा जास्त प्री-रजिस्ट्रेशन पूर्ण झालं होतं. 20 ते 24 नोव्हेंबर दरम्यान मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता येथे 'क्लोज्ड बीटा' (मर्यादित बीटा चाचणी) आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीत मिळालेल्या अभिप्रायाचा वापर अधिकृत लाँचपूर्वी गेममध्ये सुधारणा करण्यासाठी केली जाणारआहे. या 'ओपन बीटा'चा उद्देश खेळाडूंकडून अभिप्राय गोळा करून त्यातील त्रुटी (bugs) दूर करणे हा आहे, असं कंपनीनं म्हटलं आहे.
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